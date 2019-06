Baldur’s Gate 3 رسما رونمایی شد

دو دهه از عرضه‌ی قسمت دوم مجموعه بازی‌های «دروازه‌های بالدور» (Baldur’s Gate) می‌گذرد؛‌ زمانی که نقش‌آفرینی‌های کلاسیک یکی از محبوب‌ترین سبک‌های بازی‌های ویدیویی بودند. با این حال، به لطف استودیوی «لاریان»، یعنی سازندگان مجموعه بازی‌های «دیوینیتی» (Divinity) چند سالی است که توانسته‌ایم دوباره ظهور نقش‌آفرینی‌های کلاسیک را مشاهده کنیم. سازندگان دیوینیتی خبر داده‌اند که ساخت دنباله‌ی یکی از مهم‌ترین مجموعه بازی‌های نقش‌آفرینی تاریخ به آن‌ها سپرده شده است. شرکت بازی‌سازی Larian Studios ساعتی پیش رسما از بازی Baldur’s Gate 3 رونمایی کرد.

در کنار کامپیوتر، بازی Baldur’s Gate 3 روی پلتفرم گوگل استیدیا هم عرضه می‌شود.

قسمت سوم مجموعه بازی‌های Baldur’s Gate در برنامه‌‌ای که گوگل برای پلتفرم بازی خود برگزار کرده بود، رونمایی شد؛ طوری که قرار است در کنار کامپیوتر، بازی Baldur’s Gate 3 روی پلتفرم گوگل استیدیا هم عرضه شود.

با این حال، اطلاعات دیگری از خود بازی در دسترس نداریم و سازندگان بازی به غیر از انتشار یک تریلر انیمیشنی، حرفی از ساختار خود بازی نزده‌اند. نمی‌دانیم آیا بازی قرار است زاویه‌ی دوربین ایزومتریک بازی‌های قدیمی را حفظ کند یا مبارزاتش نوبتی است یا همزمان. از طرفی، بازی‌های اخیر ساخته‌ی Larian Studios یعنی بازی‌های Divinity: Original Sin و دنباله‌ی آن، این ذهنیت را در ما به وجود می‌آورند که احتمالا با نقش‌آفرینی‌هایی ایزومتریک و نوبتی طرف هستیم؛ درست مثل نقش‌آفرینی‌های کلاسیک دهه نودی روی کامپیوتر.

استودیوی بازی‌سازی Larian فقط گفته است که آن‌ها بازی Baldur’s Gate 3 را با در نظر گرفتن قوانین حال حاضر Dungeons & Dragons می‌سازند و اینکه این بازی، بزرگترین پروژه‌ای است که تا به حال انجام داده‌اند.

در وب‌سایت رسمی گوگل استیدیا، بازی Baldur’s Gate 3 به عنوان یکی از بازی‌هایی معرفی شده است که همزمان با راه اندازی استیدیا، قرار است در اختیار بازی‌کننده‌ها قرار بگیرد، ولی به گوگل اطمینان نمی‌کنیم و در انتظار انتشار اطلاعات رسمی از سوی Larian Studios می‌نشینیم.

فعلا تریلر رونمایی بازی Baldur’s Gate 3 را در ادامه ببینید.

دو قسمت اول مجموعه بازی‌های Baldur’s Gate قرار است پاییز امسال روی کنسول‌های نسل فعلی عرضه شوند.

