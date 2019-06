بدون هیچ شکی، بازی‌های Live Service به سرعت در حال رشد می‌باشند. به عنوان مثال، بازی‌هایی مانند Destiny 2 و The Division 2 که با پشتیبانی بلندمدت از سوی استودیوهای سازنده، بازیکنان را برای طولانی مدت سرگرم کرده‌اند. برای آن دسته از طرفدارانی که از بازی‌های داستان محور لذت می‌برند، این تغییر جهت صنعت گیم از بازی‌های تک نفره به سوی بازی‌های خدمات محور اصلا خوشایند نیست. هر چند که رییس Playstation آقای "جیم رایان" می‌گوید که وقتی صحبت از برنامه‌های آینده‌ی Sony است، این طرفداران هیچ چیزی برای نگرانی ندارند.

به گزارش پردیس‌گیم، در گفت‌وگویی با وبسایت CNET از آقای رایان در مورد نظرش نسبت به بازی‌های Live Service به عنوان یک ژانر سوال پرسیده شد و رئیس Playstation پاسخی میانه‌رو ارائه داد. به طور دقیق‌تر، رایان گفت که "مثال‌های خوب و مثال‌های ضعیفتری از بازی‌های Live Service وجود دارند" و اینکه ساخت یک بازی‌ خوب و موفق در این ژانر "اصلا آسان نیست". بر اساس گفته‌های رایان، این سختی از این ضرورت که بازی‌های خدمات محور باید "تکامل یافته و تکرار شوند" نشات می‌گیرد و انجام این کار به این راحتی نیست که به سادگی و "بدون فکر و با اشتیاق شروع کرده و یک بازی در ژانر Live Service بسازید."

علاوه بر این، رایان بیان کرد که Sony هیچ قصدی برای رها کردن بازی‌های داستانی به دلیل تفاوت‌هایشان نسبت به عناوین Live Service نداشته و اینکه شرکت با ارائه‌ی بازی‌های داستانی به موفقیت‌هایی دست یافته است که تاکنون کسب نکرده بود. همچنین، رایان بر روی این نکته با گفتن اینکه عناوین داستان محور "قطعا ژانری در صنعت گیم نیست که Sony قصد فاصله گرفتن از آن را داشته باشد."، تاکیید کرد.

در ادامه، رایان گفت که به عقیده‌ی او، بازی‌های Live Service به رشد خود ادامه داده و محبوب‌تر خواهند شد، اما این موضوع، تنها بهشی از "اکوسیستم گیمینگ فراگیر" می‌باشد. به همین دلیل، طرفداران ممکن است که در آینده، عناوین خدمات محوری ر از سوی Sony مشاهده کنند، اما این موضوع دلیل نمی‌شود تا غول ژاپنی، ساخت عناوین تک‌نفره را رها کند.

به طور حتم، بازی‌هایی نظیر The Last of Us Part 2 و Ghost of Tsushima که ظاهرا در نیمه‌ی اول سال 2020 در دسترس قرار می‌گیرند، تعهد Sony به بازی‌های روایت محور را نشان می‌دهند و گفته‌های رایان، خیال طرفداران Playstation و بازی‌های تک‌نفره را آسوده کرد، خصوصا آن‌هایی که فکر می‌کردند که این شرکت با PS5 از ساخت بازی‌های داستانی فاصبه گرفته و مسیر جدیدی را انتخاب خواهد کرد.

