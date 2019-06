استودیو‌ی «دک ۱۳» (Deck 13) سازنده‌ی بازی The Surge 2 به تازگی اعلام کرده است که این بازی در تاریخ ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر‌های شخصی عرضه خواهد شد.

طرفداران این بازی قطعا خواستار تغییراتی در جهت بهبود قسمت دوم هستند، در همین راستا استودیو‌ی سازنده اعلام کرده که انتقاد‌ات و پیشنهادات را شنیده و برای رفع آن‌ها و پیشرفت نسخه‌ی دوم تمام تلاش خود را می‌کنند. طبق گفته‌ی سازندگان، مشکل بازی در خشک بودن مبارزه‌ها به روش‌های مختلف حل شده است و آن‌ها نبرد‌های این نسخه را بسیار خشن‌تر و تاکتیکی‌تر طراحی کرده‌اند. همچنین آن‌ها قول داده‌اند که در نسخه‌ی دوم شاهد اسلحه‌ها و توانایی‌ها و در کل تنوع بیشتری باشیم.

وقایع نسخه دوم نیز در همان راهرو‌ها و فاضلاب‌های شهر متروک «جریکو» می‌گذرد با این تفاوت که سازندگان بیان کرده‌اند: «در این نسخه طراحی محیط‌ها بسیار جاه‌طلبانه‌تر نسبت به نسخه‌ی قبلی انجام شده‌اند.»

بازی The Surge بین بازی‌کنندگان به دارک سولز در یک فضای علمی تخیلی معروف است. اولین قسمت از این بازی در سال ۲۰۱۷ عرضه شد و فروش به نسبت خوبی را تجربه کرد، اما آنطور که باید مورد استقبال منتقدان قرار نگرفت و همچنین طرفداران این بازی معتقد بودند که نمرات آن عادلانه نیستند، این اتفاق برای بازی دیگر استودیو‌ی دک ۱۳، یعنی Lords Of The Fallen نیز در سال ۲۰۱۴ افتاده بود. با همه‌ی این تفاسیر و باز‌خورد‌های نه چندان خوب منتقدان، نسخه‌ی دوم هر دو بازی مذکور در دست توسعه است تا شاید این استودیو بتواند از پتانسیل دو بازی ذکر شده استفاده کند و نظر طیف گسترده‌تری را نسبت به خود جلب کند.

بازی The Surge 2 هم اکنون در استیم و ایکس‌باکس استور برای پیش خرید در دسترس است.

