به تازگی اخبار و گزارش‌هایی از سوی استودیوی سازنده بازی Tom Clancy’s The Division 2 در دسترس قرار گرفته که اذعان دارند، این بازی در ماه جاری میلادی با تخفیف‌های ویژه‌ای همراه خواهد بود. بی‌شک یکی از جذاب‌ترین سری بازی‌های ویدئویی، عنوان The Division شناخته می‌شود که مدتی است جدیدترین نسخه‌ی این سری یعنی Tom […]

به تازگی اخبار و گزارش‌هایی از سوی استودیوی سازنده بازی Tom Clancy’s The Division 2 در دسترس قرار گرفته که اذعان دارند، این بازی در ماه جاری میلادی با تخفیف‌های ویژه‌ای همراه خواهد بود.

بی‌شک یکی از جذاب‌ترین سری بازی‌های ویدئویی، عنوان The Division شناخته می‌شود که مدتی است جدیدترین نسخه‌ی این سری یعنی Tom Clancy’s The Division 2 در دسترس هواداران و علاقه‌مندان قرار گرفته است.همان‌طور که در جریان هستید، این بازی تیراندازی سوم شخص منحصر به فرد، در شهر واشنگتن آمریکا جریان دارد که لذت مبارزه و درگیری با دشمنان و حریفان را به بازی‌بازان انتقال می‌دهد. عنوان Tom Clancy’s The Division 2 نسبت به نسخه‌ی قبلی این سری به واسطه‌ی سیستم زره‌ای جدید و هوش مصنوعی قوی‌تر، بسیار پیشرفت کرده و توجه‌ افراد زیادی را به خود جلب کرده است.

حال علاوه بر اینکه چشم هواداران شرکت بازی‌سازی یوبی‌سافت (Ubisoft) به محصولات این شرکت در رویداد E3 2019 است، به نظر می‌رسد که تیم‌های سازنده تصمیم گرفتند تا تحفیف‌های ویژه‌ای را برای عنوان منحصر به فرد Tom Clancy’s The Division 2 در نظر بگیرند. طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، بازی تیراندازی Tom Clancy’s The Division 2 تا تاریخ پنجشنبه ۶ تیر ماه سال ۱۳۹۸ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۹ میلادی) با تخفیف ۴۰ درصدی، برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان قابل دریافت است. این مقدار برروی دیگر پلتفرم‌های بازی Tom Clancy’s The Division 2 متغیر است به‌طوری که این عنوان برای پلتفرم رایانه‌های شخصی با تخفیف ۳۳ درصدی برروی فروشگاه اپیک گیمز به صورت انحصاری در دسترس قرار گرفته است. Tom Clancy’s The Division 2 در ماه‌های اخیر با فروش‌های فوق‌العاده‌ی خود، توجه‌ی افراد زیادی را جذب کرده است.

لازم به ذکر است که از نظر گیم‌پلی، این نسخه از سری بازی The Division یکی از کامل‌ترین و البته بهترین بازی‌های تیراندازی سوم شخص شناخته می‌شود که می‌تواند مدت‌ها و ماه‌ها شما را به خود مشغول کند. پس اگر هنوز Tom Clancy’s The Division 2 را تجربه نکرده‌اید، این بهترین فرصت است تا با پرداخت مبلغی کمتر، به یکی از بهترین بازی‌های تیراندازی دسترسی پیدا کنید.

بازی The Division 2 هم‌اکنون برروی پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در دسترس است. شما می‌توانید نقد و بررسی این بازی به قلم محمد آریامقدم با عنوان «شکوه فراموش شده، ابرقدرت سقوط کرده» را از طریق این لینک مطالعه کنید. تماشای هایلایت اختصاصی گیمفا از این بازی نیز می‌تواند شما را در خرید بازی کمک کرده و نکاتی را که باید پیش از خرید این عنوان بدانید را به شما گوش زد کند.

در پایان شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با این بازی به مطالعه‌ی مصاحبه منتشر شده از توسعه‌دهندگان بپردازید که در طی آن در خصوص تغییرات نسبت به نسخه‌ی قبل، گیم‌پلی و… بحث می‌شود.

منبع متن: gamefa