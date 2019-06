بعد از عرضه‌ی بازی Batman: Arkham Knight استودیوی سازنده آن، یعنی «راک‌استدی» به سکوت خبری طولانی‌ای فرو رفت. تنها چیزی که از پروژه‌ی بعدی آن‌ها به طور قطع رسمی شده این است که این بازی نسخه‌ی دیگری از سری بازی‌های بتمن نخواهد بود. امسال هم مثل چند سال گذشته قرار نیست بازی بعدی استودیوی راک‌استدی در E3 حضور داشته باشد.

«سفتون هیل»، مدیر و موسس استودیوی بازی‌سازی راک‌استدی، شب گذشته در پیغامی توییتری اعلام کرد که به دلیل اینکه آن‌ها سخت روی پروژه‌ی بعدی در حال فعالیت هستند، نمی‌توانند در این مراسم حضور داشته باشند. این پیغام باری دیگر طرفداران منتظر را ناامید کرد.

متن کامل این پیام:

«سلام به همه! خیلی از شما درباره‌ی حضور ما در مراسم E3 سوال پرسیده بودید، من می‌‌خواهم به نمایندگی از استودیوی راک‌استدی پاسخ دهم که ما در این مراسم حضور نداریم. ما به عنوان هوادار این مراسم را نگاه خواهیم کرد، اما به خاطر کار زیادی که برای پروژه‌ی جدیدمان داریم، در لندن می‌مانیم. از این مراسم لذت ببرید!»

بیش از ۳ سال از انتشار آخرین بازی این استودیو‌ی خوش ذوق می‌گذرد، استودیویی که توانست برای شخصیت بتمن یک سه‌گانه‌ی درخور و بسیار ارزشمند بسازد، ولی اینطور که از شواهد معلوم است باید بیش‌تر از این حرف‌ها منتظر رونمایی بازی بعدی آن‌ها باشیم، به خصوص که گفته می‌شود این بازی برای کنسول‌های نسل بعد عرضه خواهد شد.

با توجه به شایعاتی که از پروژه‌ی بعدی راک استدی وجود دارد، به نظر این بازی یک اقتباس دیگر از کمیک‌ها خواهد بود یا قرار است داستانی کاملا جدید روایت شود؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

