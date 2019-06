دهم دسامبر ۲۰۱۸ بود که جان رومرو – همکار جان کارمک افسانه‌ای و یکی از عناصر کلیدی استودیوی اید سافتور – اعلام کرد که به مناسبت ۲۵ سالگی بازی «دووم» (Doom)، دنباله‌ای معنوی – البته غیر رسمی – بر اپیزود چهارم این بازی خواهد ساخت. قرار بود این اپیزود، که Sigil نام دارد، در فوریه ۲۰۱۹ بطور رایگان در دسترس علاقمندان قرار گیرد. با وجودیکه ساخت بازی در مهلت تعین شده به اتمام رسیده بود، به دلیل مشکلاتی که برای تولید و توزیع نسخه فیزیکی بازی پیش آمد، و از آنجا که رومرو تاکید داشت که دارندگان نسخه‌های فیزیکی و دیجیتال بازی همزمان آن را تجربه کنند، انتشار آن با تاخیر مواجه شد تا نهایتا در آخرین روز ماه می امسال در دسترس طرفداران قرار گیرد.

این اپیزود شامل نه مرحله تک‌نفره، و نه مرحله آنلاین (Death Match) است.

این اپیزود شامل نه مرحله تک‌نفره، و نه مرحله آنلاین (Death Match) است که از وبسایت شخصی رومرو بطور رایگان قابل دانلود است. علاوه بر آن یک نسخه پولیِ هم وجود دارد که موسیقی متن بازی را نیز شامل می‌شود. البته، از آنجا که این اپیزود با همان فرمت بازی اصلی ساخته شده است، به تنهایی قابل اجرا نبوده، برای اجرای آن در اختیار داشتن بازی اصلی – و نه نسخه‌های بازسازی شده بعدی – الزامی است. البته دسترسی به نسخه اصلی کار چندان سختی نخواهد بود، چراکه در فروشگاه‌های معتبری چون استیم موجود است.

بازی Doom که در سال ۱۹۹۳ و در چندین اپیزود منتشر شد، یکی از مهمترین و جریان‌سازترین بازی‌های تاریخ صنعت بازی‌های ویدیویی محسوب می‌شود که نه تنها سبک تیراندازی اول شخص را به یکی از محبوب‌ترین سبک‌های بازی‌های ویدیویی تبدیل کرد، بلکه در شکستن انحصار کنسول‌ها در صنعت بازی، و جا انداختن کامپیوترهای شخصی به عنوان یک پلتفرم معتبر در این حوزه نقش پررنگی ایفا کرد.

می‌توانید تریلر بازی Sigil را در ادامه ببینید.

دانلود mp4

منبع: Eurogamer

The post اپیزود پنجم دووم بعد از بیست و پنج سال منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala