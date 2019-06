شایعه: بلیزارد در حال کار برروی Overwatch 2 است

براساس گزارشی از جیسون شرایر (Jason Schreier) از وب‌سایت Kotaku، شرکت بلیزارد (Blizzard) در حال کار برروی دنباله‌ی عنوان Overwatch است. منابعی ناشناس به Kotaku گفته‌اند که بازی Overwatch 2 در دست ساخت قرار دارد و انتظار می‌رود این بازی در ماه نوامبر در رویداد BlizzCon 2019 معرفی شود. اطلاعات زیادی در مورد این بازی […]

براساس گزارشی از جیسون شرایر (Jason Schreier) از وب‌سایت Kotaku، شرکت بلیزارد (Blizzard) در حال کار برروی دنباله‌ی عنوان Overwatch است. منابعی ناشناس به Kotaku گفته‌اند که بازی Overwatch 2 در دست ساخت قرار دارد و انتظار می‌رود این بازی در ماه نوامبر در رویداد BlizzCon 2019 معرفی شود.

اطلاعات زیادی در مورد این بازی منتشر نشده، اما منابع Kotaku ادعا کرده‌اند که همانند سری بازی‌های Left 4 Dead دارای حالت PvE است. البته این چیزی است که هر کسی می‌تواند آن را حدس بزند، اما با توجه به محبوبیت رویدادهای فصلی Overwatch، که اغلب حالت‌های ویژه‌ی PvE را دارد، این خبر نمی‌تواند غافلگیرکننده باشد. قبل از اینکه بلیزارد این پروژه را بدست بگیرد و آن را به یک بازی تیراندازی رقابتی تبدیل کند، در ابتدا Overwatch قرار بود یک عنوان نقش‌آفرینی چندنفره‌ی آنلاین (MMO) باشد. بلیزارد ممکن است با تاکید برروی مبارزات PvE، دوباره به سمت ریشه‌های بازی برود.

معمولا برای بازی‌های Esport رقابتی همانند League of Legends و Rainbow Six Siege به منظور حفظ بازی‌بازان خود در زیر یک چتر، دنباله‌ای در نظر گرفته نمی‌شود. اخیرا کارگردان بازی Rainbow Six Siege، آقای الکساندر رمی (Alexandre Remy) در گفتگو با وب‌سایت Daily Star اظهار داشت که به جای ساخت یک دنباله‌ برای این بازی، قرار است این عنوان برای کنسول‌های نسل بعد منتشر شود.

با این حال چنانچه بلیزارد در حال ساخت Overwatch 2 باشد، به این معناست که هنگام انتشار بازی، هر کسی مجبور به مهاجرت به نسخه‌ی جدید باشد و یا اینکه با نسخه‌ی قبل بماند.

چندی پیش در گزارشی که در Kotaku منتشر شده بود، اعلام شده بود که اخیرا بلیزارد ساخت یک عنوان اکشن اول شخص از سری StarCraft را لغو کرده است. این بازی دو سال در دست ساخت قرار داشته و به دلیل تمرکز بلیزارد برروی Diablo 4 و Ovewatch 2، ادامه‌ی ساخت آن لغو گردید.

برای کسب اطلاعات بیشتر باید تا مراسم BlizzCon منتظر بمانیم.

منبع متن: gamefa