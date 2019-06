زمانی که صحبت از انحصاری‌های بزرگ و منتشر نشده‌ی شرکت سونی می‌شود، همه بلافاصله دو بازی Death Stranding و The Last of Us II را به خاطر می‌آورند و گاها یکی دیگر از عناونی بزرگ کنسول پلی‌استیشن ۴ یعنی Ghost of Tsushima را فراموش می‌کنند. براساس آخرین شایعه‌های، با وجود این که تا به امروز […]

زمانی که صحبت از انحصاری‌های بزرگ و منتشر نشده‌ی شرکت سونی می‌شود، همه بلافاصله دو بازی Death Stranding و The Last of Us II را به خاطر می‌آورند و گاها یکی دیگر از عناونی بزرگ کنسول پلی‌استیشن ۴ یعنی Ghost of Tsushima را فراموش می‌کنند. براساس آخرین شایعه‌های، با وجود این که تا به امروز اخبار زیادی از این بازی منتشر نشده است ولی بازی در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۰ عرضه خواهد شد. اگرچه به احتمال بسیار زیاد در آینده‌ی نزدیک نیز قرار نیست شاهد اخبار جدیدی از بازی باشیم ولی امروز شاهد انتشار یک تصویر هنری زیبا از این عنوان آن هم از یک منبع کاملا غیرمنتظره بودیم.

مسابقات Into the Pixel مکانی است که به تصاویر هنری مربوط به صنعت بازی‌های ویدئویی اجازه‌ی خودنمایی می‌دهد تا بهترین آن‌ها در نهایت انتخاب شوند. برنده‌ی مسابقات امسال، آقای جان پول (John Powell)، طراح هنری ارشد بازی Ghost of Tsushima، بود. تصویر هنری ترسیم شده توسط ایشان «مزرعه‌ی مغول» نام داشت و مزرعه‌ی یک خانواده‌ی مغول را نشان می‌داد که در حمله‌ی ارتش کشور ژاپن نابود شده بود. این تصویر با آن‌چه که پیش از این از بازی دیده‌ایم هم‌خوانی دارد و نشان می‌دهد که باید انتظار محیط‌هایی ناامید کننده و متروک را در بازی داشته باشیم.

بازی Ghost of Tsushima در زمانی نامشخص برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه می‌شود.

