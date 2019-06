پیش به سوی E3 2019 | انتظاراتمان از بازی Gears 5

در جدیدترین شماره از سلسله مقالات «پیش به سوی E3 2019»، نگاهی خواهیم داشت به انتظاراتمان از نمایش بازی Ghost Recon Breakpoint، ساخته‌ی جدید شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft)، در رویداد بزرگ E3 2019. با گیمفا همراه باشید. در کنار Halo و Forza، سری Gears of War یکی از بزرگ‌ترین انحصاری‌های اکس‌باکس محسوب می‌شود. به عنوان ساخته‌ی […]

در جدیدترین شماره از سلسله مقالات «پیش به سوی E3 2019»، نگاهی خواهیم داشت به انتظاراتمان از نمایش بازی Ghost Recon Breakpoint، ساخته‌ی جدید شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft)، در رویداد بزرگ E3 2019. با گیمفا همراه باشید.

در کنار Halo و Forza، سری Gears of War یکی از بزرگ‌ترین انحصاری‌های اکس‌باکس محسوب می‌شود. به عنوان ساخته‌ی جدید کوالیشن (Coalition) یا بلک تاسک (Black Tusk) سابق، Gears 5 قصد دارد تا علاوه بر بالا بردن درجه‌ی این مجموعه، اطلاعات جدیدی را از شخصیت کیت دیاز (Kait Diaz)، یکی از شخصیت‌های Gears of War 4، فاش کند؛ شخصی که حالا قهرمان اصلی نسخه‌ی جدید محسوب می‌شود. با این‌که مجموعه‌ی Gears of War همیشه تلاش داشته است تا خیلی از مکانیک‌های کاورگیری خود دور نشود، اما Gears 5 با تاکید بیشتر برروی مبارزات نزدیک و کاوش در سیاره‌ی سرا (Sera)، تا حدودی از آن ویژگی‌ها فاصله گرفته است.

پس از معرفی بازی در سال گذشته، ما اطلاعات خیلی زیادی را از آن دریافت نکردیم، اما این دلیل نمی‌شود که در مورد چیز‌هایی که دوست داریم در E3 ببینیم، صحبت نکنیم. پس در ادامه شاهد یک جمع بندی کلی از بازی و همچنین مواردی که بهتر است در نمایش E3 2019 حضور داشته باشند، هستیم.

تا به این لحظه از Gears 5 چه می‌دانیم؟

Gears 5 به طور رسمی در طی رویداد E3 2018 رونمایی شد. این بازی قرار است تا به صورت هم‌زمان برای کنسول اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه شود. در کنار این عنوان، دو نسخه‌ی فرعی دیگر نیز از سری Gears of War به نمایش درآمدند؛ Gears Tactics که یک بازی در سبک استراتژی است و عنوان دیگر نیز Gears Pop! نام دارد. با وجود حذف کردن «of War» از نام سری، از آن‌ جایی که Gears 5 دنباله‌ی مستقیم Gears of War 4 است، این بازی برروی شخصیت کیت دیاز تمرکز دارد؛ کسی که قصد دارد تا در مورد ارتباط خود با لوکاست‌ها (Locust) اطلاعات بدست آورد. با این‌که تصور می‌شد آن مکان تجمع ترسناک دشمنان سه گانه‌ی اصلی خیلی وقت بوده که نابود شده است، اما GOW 4 نشان داد که آن‌ها به موجودات جدیدی به نام Swarm تکامل پیدا کرده‌اند؛ Swarm‌ها دشمنان اصلی سه گانه‌ی جدید محسوب می‌شوند. نسخه‌ی قبلی با پایان دادن به چندین خط‌ داستانی و معرفی شخصیت‌های جدید نظیر جی‌دی (JD)، پسر مارکوس فینیکس (Marcus Fenix) و کیت، یک شروع تازه برای مجموعه بود.

همانند نسخه‌های پیشین، Gears 5 دارای یک بخش کمپین داستانی است که می‌توانید آن را به تنهایی و یا با کمک یک بازی‌باز دیگر تجربه کنید. در تریلر معرفی بازی، برخی از مکان‌های بازی نظیر جنگل و دریاچه‌ی یخ زده را مشاهده کردیم. حتی دیدیم که کیت و همراهش می‌توانند با استفاده از یک وسیله‌ی نقلیه برروی یخ‌ها حرکت کنند؛ این موضوع نشان می‌دهد که احتمالاً شاهد محیط‌های بزرگی برای گشت و گذار خواهیم بود. همچنین Gears 5 از یک حالت رقابتی چندنفره‌ی گسترش یافته نیز بهره می‌برد، اما هنوز اطلاعات مربوط به آن منتشر نشده است. آقای فیل اسپنسر (Phil Spencer)، مدیر بخش اکس‌باکس، مدتی پیش اعلام کرد که نسخه‌ی قابل بازی Gears 5 را دیده است و این عنوان عالی به نظر می‌رسد.

چه مواردی برای E3 تائید شده است؟

تاکنون مایکروسافت اکثر جزئیات این بازی را مخفی نگه داشته است. چیزی که می‌دانیم این است که مایکروسافت قصد دارد تا در تاریخ جمعه ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) از گیم‌پلی حالت رقابتی رونمایی کند. این تاریخ با زمان پخش قسمت اول سری Eleague مصادف است. از آن‌جایی که این برنامه کمی پس از E3 2019 پخش می‌شود، به احتمال زیاد در طی E3 شاهد بخش‌های بیشتری از بازی خواهیم بود. البته هنوز مشخص نیست که مایکروسافت می‌خواهد چه چیزی را از بازی نشان دهد.

چه انتظاراتی از نمایش بازی در E3 2019 داریم؟

Gears of War 4 برروی نسل بعدی سربازان COG تمرکز کرد و یک شروع تازه برای این مجموعه بود. در طی بخش کمپین، ما شاهد هیولا‌ها، سلاح‌ها و حتی یک گروه جدید نیز بودیم. ما دوست داریم Gears 5 داستان را بیش از پیش گسترش دهد. یکی از چیز‌هایی که می‌تواند نمایش بازی را جذاب‌تر کند، نشان دادن مقیاس بزرگ‌تر بخش کمپین است. در تریلر معرفی Gears 5، ما کیت را در حال کنترل یک وسیله‌ی نقلیه و همچنین گشت و گذار در جنگل مشاهده کردیم. در طی E3 2019، ما می‌خواهیم بخش‌های بیشتری را از اکشن لحظه به لحظه ببینیم. همچنین دوست داریم بدانیم که این سیستم چگونه با مکانیک‌های تیراندازی از پشت کاور ترکیب می‌شود.

با معرفی سری Eleague، ظاهراً Gears 5 قصد دارد تا به بخش چندنفره‌ی رقابتی تمایل بیشتری داشته باشد. Gears of War 4 محتویات چندنفره‌ی زیادی را داشت؛ این بازی برخی از حالات و اهداف نسخه‌های پیشین را نیز به طرفداران ارائه داد. پس اگر Gears 5 سنت مبارزات خشن و تاکتیک‌های تیم محور را ادامه دهد، عالی خواهد بود. در کنار حالت سنتی team deathmatch و CTF، ما دوست داریم تا گیم‌پلی بخش Horde را نیز مشاهده کنیم؛ حالتی که از زمان انتشار نسخه‌ی دوم به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی این مجموعه محسوب می‌شود. همچنین ما حتماً باید ویدئوی مرگ یک نفر توسط chainsaw-rifle را نیز مشاهده کنیم.

در نهایت، مهم‌ترین چیزی که از نمایش Gears 5 در E3 2019 می‌خواهیم، تعین شدن تاریخ عرضه‌ی آن توسط مایکروسافت است. در گذشته اشاراتی به انتشار بازی در سال ۲۰۱۹ شده بود. با توجه به برنامه‌ی نسبتاً خلوت پائیز ۲۰۱۹، به نظر می‌رسد که پاییز پیش رو، بهترین زمان برای عرضه‌ی نسخه‌ی جدید سری تیراندازی مایکروسافت است.

منبع متن: gamefa