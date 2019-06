به آغاز بزرگترین رویداد سال صنعت بازی نزدیک می‌شویم و در این میان هم شرکت‌های مختلف یکی پس از دیگری مشغول رونمایی بازی‌ها و سرویس‌های خود هستند. گوگل هم تصمیم گرفته است تا پیش از آغاز نمایشگاه E3 2019 اطلاعات مربوط به پلتفرم بازی خود را منتشر کند. ساعتی پیش پلتفرم بازی گوگل یعنی «استیدیا» (Stadia) در قالب برنامه‌ای در یوتیوب به طور کلی معرفی و قیمت این پلتفرم مشخص شد.

همانطور که انتظار داشتیم، پلتفرم بازی گوگل یک اشتراک ماهیانه دارد. با این حال، نباید این اشتراک را با اشتراک‌هایی مثل نت‌فلیکس یا اسپاتیفای اشتباه بگیریم. قرار نیست با پرداخت ماهیانه‌ی رقم اشتراک گوگل استیدیا، به تمام بازی‌های این سرویس دسترسی داشته باشید؛ بلکه اشتراک ماهیانه‌ی استیدیا اساسا برای دسترسی به کیفیت ۴K اجرای بازی‌ها خواهد بود.

سرویس اشتراکی استیدیا قرار است با قیمت ماهانه ۱۰ دلار و با اسم Stadia Pro در اختیار کاربران این پلتفرم بازی قرار بگیرد.

سرویس Stadia Pro امکان تجربه‌ی بازی‌ها با وضوح تصویر ۴K را برای مشترکان آن فراهم می‌کند. هم‌چنین، ممکن است گوگل هر از گاهی روی سرویس Stadia Pro بازی‌هایی رایگان ارایه کند. از طرفی هم ممکن است که گوگل این بازی‌های رایگان را از مشترکان Stadia Pro بگیرد. در واقع لیست بازی‌هایی که روی Stadia Pro ارایه می‌‌شوند، مثل تمام سرویس‌های ابری دیگری، هرگز ثابت و مشخص نیست. ممکن است در یک بازه‌ی زمانی، تعدادی بازی روی اشتراک Stadia Pro ارایه شوند و در یک بازه‌ی زمانی دیگر، با لیستی کاملا متفاوت از بازی‌ها روبرو شویم.

اساسا راه اصلی تهیه‌‌ی بازی‌ها روی پلتفرم گوگل استیدیا، خرید جداگانه‌ی آن‌هاست.

در واقع نیازی به تهیه‌ی اشتراک ماهانه‌ی گوگل استیدیا نیست و کاربران این سرویس می‌توانند به صورت جداگانه بازی‌‌هایی که می‌خواهند را روی این سرویس خریداری کنند و به بازی کردن مشغول شوند. با این حال، بدون پرداخت اشتراک ماهیانه‌ی Stadia Pro خبری از کیفیت ۴K نخواهد بود.

می‌توان به سادگی اشتراک Stadia Pro را به سرویس‌های پلی‌استیشن پلاس و ایکس‌باکس لایو گلد تشبیه کرد؛ از این نظر که نیازی به آن‌ها نیست، ولی مشترکان به بازی‌های رایگان دسترسی خواهند داشت و در عین حال هم قابلیت‌های بیشتری را دریافت خواهند کرد. اولین بازی رایگان مشترکان استیدیا پرو، بازی Destiny 2 به همراه تمام بسته‌های الحاقی آن است.

به طور خلاصه:

اشتراک استیدیا پرو (ماهانه ۱۰ دلار):

وضوح تصویر ۴K

سرعت ۶۰ فریم در ثانیه

صدای ۵.۱ کاناله

دریافت بازی‌های رایگان دوره‌ای

تخفیف ویژه به هنگام خرید بازی‌ها

بدون اشتراک (رایگان، راه‌اندازی در ۲۰۲۰):

وضوح تصویر فول‌اچی

سرعت ۶۰ فریم در ثانیه

صدای استریو

فعلا تنها راه دسترسی به پلتفرم گوگل استیدیا، پرداخت اشتراک ماهانه است و سرویس رایگان، در سال ۲۰۲۰ راه اندازی خواهد شد.

در حال حاضر، گوگل در قالب بسته‌ای به اسم Stadia Founders Pack پلتفرم بازی خود را به همراه یک دسته و یک دستگاه کروم‌کست ارایه می‌کند. این بسته هم‌چنین شامل سه ماه اشتراک استیدیا پرو است. خریداران Founders Pack هم‌چنین می‌توانند سه ماه اشتراک دیگر به کاربر دیگری هدیه دهند. این بسته ۱۳۰ دلار قیمت دارد.

لیست بازی‌هایی که به گوگل استیدیا می‌آیند، از این قرار است:

Assassin’s Creed Odyssey

Baldur’s Gate 3

Borderlands 3

Darksiders Genesis

Destiny 2

DOOM

DOOM Eternal

Dragon Ball Xenoverse 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager

Get Packed

GRID

GYLT

Just Dance

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K

Power Rangers: Battle for the Grid

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Samurai Shodown

Shadow of the Tomb Raider

The Crew 2

The Elder Scrolls Online

Thumper

Tomb Raider Definitive Edition

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy’s The Division 2

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

در نظر داشته باشید که در حال حاضر، به غیر از Destiny 2 که روی اشتراک استیدیا پرو ارایه می‌شود، بقیه‌ی بازی‌ها را باید جداگانه خرید.

می‌توانید در ادامه تریلری که گوگل از بازی‌‌های استیدیا منتشر کرده است را ببینید.

