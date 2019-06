شایعه: Ubisoft عنوانی نقش آفرینی مرتبط با اساطیر یونان باستان با اسم رمز Orpheus را در دست ساخت دارد

بر اساس شایعه‌ها، آزمون و خطای Ubisoft در سبک نقش آفرینی اینبار به ساخت عنوانی در مقیاس کوچک تحت عنوان Orpheus منجر خواهد شد. گفته می‌شود که سبک هنری این پروژه، به عنوان تحسین شده The Legend of Zelda: Breath of the Wild شباهت دارد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از VG247، سردبیر وسایت Kotaku آقای جیسون شرایر امروز در جریان جدیدترین پادکست Splitscreen این وبسایت در مورد شایعه‌هایی که در رابطه با کنفرانس مطبوعاتی Ubisoft در E3 2019 شنیده، صحبت کرد.

به گفته شرایر، Orpheus یک نقش آفرینی در مقیاس کوچک است و نه یک اکشن ماجراجویی. گرافیک هنری این بازی با عنوان The Breath of the Wild قابل مقایسه است اما ظاهرا از نظر گیم پلی تفاوت دارد.

Ubisoft مدتی است که توانایی خود در سبک نقش آفرینی را به چالش می‌کشد. مهم‌ترین تلاش این شرکت در این زمینه ساخت عنوان Assassin’s Creed Odyssey بود که به وضوح از ساخته تحسین شده CD Projekt RED یعنی The Witcher 3 تاثیر گرفته بود. اما آخرین قسمت سری Assassin’s Creed عنوان بزرگی به حساب می‌آمد اما به نظر می‌رسد که شرایط Orpheus کمی متفاوت است.

در اساطیر یونان باستان، Orpheus یک هنرمند است که با آرگونوت‌‌ها پرواز می‌کرد و در مشهورترین داستانی که از این شخصیت روایت شده، به تلاش او برای نجات دادن همسرش، یوروودیس، از دنیای مردگان پرداخته شده است.

اسم رمزها ممکن است گاهی به محتوای پروژه در حال ساخت اشاره نداشته باشند اما در مورد Orpheus ممکن است ارتباط‌هایی وجود داشته باشد.

Ubisoft کنفرانس مطبوعاتی خود در رویداد E3 2019 را ساعت 1 بعد از ظهر روز 10 ژوئن به وقت محلی (ساعت 00:30 بامداد روز سه شنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۸) برگزار خواهد کرد.

منبع متن: pardisgame