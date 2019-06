گام بعدی استودیوی کوانتیک دریم (Quantic Dream) پس از جدا شدن از شرکت سونی، حالا پیوستن به شرکت‌های ناشر بازی‌های ویدئویی است. اوایل سال جاری میلادی بود که استودیوی کوانتیک دریم خبر جدایی خود از شرکت سونی پس از یک همکاری چندین ساله را اعلام کرد. این استودیو عناوینی همچون Heavy Rain و Beyond: Two […]

گام بعدی استودیوی کوانتیک دریم (Quantic Dream) پس از جدا شدن از شرکت سونی، حالا پیوستن به شرکت‌های ناشر بازی‌های ویدئویی است.

اوایل سال جاری میلادی بود که استودیوی کوانتیک دریم خبر جدایی خود از شرکت سونی پس از یک همکاری چندین ساله را اعلام کرد. این استودیو عناوینی همچون Heavy Rain و Beyond: Two Souls را برای کنسول‌های پلی‌استیشن توسعه داد. آخرین بازی این استودیو نیز که عنوان موفق‌ترین آن‌ها را نیز از آن خود کرد، Detroit: Become Human نام دارد که سال گذشته به صورت اختصاصی برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شد. پس از اعلام جدایی این استودیوی از شرکت سونی اما مشخص شد که این بازی و دیگر عناوین گذشته‌ی استودیوی کوانتیک دریم در ادامه‌ی سال جاری میلادی برای پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهند شد.

حال اما به نظر می‌رسد که اندیشه‌های جاه‌طلبانه‌تری در سر مسئولین استودیوی کوانتیک دریم جریان دارد و آن‌ها قصد دارند تا در قدم بعدی، به یک ناشر تردپارتی بازی‌های ویدئویی تبدیل شوند.

این استودیو در پی رسیدن به اهداف خود، به تازگی آقای سباستین مات (Sebastien Motte) را استخدام کرده است که سابقه‌ی فعالیت در شرکت‌های یونیتی (Unity) و ماکروسافت را در کارنامه‌ی خود دارد و قرار است در بخش انتشار بازی‌ها به آن‌ها کمک کند. با سرمایه‌گذاری جدید شرکت چینی NetEase نیز، استودیوی کوانتیک دریم قصد دارد تا به یک برنامه‌ی مشخص کاری رسیده تا بتواند حداقل دو بازی را در سال منتشر کند. در ادامه نیز می‌توانید صحبت‌های آقای مات را در این باره مطالعه نمایید.

استودیوی کوانتیک دریم به مدت ۲۲ سال است که به عنوان یک استودیو مستقل، بازی‌های ویدئویی باکیفیتی را توسعه می‌دهد. با کمک شرکت NetEase، ما به صورت کامل به استقلال رسیده‌ایم و از این طریق قصد داریم تا خرج چندین بازی خود را تامین کنیم. همچنین می‌خواهیم تا با عرضه‌ی دیجیتالی بازی‌ها به نحو احسن مستقل شویم و بازی‌های جدید را منتشر کنیم.

رسیدن به مرحله‌ی انتشار بازی‌ها، گامی است که بسیاری از استودیوهای بازی‌سازی در تلاش برای برداشتن آن شکست خورده‌اند و باید ببینیم که استودیوی کوانتیک دریم چگونه این را ادامه خواهد داد.

