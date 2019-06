Elden Ring بازی جدید فرام سافتور

طبق اطلاعات لو رفته از برنامه‌ی شرکت باندی نامکو (Bandai Namco) در E3 2019، این شرکت قصد معرفی سه عنوان را دارد که یکی از آن‌ها بازی جدید استودوی فرام سافتور (From Software) با نام Elden Ring است. بر اساس اطلاعات لو رفته، باندی نامکو قصد دارد تا دو عنوان Tales of Arise و Elden […]

طبق اطلاعات لو رفته از برنامه‌ی شرکت باندی نامکو (Bandai Namco) در E3 2019، این شرکت قصد معرفی سه عنوان را دارد که یکی از آن‌ها بازی جدید استودوی فرام سافتور (From Software) با نام Elden Ring است.

بر اساس اطلاعات لو رفته، باندی نامکو قصد دارد تا دو عنوان Tales of Arise و Elden Gate را برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌ی شخصی و همچنین عنوان Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered را برای کنسول پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و پلتفرم رایانه‌ی شخصی معرفی و تا پایان سال جاری عرضه کند.

بر اساس اطلاعات درز شده، عنوان Elden Gate در سبک اکشن نقش آفرینی با کاگردانی هیدتاکا میازاکی (Hidetaka Miyazaki)، کارگردان سری Dark Souls و عنوان Bloodborne و همچنین با نویسندگی جرج آر.آر مارتین (George R.R. Martin)، نویسنده‌ی سری کتاب‌های نغمه‌های آتش و یخ در دست توسعه قرار دارد.

همچنین نشان این عنوان و تصویری احتمالی از صفحه‌ی بارگزاری آن نیز منتشر شده است.

بر اساس توضیحات ارائه شده توسط باندی نامکو در اطلاعات لو رفته، Elden Ring بزرگ‌ترین بازی ساخته شده توسط فرام سافتور تا به این لحظه خواهد بود و در گوشه گوشه‌ی آن، خطرات و رازهایی برای کشف کردن و پی بردن به آن‌ها وجود خواهد داشت.

به نظر می‌رسد که عنوان مورد نظر بر خلاف سری Dark Souls، از داستان روشن‌تری برخوردار باشد. عنوان Sekiro: Shadows Die Twice هم که طی چند ماه گذشته عرضه گشته بود نیز نسبت به سری Dark Souls که داستانی گنگ را روایت می‌کردند، داستان روشن‌تری ارائه می‌داد اما با توجه به نویسندگی Elden Ring توسط مارتین، به نظر می‌رسد که روند داستان سرایی مرسوم در دیگر بازی‌های نقش آفرینی مانند سری Witcher را در آخرین اثر اسودیوی فرم سافتور شاهد باشیم.

همچنین به نظر می‌رسد که Elden Ring با توجه به اعتراضات بازی‌بازان به سختی بیش از حد عنوان Sekiro: Shadows Die Twice، از درجه سختی کمتری برخوردار باشد یا حداقل مجهز به حالت کژوال (Casual) بشود. احتمالا این عنوان تا پایان سال جاری در دسترس بازی‌بازان قرار بگیرد اما همچنان برای دریافت اطلاعات بیشتر و همچنین مشاهده‌ی تریلر معرفی Elden Ring باید تا برگزاری کنفرانس E3 2019 طی روزهای آینده صبر کنیم.

منبع متن: gamefa