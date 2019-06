تنها چند روز به آغاز رویداد موردانتظار E3 2019 باقی مانده است و هرچه به آن نزدیکتر می‌شویم، شایعات بیشتری در رابطه با شرکت‌های حاضر در این رویداد منتشر می‌شود. به تازگی اما شایعه‌ی جدیدی در رابطه با بازی جدید شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) و رونمایی آن در این رویداد به گوش می‌رسد. همه ساله پیش […]

تنها چند روز به آغاز رویداد موردانتظار E3 2019 باقی مانده است و هرچه به آن نزدیکتر می‌شویم، شایعات بیشتری در رابطه با شرکت‌های حاضر در این رویداد منتشر می‌شود. به تازگی اما شایعه‌ی جدیدی در رابطه با بازی جدید شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) و رونمایی آن در این رویداد به گوش می‌رسد.

همه ساله پیش از برگزاری رویداد E3 شایعات بسیاری مربوط به عناوین جدید شرکت یوبی‌سافت منتشر می‌شود. امسال نیز همچون سال‌های گذشته، شایعات بسیاری از بازی جدید سری Watch Dogs دست به دست وب‌سایت‌های مختلف می‌گردد که البته حساب رسمی توئیتر این بازی نیز به نوعی آن‌ها را تائید کرده است.

شایعه‌ی جدیدی که به تازگی آقای جیسون شرایر (Jason Schreier) از وب‌سایت کوتاکو (Kotaku) منتشر کرده، مربوط به بازی جدیدی با نام Orpheus است. این عنوان در سبک جهان آزاد و ماجراجویی خواهد بود که به نوعی به The Legend of Zelda: Breath of the Wild بی شباهت نیست. البته آقای شرایر با اصلاح حرف خود، اینگونه گفت که جهان Orpheus در مقایسه با این بازی مقیاسی کوچکتر خواهد داشت و تنها از نظر فنی به این عنوان شباهت دارد. پروژه‌ی جدید شرکت یوبی‌سافت جز بازی‌های سبک نقش آفرینی خواهد بود.

پیش از این نیز می‌دانستیم که شرکت فرانسوی قرار است در رویداد پیش‌رو از بازی و یا بازی‌های جدیدی رونمایی کند و می‌توان انتظار نمایش پرباری را از کنفرانس این شرکت در رویداد E3 2019 داشت.

منبع متن: gamefa