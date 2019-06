پیش به سوی E3 2019 | انتظاراتمان از Star Wars: Jedi Fallen Order

در سال‌های اخیر شاهد انتشار فیلم‌ها و حتی انیمیشن‌های متعددی از سری محبوب و پرطرفدار Star Wars بودیم ولی این موضوع در ارتباط با بازی‌های ویدئویی صدق نمی‌کند. از سال ۲۰۱۷ و انتشار بازی Star Wars Battlefront II، دیگر شاهد عرضه‌ی یک بازی بزرگ از این سری نبوده‌ایم. با این حال، این موضوع تا چند […]

در سال‌های اخیر شاهد انتشار فیلم‌ها و حتی انیمیشن‌های متعددی از سری محبوب و پرطرفدار Star Wars بودیم ولی این موضوع در ارتباط با بازی‌های ویدئویی صدق نمی‌کند. از سال ۲۰۱۷ و انتشار بازی Star Wars Battlefront II، دیگر شاهد عرضه‌ی یک بازی بزرگ از این سری نبوده‌ایم. با این حال، این موضوع تا چند ماه دیگر با انتشار یکی از مورد انتظارترین عناوین امسال یعنی بازی Star Wars: Jedi Fallen Order تغییر خواهد کرد.

Star Wars: Jedi Fallen Order توسط استودیوی خوش‌نام و موفق ریسپاون اینترتینمنت (Respawn Entertainment)، خالق عناوینی مانند Titanfall و Apex Legends توسعه می‌یابد و به همین دلیل، سطح انتظار از این عنوان بسیار بالا است. این بازی با دیگر ساخته‌های این استودیو تفاوت زیادی دارد و همین موضوع عطش هواداران برای شنیدن اخبار جدید درباره‌ی آن را بیشتر کرده است. خوشبختانه انتظار هواداران برای شنیدن جزییات جدید از این عنوان طولانی نخواهد بود. شرکت الکترونیک آرتس به عنوان ناشر این بازی به هواداران قول داده است تا اطلاعات جدیدی از آن را در جریان مراسم EA Play که پیش از مراسم E3 و در روزهای ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه (۸ و ۹ ژوئن) برگزار می‌شود، در اختیار آن‌ها قرار دهد. در ادامه، ما تمام آن‌چه که تا این لحظه از این بازی می‌دانیم را در یک‌جا جمع آوری کرده و انتظاراتمان از نمایش شرکت الکترونیک آرتس را با شما در میان گذاشته‌ایم.

تا به این لحظه از Star Wars: Jedi Fallen Order چه می‌دانیم؟

با توجه به این که گیم‌پلی بازی Star Wars: Jedi Fallen Order پیش از این به نمایش گذاشته نشده، اطلاعات ما از این بازی بسیار محدود است. همه‌ی ما منتظر یک رونمایی بزرگ از این عنوان در جریان مراسم Star Wars Celebration بودیم ولی این مراسم در نهایت با انتشار یک تریلر داستانی و اطلاعاتی مختصر از این بازی اکشن و ماجراجویی سوم‌شخص به پایان رسید. با این حال، مدیر ارشد استودیوی ریسپاون، آقای وینس زامپلا (Vince Zampella)، اطلاعات جالبی از این بازی را در اختیار هواداران قرار داد که با تشویق حاضرین در سالن نیز روبه‌رو شد. به گفته‌ی ایشان، Star Wars: Jedi Fallen Order یک بازی تک‌نفره‌ی داستان محور است که شامل خریدهای درون‌برنامه‌ای نمی‌شود.

داستان این بازی بین وقایع قسمت‌های سوم و چهارم فیلم یعنی Revenge of the Sith و A New Hope جریان دارد. داستان حول شخصیت یک شوالیه‌ی جوان و تحت آموزش به نام کل کستیس (Cal Kestis) روایت می‌شود که از تلاش امراطور پالپتین (Palpatine) برای کشتن تمامی شوالیه‌های جدای جان سال به در برده است. دستور ۶۶ که پس از تاسیس امپراطوری صادر شد، این شوالیه‌ی جوان را به یک فرد تحت تعقیب نیروهای Inquisitor تبدیل کرده و Cal مصمم است تا در کنار تمام کردن دوره‌ی آموزشی خود و تبدیل شدن به یک شوالیه‌ی کامل، گروه شوالیه‌های جدای را نیز دوباره تاسیس کند.

بازی Star Wars: Jedi Fallen Order مکان‌های جدیدی را به سری Star Wars اضافه خواهد کرد. برای مثال، می‌توان به سیاره‌ی براکا (Bracca)، جایی که اولین بار با Cal روبه‌رو می‌شوید، اشاره کرد. در روند این بازی با شخصیت‌های جدید زیادی نیز روبه‌رو می‌شوید که برخی از آن‌ها شما را در ماموریت‌هایتان یاری می‌کنند و برخی دیگر نیز تلاش دارند تا شما را از بین ببرند.

با این حال، سیستم مبارزات و گیم‌پلی بازی به عنوان سوال اصلی و بزرگ باقی می‌ماند. برخلاف بسیاری از ساخته‌های شرکت الکترونیک آرتس، در ساخت Star Wars: Jedi Fallen Order به جای موتور بازی‌سازی فراست‌بایت (Frostbite)، از موتور بازی‌سازی آنریل انجین (Unreal Engine) استفاده شده است. استودیوی ریسپاون در توصیف گیم‌پلی بازی از عبارت «مبارزات فکر شده» استفاده کرد. قابلیت استفاده از توانایی ویژه‌ی شوالیه‌های جدای یا همان The Force و شمشیر نوری آن‌ها یعنی Lightsaber نیز در بازی تایید شده است که به گفته‌ی تیم سازنده در طول بازی پیشرفت خواهند کرد.

بازی Star Wars Jedi: Fallen Order در تاریخ جمعه ۲۴ آبان ماه سال جاری (۱۵ نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. امکان پیش‌خرید این بازی از مدتی قبل برای هواداران فراهم شده است.

چه مواردی برای E3 تایید شده است؟

متاسفانه شرکت الکترونیک آرتس تا به امروز هیچ اطلاعات خاصی از برنامه‌های خود برای این بازی در مراسم E3 امسال را مشخص نکرده و تنها وعده‌ی یک «نگاه نزدیک‌تر» به بازی Star Wars: Jedi Fallen Order را به هواداران داده است. این بازی در جمع عناوینی قرار دارد که نمایش زنده‌ی انحصاری خود را خواهند داشت. شرکت الکترونیک آرتس، امسال برنامه‌های سنتی و کنفرانس سالانه‌ی خود را با هدف افزایش مدت زمان نمایش بازی‌ها کنار گذاشته و به هر بازی، حدود ۳۰ دقیقه زمان اختصاص داده است.

مراسم EA Play امسال با نمایش بازی Star Wars: Jedi Fallen Order در ساعت ۸:۴۵ شب (به وقت ایران) روز ۱۸ خرداد ماه آغاز خواهد شد. میزبانی بخش مربوط به رونمایی این بازی به دو تن از شخصیت‌های محبوب اینترنتی یعنی گرگ میلر (Greg Miller) و آندریا رینه (Andrea Rene) واگذار شده است.

چه انتظاراتی از نمایش بازی در E3 داریم؟

همان‌طور که گفته شد، با توجه به سابقه‌ی درخشان استودیوی ریسپاون، سطح انتظارها از بازی Star Wars: Jedi Fallen Order بسیار بالا است. با توجه به این که هنوز نمی‌دانیم این بازی در عمل به چه شکل خواهد بود، نمایش گیم‌پلی این عنوان برای شرکت الکترونیک آرتس کاملا ضروری بوده و به خصوص، مهم است که بدانیم «مبارزات فکر شده» که استودیوی ریسپاون پیش از این به آن اشاره کرده است، در عمل به چه شکل خواهد بود. استودیوی سازنده به صورت خلاصه بیان کرد که «مبارزات فکر شده» یعنی شما قادر نخواهید بود با فشردن پشت سر هم دکمه‌های کنترلر، راه خود در بین دشمنان را باز کرده و بازی را به پایان برسانید. با این حال، سوال این‌جا است که آیا این یعنی صرفا با یک بازی دشوار روبه‌رو هستیم یا این که هر یک از دشمنان نقطه ضعف خاصی دارند و برای شکست دادن آن‌ها، باید به این نقاط ضعف تکیه کنیم؟ علاوه بر این، پیشرفت شمشیر نوری بازی‌بازان در بازی به چه شکلی خواهد بود؟ آیا این تغییرات در نهایت به تجربه‌ی متفاوت هر بازی‌باز نسبت به دیگران منجر خواهد شد؟

علاوه بر این موارد، ما از توضیحات بیشتر و دقیق‌تر استودیوی ریسپاون در خصوص نحوه‌ی ارائه‌ی یک بازی چالش‌برانگیز در حین القای تجربه‌ی نقش‌آفرینی به عنوان یک شوالیه‌ی جدای بسیار قدرتمند، استقبال می‌کنیم. برای مثال، عنوان The Force Unleashed به شما اجازه می‌داد تا در انتهای بازی به یک شخصیت بسیار قدرتمند تبدیل شوید ولی شما با دشمنان بسیار قدرتمندی روبه‌رو می‌شوید که اکثر توانایی‌ها و قابلیت‌های شما دیگر هیچ تاثیری برروی آن‌ها ندارند.

یکی دیگر از مسائل مهمی که شرکت الکترونیک آرتس می‌تواند به آن بپردازد، به داستان بازی Star Wars: Jedi Fallen Order و دلیل اهمیت آن مربوط می‌شود. براساس داستان اصلی سری، می‌دانیم که گروه شوالیه‌های جدای در این بخش از داستان احیا نمی‌شوند. حال سوال این‌جا است که استودیوی سازنده در شرایطی که اقدامات کاربر در نهایت نتیجه‌ی مثبتی ندارد، چگونه می‌خواهد یک داستان هیجان‌انگیز و جذاب را روایت کند؟

در کنار همه‌ی این صحبت‌ها، مواردی نیز وجود دارند که ترجیح می‌دهیم در جریان مراسم EA Play شاهد آن‌ها نباشیم. برای مثال می‌توانیم به نمایش شخصیت‌های بزرگ سری Star Wars مانند لوک اسکای‌واکر (Luke Skywalker)، یودا (Yoda) و دارث ویدر (Darth Vader) اشاره کنیم. اگرچه شخصیت‌های جالب زیادی در سری Star Wars وجود دارند که حضور آن‌ها در بازی خالی از لطف نخواهد بود ولی با این حال، روبه‌رو شدن کل کستیس با معروف‌ترین شخصیت‌های کهکشان در جریان این مراسم، کمی تکراری، کلیشه‌ای و خسته کننده به نظر می‌رسد. علاوه بر این، بهتر است که شخصیت‌های بزرگ حاضر در بازی تا زمان انتشار این عنوان، در قالب یک راز باقی بمانند تا بتوانند هواداران را شگفت‌‎زده و سوپرایز کنند. نمایش چنین شخصیت‌هایی در جریان این مراسم با هدف افزایش هیجان هواداران، تصمیم درستی نخواهد بود.

رویداد اختصاص شرکت الکترونیک آرتس با نام EA Play در روز شنبه مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ (۸ ژوئن ۲۰۱۹) راس ساعت ۲۰:۴۵ دقیقه به وقت تهران آغاز می‌شود. با گیمفا همراه باشید و انتظارات خود را از بازی و نمایش آن در EA Play 2019 با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa