عناوین قابل بازی شرکت نینتندو در جریان مراسم E3 مشخص شدند

شرکت نینتندو تا به این لحظه از انتشار برنامه‌ی خود برای دایرکت مراسم E3 امسال خودداری کرده است. با این حال، این شرکت امروز لیست عناوین قابل بازی که در سالن نمایشگاه حضور دارند را در اختیار هواداران قرار داده است. براساس اطلاعات منتشر شده، شرکت کنندگان در مراسم E3 امسال می‌توانند بازی‌های Pokemon Sword and Shield، Luigi’s Mansion 3، The Legend of Zelda: Link’s Awakening و Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order را در کنار برخی دیگر از عناوین شرکت نینتندو تجربه کنند.

حتی اگر این عناوین در مرکز توجه دایرکت ویژه‌ی شرکت نینتندو در مراسم E3 نباشند، احتمال حضورشان در این مراسم وجود دارد. برای مثال، ممکن است شاهد رونمایی از زمان انتشار دو بازی The Legend of Zelda: Link’s Awakening و Luigi’s Mansion در جریان این مراسم باشیم. معرفی شخصیت‌های جدید بازی Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order نیز دور از انتظار نیست.

با وجود مشخص شدن زمان انتشار بازی Pokemon Sword and Shield، ممکن است شاهد انتشار اطلاعات و یا تریلری جدید از این بازی در جریان دایرکت شرکت نینتندو در روز مراسم باشیم. اگر این موارد برای شما کافی نیستند، شرکت نینتندو برنامه دارد برخی از عناوین دو کنسول نینتندو سوییچ و نینتندو ۳DS را در بین روزهای ۲۱ تا ۲۸ خرداد ماه (۱۱ تا ۱۸ ژوئن) با تخفیف به کاربران ارائه کند. دایرکت شرکت نینتندو در ساعت ۸ و نیم شب روز ۲۱ خرداد ماه پخش خواهد شد.

منبع متن: gamefa