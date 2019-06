مدت زمان گیم‌پلی بخش داستانی Call of Duty: Modern Warfare چقدر خواهد بود؟ به گفته کارگردان روایت استودیو Infinity Ward آقای تیلور کوروشکی، تیم سازنده هنوز نمی‌تواند زمان خاصی را اعلام کند چرا که توسعه بخش داستانی بازی هنوز نهایی نشده است. به گزارش پردیس گیم و به نقل از ComicBook، کوروشکی در ادامه اشاره کرد که هنوز درگیر پرداختن به جزئیات و ایجاد تغییرات در گیم‌پلی هستند و اینکه حتی تغییر در چیزهایی مانند سطح دشواری هم می‌تواند بر روی مدت زمان نهایی گیم‌پلی بازی تاثیر بگذارد. به گفته او، طرفداران نباید انتظار بخش تک‌نفره‌ای بسیار طولانی‌تر تا کوتاه‌تر از عناوین قبلی سری را داشته باشند چرا که بخش داستانی Modern Warfare نیز از عناوین قبلی Call of Duty پیروی خواهد کرد بنابراین احتمالا چیزی در حدود 5 تا 9 ساعت به طول خواهد انجامید.

اما در مورد جزئیات بخش تک‌نفره داستانی، عنوان Call of Duty: Modern Warfare داستان کاملا متفاوتی را در مقایسه با بخش داستانی Call of Duty 4: Modern Warfare روایت خواهد کرد چرا که این نسخه یک بازآفرینی وفادار به حال و هوای سری Modern Warfare است. بازی داستان منحصر به فرد خود را داشته و شخصیت‌های جدیدی را نیز معرفی خواهد کرد، البته برخی چهره‌های آشنا مانند کاپیتان جان پرایس و جان سوپ مک تاویش نیز در این قسمت حضور دارند و جوان‌تر از آنچه که در Call of Duty 4 دیدیم، خواهند بود.

جزئیات زیادی از بخش داستانی Call of Duty: Modern Warfare در دسترس نیست. بر اساس گزارش‌ها، بخش داستانی این بازی بسیار تاریک‌تر و بی‌رحم‌تر از عناوین قبلی سری خواهد بود و با تجربه آن، بازیکنان ماموریت جنجالی "No Russian" در Call of Duty: Modern Warfare 2 را فراموش خواهند کرد.

Call of Duty: Modern Warfare برای سه پلتفرم PS4 ،Xbox One و PC در دست ساخت قرار دارد و در تاریخ 25 اکتبر 2019 (جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸) عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame