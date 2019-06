تصاویری از بازی Tales Of Arise قبل از رونمایی رسمی در E3 لو رفته است

مدت زمان زیادی می‌باشد که خبری از فرنچایز نقش‌آفرینی ژاپنی Tales نبوده است و آخرین نسخه‌ی اصلی این مجموعه با عنوان Tales of Berseria در سال 2016 منتشر شد. حال به نظر می‌رسد که بازی جدید این فرنچایز به زودی معرفی خواهد شد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، وبسایت 4chan تصاویری از نسخه‌ی جدید این مجموعه که Tales of Arise نام دارد به اشتراک گذاشته است. این تصاویر اطلاعات زیادی در دسترس قرار نمی‌دهند، اما اولین نکته‌ای که به چشم می‌خورد، تغییر استایل هنری و جهش گرافیکی بازی نسبت به نسخه‌ی قبلی است. طبق ادعای 4chan، بازی Tales of Arise بر روی PC، PS4 و Xbox One عرضه خواهد شد اما جزئیاتی از تاریخ انتشار آن در دسترس نیست.

به نظر می‌رسد که باید منتظر رونمایی از Tales of Arise در کنفرانس مطبوعاتی Microsoft که در بامداد دوشنبه ساعت 00:30 برگزار می‌شود، بمانیم. پس تا آن موقع بهتر است به این اطلاعات در حد شایعه نگاه کنیم.

منبع متن: pardisgame