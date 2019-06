همانطور که قبلا در این خبر گزارش دادیم، استودیوی THQ Nordic قرار بود تا قبل از آغاز نمایشگاه E3 از 3 بازی جدید رونمایی کند. یکی از این بازی‌ها، SpongeBob SqaurePants: Battle for Bikni Bottom – Rehaydrated بود که تاریخ عرضه‌ی آن هنوز نامشخص می‌باشد. بازی دیگر، نسخه‌ی جدید فرنچایز Darksiders با پسوند Genesis است که تریلر معرفی آن را می‌توانید در اینجا تماشا کنید.

حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، سومین عنوان شرکت THQ Nordic ساعاتی پیش معرفی گشت و نام آن Destroy All Humans Remake بوده و تریلر رونمایی از آن را در زیر می‌توانید تماشا کنید. ویدئوی زیر، یک تریلر CG است و بر روی کارکتر Crypto که یک موجود فضایی بوده و به زمین دهه‌ی 1950 آمده است تا DNA انسان‌ها را جمع کرده و باعث سقوط دولت آمریکا شود، تمرکز می‌کند. البته، گیم‌پلی بازی به تصویر کشیده نشد، اما THQ Nordic اعلام کرد که نسخه‌ی بازسازی، شامل گرافیکی به روز شده است و برخی از دیگر بخش‌‌های نسخه‌ی اصلی که در سال 2005 عرضه شده بود، نیز دستخوش تغییر و تحول شده‌اند. نسخه‌ی اصلی، عنوانی جهان آزاد بود که به بازیکنان قدرت‌های مختلفی مانند کنترل ذهن و حرکت اجسام از راه دور اعطا می‌کرد تا از آن‌ها برای نبرد با ارتش آمریکا استفاده کنند. Destroy All Humans Remake در سال 2020 با قیمت 40 دلار بر روی پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One د دسترس قرار می‌گیرد.





دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت SD

تماشا به صورت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame