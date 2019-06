Ghost of Tsushima یکی از عناوین انحصاری PS4 می‌باشد که نمایش گیم‌پلی بازی در E3 2018 آن را به یکی از موردانتظارترین بازی‌های نسل هشتم تبدیل کرده است. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، برندگان رقابت سالانه‌ی Into the Pixel Competition که برای انتخاب بهترین طراحی‌های هنری در صنعت گیم برگزار می‌شود، اعلام شدند. در میان تصاویری که امسال نمایش داده شدند، یک تصویر هنری از Ghost of Tsushima به چشم می‌خورد که تاکنون آن را مشاهده نکرده‌ایم. این طراحی که آن را در زیر مشاهده می‌کنید، به قلم طراح مفهومی ارشد بازی یعنی "جان پاول"(John Powell) خلق شده و نام آن Farmstead Mongol می‌باشد. این تصویر، منظره‌ای را که توسط مغولی‌ها ویران شده و سگ‌هایی که اطراف جنازه‌های روستایی‌ها پرسه می‌زنند، نشان می‌دهد. همچنین، جان پاول برای این تصویر، جایزه‌ی اصلی (Grand Prize) این مراسم را دریافت کرد.

از دیگر برندگان این مراسم می‌توان به God of War و بازی Control اشاره کرد. Ghost of Tsushima در تاریخ نامعلومی بر روی PS4 در دسترسس قرار می‌گیرد.

منبع متن: pardisgame