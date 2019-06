تماشا کنید: تریلر بازی Jumanji: The Video Game منتشر شد

آخرین فیلم از سری فیلم Jumanji به نام Jumanji: Welcome to the Jungle یک سورپرایز بزرگ بود نه تنها به خاطر اینکه نزدیک به یک میلیارد دلار فروش دست پیدا کرده است بلکه فیلم خوبی هم است. تم و فضای داستان اولین فیلم را به خوبی توانسته بودند مدرنیزه کنند و داستان خوبی هم داشت. داستان از این قرار است که چند نفر می‌خواهند یک بازی ویدویی را بازی کنند که هر چهار نفر وارد دنیای بازی می‌شوند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt از این فیلم یک بازی به اسم Jumanji: The Video Game ساخته‌اند که البته داستان بازی معلوم نیست. شاید داستان ادامه‌ی فیلم باشد یا اقتباسی از خود داستان فیلم باشد. با توجه به تریلر می‌توانیم ببینیم که از گرافیکی شبیه بازی Fortnite استفاده کرده‌اند و شباهت‌هایی بین کاراکترها با شخصیت‌های اصلی فیلم وجود دارد. بازی Jumanji: The Video Game برای کنسول‌های PS4 و Xbox One و PC عرضه می‌شود. برای پیدا کردن جزئیات بازی باید منتظر خبرهای جدید باشیم.

در پایین می‌توانید تریلر بازی را ببینید.

منبع متن: pardisgame