عنوان Borderlands 3 طی سال جاری عرضه می‌گردد اما این موضوع به این معنی نیست که کار استودیوی گیرباکس (Gearbox) با Borderlands 2 تمام شده است.

بر اساس اطلاعاتی که در فروشگاه استیم درز کرد، عنوان Borderlands 2 طی هفته‌ی آینده، میزبان بسته‌ی الحاقی جدیدی است با نام Commander Lilith and The Fight for Sanctuary. البته صفحه‌ی مورد نظر به سرعت از روی استیم بر داشته شد اما بر اساس اطلاعاتی که در توضیحات این بسته درز شده بود، در واقع اتفاقات بسته‌ی الحاقی مورد نظر قبل از وقایع Borderlands 3 صورت می‌گیرد و حکم پیش پرداختی را برای این عنوان دارد.

بسته‌ی الحاقی مورد نظر شامل مناطق جدید از جمله Sanctuary و مناطق سمی پاندورا و همچنین دیگر مناطق جدید برای گشت و گذار و مبارزه با باس‌ها می‌شود. همچنین لوت‌ها و سلاح‌های جدیدی نیز به بازی اضافه می‌گردند. البته محدودیت سطح این عنوان نیز از ۳۰ بر داشته شده و بازی‌بازانی که به Borderlands 2 بر می‌گردند به سطح ۸۰ دسترسی پیدا می‌کنند.

بسته‌ی الحاقی جدید به صورت رایگان در دسترس پلتفرم‌های مقصد عنوان Borderlands 2 قرار خواهد گرفت.

عنوان Borderlands 2 در دسترس پلتفرم‌های پلی‌استیشن ویتا، پلی‌استیشن ۳، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس ۳۶۰، ایکس‌باکس وان، تلفن‌های هوشمند و رایانه‌های شخصی قرار دارد.

منبع متن: gamefa