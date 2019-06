نقد و بررسی بازی Total War: Three Kingdoms

"به قلم شهاب زارعی"

نقد این بازی براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

عنوان Total War برای علاقه‌مندان به سبک استراتژی نام آشنایی است. این سری بازی‌ها نه تنها بهترین عناصر گیم‌پلی زیرسبک‌های استراتژی نوبتی و تاکتیک همزمان را در بر دارند، بلکه وسیع‌ترین و حماسی‌ترین نبردهای موجود در بازی‌های رایانه‌ای را نیز به خود اختصاص می‌دهند. به این منظور، معمولاً دوران‌های مهم تاریخی مانند جنگ‌های صلیبی و گسترش امپراتوری روم زمینه‌ی آن‌ها بوده‌است، اما این همکاری با خالقان دنیای خیالی Warhammer یعنی Games Workshop بود که به Creative Assembly اجازه داد از بند واقعیت رها شوند و به قوه‌ی تخیل خود آزادی عمل بدهند. مناظر نفسگیر در کنار فرمانده‌های افسانه‌ای با توانایی‌های خارق العاده، دو عنوان Warhammer این استودیو را از دیگر بازی‌های توتال وار مجزا کرده‌است. سابقه‌ی ساخت عناوین تاریخی و تجربه‌ی جدید دنیای خیالی Warhammer فرصت را برای CA آماده کرده تا یکی از بهترین اقتباس‌های دوران سه پادشاهی چین در بازی‌های رایانه‌ای را در اختیارمان قرار دهد.

دوران سه پادشاهی نه تنها پیشینه‌ی تاریخی واقعی در کتاب تاریخچه‌ی سه پادشاهی دارد بلکه موضوع یکی از چهار رمان کلاسیک چین یعنی رومانس سه پادشاهی نیز هست. در این رمان حماسی، شخصیت‌های مهم خارق العاده و افسانه‌ای هستند. فرمانده‌ها یک تنه صدها سرباز دشمن را به هلاکت می‌رسانند و استراتژیست‌ها با آرایش‌های نظامی پیچیده بر موقعیت‌های مأیوس کننده غلبه می‌کنند. علاوه بر این، جغرافیای منحصربه‌فرد چین با کوه‌های بلند ولی کم شیب و سواحل نفسگیر رود زرد آن را به یک سرزمین رویایی تبدیل کرده‌است. با توجه به اینکه دوران سه پادشاهی افسانه‌ای در غالب رویدادهای واقعی است، تعجبی ندارد که سرزمین چین و این دوران میزبان جدیدترین بازی توتال وار شده‌اند. پس از تجربه‌ی Total War Three Kingdoms خوشحال هستم که CA درس‌هایی که از ساخت بازی‌های Warhammer فراگرفته را رها نکرده و با ترکیب حقایق تاریخی با عناصر افسانه‌ای یکی از بهترین بازی‌های توتال وار را به بازار عرضه کرده. این بازی تنها پوسته‌ی چین روی یک بازی توتال وار نیست، بلکه مکانیک‌ها و سیستم‌های جدیدی برای ترسیم درست ظرافت‌های فرهنگ، سیاست و جنگاوری دوران سه پادشاهی به بازی اضافه شده‌اند.

محور اصلی دوران سه پادشاهی شخصیت‌های آن است. این “قهرمان‌ها” رهبران ارتش‌های شما هستند، فرمانداری‌های تحت کنترل شما را مدیریت می‌کنند، در دربارتان خدمت می‌کنند و گاهی حاضرند برای شما جاسوسی کنند. هریک از این قهرمان‌ها خصلت‌های شخصیتی خود را دارند که با توجه به آن‌ها ممکن است دوست یا رقیب دیگر شخصیت‌ها شوند. اتفاقاتی که در طی بازی رخ می‌دهد نیز بر روابط میان شخصیت‌ها مؤثر است، برای مثال هم رزمانی که به کمک یکدیگر به پیروزی رسیده‌اند رابطه‌ی خوبی با یکدیگر دارند درحالی که کشتن اعضای خانواده یا دوستان یک فرمانده او را به دشمن خونی شما تبدیل می‌کند. علاوه بر این، شما باید با ارتقای مقام این شخصیت‌ها و انتساب آن‌ها به پست‌های مهم رضایتشان را جلب کنید تا فکشن شما را به همراه سربازان خود ترک نکنند.

هر قهرمان از نظر تخصص به یکی از ۵ کلاس بازی تعلق دارد. این کلاس‌ها نقاط قوت خاص خود را دارند، بطوری که Championها متخصص دوئل هستند و Sentinelها در نبردهای تدافعی می‌درخشند. ویژگی دیگر کلاس‌ها سربازان مخصوصی است که با خود به میدان می‌آورند، برای مثال Vanguardها به سواره نظام سریع نیزه‌دار و Strategistها به منجنیق دسترسی دارند. هریک از این شخصیت‌ها می‌تواند تا حداکثر ۶ واحد سرباز را تحت فرمان خود داشته باشد و هر ارتش تا ۳ فرمانده را در خود جای می‌دهد. محدودیت تعداد فرمانده‌ها در هر ارتش به این معنی است که هیچ ارتشی به تمام واحدها دسترسی ندارد و کمبودهای ناشی از این مسئله باید توسط تاکتیک‌های بازیکن جبران شود. علاوه بر این، ممکن است هنگام ایجاد یک ارتش قهرمان‌های متعلق به یک کلاس خاص در دسترس نباشند و شما مجبور به امتحان کردن ترکیب‌های دیگری از فرمانده‌ها شوید. عنصر دیگری که به ارتش‌ها اضافه شده سیستم آذوغه و وابسته کردن Attrition به آن است، بطوری که آب و هوای بد بجای وارد کردن تلفات ابتدا میزان مصرف آذوغه‌های شما را افزایش می‌دهد.

کنترل ۳ فرمانده با توانایی‌های متفاوت نبردها سرگرم کننده‌تر کرده و مقدار مشارکت بازیکنان را افزایش داده است. شما باید در همه حال از اوضاع کلیدی‌ترین مهره‌های موجود در میدان نبرد یعنی فرمانده‌های خودی و دشمن آگاه باشید و در صورت نیاز آن‌ها را به جنگ با سربازان دشمن بفرستید، برای حفظ روحیه در نزدیکی سربازانتان قرارشان دهید و یا برای سرگرم کردن فرمانده‌های دشمن به دوئل بفرستید. علاوه بر این، سلامتی ساختمان‌های دفاعی مانند برج‌های نگهبانی کاهش یافته و در عوض قدرت آسیب رسانی آن‌ها بیشتر شده‌است تا فتح شهرها سریع‌تر پیش برود و نبردهای محاصره‌ای سرگرم‌تر شوند. البته گاهی هوش مصنوعی دشمنان دست به کارهای عجیبی می‌زند که ممکن است پیش‌بینی حرکاتشان را دشوار کند. برای مثال هنگام دفاع از یکی از شهرها دشمنان قادر نبودند از بین چند مسیری که به مرکز شهر ختم می‌شدند یکی را انتخاب کنند و در نتیجه برای مدتی بی‌هدف و سرگردان بودند.

به غیر از سربازان وابسته به کلاس‌های مختلف، هر فکشن قابلیت استخدام حداقل ۲ نوع سرباز منحصربه‌فرد را دارد. برای مثال، Sun Jian تاجر به سربازان زرهی مزدور دسترسی دارد و ملکه‌ی راهزنان Zheng Jiang به سربازانی مسلح به تبر و تیروکمان مجهز است. معرفی این سربازان منحصربه‌فرد برای حفظ تنوع میان فکشن‌های مختلف تحسین برانگیز است ولی حقیقت این است که این بازی، جنگ داخلی یک کشور را به تصویر می‌کشد و در نتیجه اکثر فکشن‌ها سربازان یکسانی خواهند داشت. مسئله‌ی دیگر این است که برخلاف فکشن‌های رنگارنگ Shogun 2، رنگ سفید برای لباس سربازان بازیکن و رنگ سیاه برای دیگر فکشن‌ها انتخاب شده که تجربه‌ی نبرد در کمپین‌های مختلف را از نظر تصویری کمی یکنواخت کرده است. با وجود این یکنواختی تصویری در نبردها، هر فکشن با توجه به سیاست‌های رهبرش عناصر گیم‌پلی خاص خود را دارد و به این منظور به منابع خاصی دسترسی دارد. برای مثال، Cao Cao که دیپلوماتی زیرک است می‌تواند با مصرف “اعتبار” موضع برتری در تعاملات سیاسی داشته باشد یا فکشن‌های دیگر را به جنگ با یکدیگر ترقیب کند، در حالی که “بدنامی” Zheng Jian روحیه‌ی سربازانش را افزایش می‌دهد، پیشرفت فرمانده‌هایش را سرعت می‌‌بخشد، پرستیژ فکشن او را بیشتر می‌کند ولی به روابط دیپلوماتیک ضرر می‌رساند.

بازی Total War Three Kingdoms بهترین سیستم دیپلماسی در میان دیگر عناوین توتال وار را دارد و می‌تواند به خوبی اهمیت دیپلماسی در دوران سه پادشاهی را ترسیم کند. بازگشت مکانیک‌هایی همچون معاوضه‌ی شهرها و یا اضافه شدن مکانیک‌های جدیدی مانند توانایی تأسیس ائتلاف‌ها که به فکشن‌ها اجازه می‌دهد با تعهدات پایین برای منافع مشترکشان همکاری کنند، سیستم دیپلماسی قدرتمندی ایجاد کرده است. این سیستم با وجود پیچیدگی و عمق بیشتر، رابط کاربری ساده‌ای دارد. بخش معامله‌ی سریع به شما اجازه می‌دهد به راحتی عکس العمل فکشن‌ها دیگر را به سیاست‌های مختلف مشاهده کنید و همچنین با فشار یک دکمه می‌توانید شرایط فکشن‌‌های دیگر را برای پذیرفتن خواسته‌هایتان بدانید. با توجه به اینکه معمولاً تعداد ارتش‌های شما برای محافظت از تمام مرزهایتان کافی نیستند، دیپلماسی بیشتر از همیشه اهمیت دارد و لحظات بیادماندنی در بخش نقشه‌ی کمپین ایجاد می‌کند.

نقشه‌ی کمپین علاوه بر دیپلماسی ، به شما اجازه می‌دهد با فکشن‌های دیگر به مبارزه بپردازید، سرزمین خود را گسترش دهید و شهرهای خود را مدیریت کنید. این بخش از نقشه‌ی سه بعدی چین تشکیل شده که نه تنها ارتش‌ها و شهرهای مختلف را نشان می‌دهد، بلکه مناظر شناخته شده‌ای مانند رود زرد و دیوار چین را نیز به زیبایی ترسیم کرده است. در هر نوبت شما ارتش‌های خود را حرکت می‌دهید و ساختمان‌های جدید بنا می‌کنید و پس از اتمام هر نوبت، تأثیر تصمیمات خود و عکس العمل دیگر فکشن‌ها را مشاهده می‌کنید. خوشبختانه چه به دلیل متمرکزتر بودن این عنوان نسبت به دیگر توتال وارها و چه به دلیل طراحی تکنیکی بهتر، مدت زمان انتظار بین نوبت‌ها به مقدار چشمگیری کاهش یافته تا شما بیشتر از همیشه درگیر بازی باشید. هر سال در این بازی به ۵ نوبت تقسیم می‌شود و هر نوبت شرایط آب و هوایی خاص خود را دارد که تأثیر مستقیمی بر میزان درآمد، تولید غذا و شرایط ارتش‌ها دارد. علاوه بر این، موانع طبیعی مانند رودها، کوهستان‌ها و جنگل‌ها حرکت ارتش‌ها را کند کرده و شما را وادار می‌کنند تا با دقت مسیر حرکت ارتش‌های خود را بررسی کنید.

مدیریت نقشه‌ی کمپین نیمی از این بازی است. شهرهای روی نقشه‌ی چین به چند “فرمانداری” تقسیم شده‌اند بطوری که هر فرمانداری از یک شهر اصلی و تعدادی مزرعه، معدن یا بندر تشکیل شده است. کنترل کامل یک فرمانداری از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه ساختمان‌های موجود در شهرهای مختلف یک فرمانداری از نظر اقتصادی به یکدیگر وابسته هستند. تنها شهرهای اصلی توانایی بنای ساختمان‌های جدید دارند، در نتیجه شما باید به منبع اصلی درآمد هر فرمانداری توجه کنید و متناسب با نیازهای آن شهرهای خود را گسترش دهید. برای مثال اگر یک فرمانداری به بندر تجاری مجهز است، با تأسیس بازار در شهر اصلی آن قادر خواهید بود ثروت بیشتری از تجارت بدست آورید. عوامل دیگری همچون رضایت مردم، جمعیت و فساد نیز میزان درآمد فرمانداری‌ها را کاهش می‌دهند و باید با بنای ساختمان‌های جدید و یا با مأمور کردن یکی از شخصیت‌ها به بهبود اوضاع کمک کرد.

با پیروزی در نبردها و فتح شهرها، شما قادر هستید قدرت بیشتری کسب کنید و از رتبه‌ی اشراف زادگی به امپراتوری برسید. اولین فکشنی که به رتبه‌ی پادشاه برسد، اعلام امپراتوری می‌کند و بازی وارد فاز “سرزمین فروپاشیده” می‌شود. در این هنگام، دو فکشنی که از نظر قدرت در رتبه‌ی دوم و سوم قرار دارند نیز اعلام امپراتوری می‌کنند تا شما شاهد نبرد سه پادشاهی باشید. اولین پادشاهی که موفق شود پایتخت دو پادشاهی دیگر را فتح کند رسماً به رتبه‌ی امپراتوری می‌رسد و پیروز می‌شود. شما و دیگر فکشن‌هایی که به پادشاهی رسیده‌اند توانایی استخدام سربازانی قدتمند و منحصربه‌فرد پیدا می‌کنید ولی قدرت بالایتان فکشن‌های دیگر را آزرده می‌کند و باعث می‌شود آن‌ها عهدنامه‌های خود را با شما بهم بزنند، با یکدیگر متحد شوند و حتی بر شما اعلام جنگ کنند. این مکانیک‌ها اطمینان حاصل می‌کنند که نوبت‌های پایانی یک کمپین کسل کننده نباشند و شما همیشه دشمنی قدرتمند برای مبارزه داشته باشید.

یکی از تحسین برانگیزترین خصوصیات این بازی اهمیتی است که برای سلیقه و انتخاب بازیکن قائل می‌شود. شما قادر هستید یکی از دو نوع تصویر را برای پرتره‌ی سربازان را انتخاب کنید، دوبله‌ی چینی را برگزینید، رنگ بندی رابط کاربری را در صورت کور رنگ بودن تغییر دهید، تعداد سربازان هر واحد را به شدت افزایش دهید و یا اگر عناوین تاریخی توتال وار را ترجیح می‌دهید، بجای حالت رومانس روی حالت تاریخچه بازی کنید. در این حالت شخصیت‌های شما توسط سواره نظام بادیگارد محافظت می‌شوند ولی دیگر نمی‌توانند با فرماندهان دشمن دوئل کرده و یا از توانایی‌های مخصوص استفاده کنند. علاوه بر این، شما می‌توانید بجای رنگ‌های شاداب و برجسته‌ای که برای حالت رومانس در نظر گرفته شده، رنگ بندی واقع گرایانه‌تری در قست تنظیمات انتخاب کنید. البته لازم به ذکر است که این بازی بدون شک در حالت رومانس درخشش و جذابیت واقعی خود را آشکار می‌کند و در به همین دلیل من این حالت را برای تجربه‌ پیشنهاد می‌کنم.

بازبینی تصویری:

با انتساب شخصیت‌ها به پست‌های مهم، رضایت آن‌ها را جلب کنید.

ارتباط شخصیت‌ها با یکدیگر به راحتی قابل مشاهده است.

در حالت رومانس، فرمانده‌ها در مقایسه با سربازان عادی بسیار قدرتمند هستند.

شخصیت‌ها ممکن است جاسوس نیز باشند.

با راست کلیک کردن روی ساختمان‌ها از جزییات آن مطلع شوید.

هر فکشنی را که انتخاب کنید، سربازان شما سفیدپوش و دشمنان سیاه‌پوش خواهند بود.

سرنوشت فرمانده‌های اسیر شده در دست شماست.

با نگه داشتن اسپیس از حرکات سربازان خود مطلع شوید.

با غافلگیر کردن دشمنان آن‌ها را شکست دهید.

نبردهای محاصره‌ای بهبود یافته‌اند.

مزارع در بهار دیدنی هستند.

تنوع میدان‌های نبرد قابل توجه است.

در حالت تاریخچه فرمانده‌ها دارای سواره نظام بادیگارد هستند.

در حالت معامله‌ی سریع می‌توانید به راحتی از موضع فکشن‌های دیگر مطلع شوید.

هزاران نفر در جنگ‌ها شرکت می‌کنند و کشته می‌شوند.

با تسخیر امپراتور خردسال، خود را نخست وزیر امپراتوری هان اعلام کنید.

با رسیدن به مقام پادشاهی قادر هستید کمپین جدیدی در نقش Dong Zhuo شروع کنید.

درخت تکنولوژی واقعاً یک درخت است.

برای رسیدن به رتبه‌ی امپراتوری تلاش کنید.

با اعلام پادشاهی وارد دوران سه پادشاهی شوید.

نکات مثبت:

سیستم دیپلماسی قدرتمند

طراحی زیبای محیط نقشه و میدان نبرد

نبردهای بزرگ

ارتباط با معنای شخصیت‌ها

خصوصیت‌ها و سربازان مخصوص برای هر فکشن

قابلیت شخصی سازی بسیاری از تنظیمات

انتظار کوتاه بین نوبت‌ها

نکات منفی:

تشابه سربازهای تمام فکشن‌ها

هوش مصنوعی گاهی ضعیف عمل می‌کند

مشکلات بالانس قدرت فکشن‌های مختلف

سخن آخر: مکانیک‌های جدید و بهبود یافته به همراه یک ستینگ تازه، بازی Total War Three Kingdoms را به یکی از بهترین عناوین این سری تبدیل کرده است. روابط و خصوصیات قهرمان‌ها به بازی شخصیت داده‌اند، درحالی که سیستم کلاس بندی و ترکیب جدید ارتش‌ها گیم‌پلی عمیق‌تری را فراهم کرده است. اضافه کردن سیستم دیپلماسی تازه و گسترده به شما اجازه می‌دهد تا با اجرای مانورهای سیاسی پیچیده بر رقیبان خود غلبه کنید. مراحل پایانی بازی دیگر یک طرفه و کسل کننده نیستند و در طول بازی چالش برانگیز باقی می‌مانند. در آخر باید گفت که با وجود اینکه این بازی از مشکلات تکنیکی همچون رفتار نادرست هوش مصنوعی رنج می‌برد اما بدون شک یکی از بهترین بازی‌های توتال وار تا به امروز است.

Verdict

New and improved mechanics, complemented by the freshness of its setting, have made Total War Three Kingdoms one of the best titles in this franchise yet. Character traits and relations give a newfound personality to the game while the new class system and Army composition make for a much deeper gameplay. The addition of a fresh, intricate diplomacy system with a comprehensive user interface gives you the tools to pull off complex diplomatic maneuvers, and outsmart your enemies. The endgames are no longer a boring and one sided grind, but stay challenging throughout the playthrough. Even though this game does suffer from technical issues such as buggy AI behavior at times, it is, without a doubt, one of the best Total War games to date

Final Score: 9 out of 10

منبع متن: pardisgame