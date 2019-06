بازی Sakuna: Of Rice and Ruin برای نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد

تیم سازنده‌ی بازی جالب Sakuna: Of Rice and Ruin به تازگی از عرضه‌ی این عنوان برروی نینتندو سوییچ هم خبر داده است. به این ترتیب دارندگان این کنسول در آینده‌ای نزدیک قادر به تجربه‌ای آن خواهند بود. برای مشاهده‌ی اطلاعات بیشتر در مورد این بازی در ادامه با ما همراه باشید. Sakuna: Of Rice and […]

Sakuna: Of Rice and Ruin از سری عناوین جذابی است که در ژاپن طرفداران بسیاری دارد. این بازی در گذشته برروی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی در این کشور در دسترس قرار گرفت و نمرات قابل توجهی را هم دریافت کرد. در این عنوان شما باید با استفاده از ابزار مختلف به کشاورزی پرداخته و گاهی هم زمان خود را صرف مبارزه با دشمنان کنید. شخصیت اول این بازی Sakuna نام دارد که در اواسط داستان برای کشف رمز و رازهای مختلف به یک جزیره سفر کرده و با هیولاهای عجیب و غریب مواجه می‌شود. گفتنی است که استودیوی ادلویس (Edelweiss) وظیفه‌ی ساخت آن را برعهده داشته است. تریلری از این عنوان را می‌توانید از طریق این نشانی تماشا کنید.

بازی Sakuna: Of Rice and Ruin در تاریخی نامشخص برروی کنسول نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد. همچنین سازندگان از عرضه‌ی نسخه‌ی غربی آن نیز خبر داده‌اند. در صورت دریافت جزئیات بیشتر، آن را با شما به اششتراک خواهیم گذاشت. در پایان می‌توانید تصاویری از عنوان ذکر شده را مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa