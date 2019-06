استودیوی بازی‌سازی «بانجی»، سازنده‌ی مجموعه بازی‌های «دستینی» (Destiny)، در قالب یک استریم، دیروز از بسته‌ی الحاقی چدید بازی Destiny 2 به اسم Shadowkeep رونمایی کرد. بانجی هم‌چنین خبر داد که نسخه‌ی پایه‌ی بازی Destiny 2 را به صورت رایگان در اختیار بازی‌کننده‌ها قرار خواهند داد.

این خبرها در حالی منتشر می‌شوند که می‌دانیم شرکت بازی‌سازی بانجی، دیگر با اکتیویژن در ساخت بازی‌های «دستینی» همکاری نمی‌کند. بانجی، چند ماه پیش حقوق مجموعه‌ی دستینی را از اکتیویژن خرید و در حال حاضر خود به عنوان تهیه کننده و سازنده‌ی بازی‌های دستینی فعالیت می‌کند.

می‌توانیم یکی از اولین نتایج استقلال بانجی، آن هم به کمک سرمایه‌ی چینی‌ها را ببینیم. دستینی ۲ به زودی به یک بازی رایگان یا در واقع Free-to-play تبدیل خواهد شد.

پشتیبانی بانجی از مجموعه‌ی دستینی و مشخصا بازی فعلی‌شان یعنی دستینی ۲ ادامه دارد و در همین چند ماه اخیر، ظاهرا بانجی توانسته است اتفاقات خوبی را برای مجموعه‌اش رقم بزند. دیگری خبری از محتوای انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن نخواهد بود؛ موضوعی که طی قرارداد اکتیویژن و سونی، در بیشتر بازی‌های اکتیویژن پیدا می‌شوند. امکان انتقال شخصیت‌ها یا در واقع اکانت بازی‌کننده‌ها، روی همه‌ی پلتفرم‌ها وجود دارد و می‌توان روی هر پلتفرمی، به شخصیت‌های ساخته شده دسترسی داشت و پیشرفت‌های خود را حفظ کرد.

نسخه‌ی کامپیوتر دستینی ۲ هم‌چنین به زودی از روی سرویس بتل‌نت شرکت بلیزارد حذف خواهد شد و به استیم کوچ خواهد کرد.

تمام اتفاقاتی که قرار است برای دستینی ۲ روی دهند، از این قرار هستند:

بسته‌ی الحاقی Shadowkeep برای Destiny 2

در قالب این بسته‌ی الحاقی جدید که در پاییز امسال عرضه می‌شود، بازی‌کننده‌ها به ماه برمی‌گردند تا در این سیاره به دنبال خطری تازه و نابودی آن بگردند. «اریس مورن»، که او را از دستینی ۱ به خاطر داریم، از وجود موجوداتی در زیر ماه خبردار شده است؛ موجودات و قدرتی بزرگ که اگر جلوی‌شان گرفته نشود، از کنترل خارج خواهند شد.

در قالب این بسته‌ی الحاقی جدید که در پاییز امسال عرضه می‌شود، بازی‌کننده‌ها به ماه برمی‌گردند تا در این سیاره به دنبال خطری تازه و نابودی آن بگردند. «اریس مورن»، که او را از دستینی ۱ به خاطر داریم، از وجود موجوداتی در زیر ماه خبردار شده است؛ موجودات و قدرتی بزرگ که اگر جلوی‌شان گرفته نشود، از کنترل خارج خواهند شد. نسخه‌ی رایگان بازی به اسم Destiny 2: New Light

بانجی می‌گوید که می‌خواهند بازی‌کننده‌های جدیدی را به دستینی معرفی کنند و از نظر آن‌ها، ارایه‌ی یک نسخه‌ی رایگان پایه می‌توانند در راستای این هدف به آن‌ها کمک کند. نسخه‌ی رایگان دستینی ۲ که به اسم Destiny 2: New Light عرضه می‌شود، بازی پایه‌ی دستینی ۲ و تمام محتوای دانلودی سال اول را در خود جای داده است و در روز ۱۷ سپتامبر در اختیار بازی‌کننده‌های تمام پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت.

بانجی می‌گوید که می‌خواهند بازی‌کننده‌های جدیدی را به دستینی معرفی کنند و از نظر آن‌ها، ارایه‌ی یک نسخه‌ی رایگان پایه می‌توانند در راستای این هدف به آن‌ها کمک کند. نسخه‌ی رایگان دستینی ۲ که به اسم Destiny 2: New Light عرضه می‌شود، بازی پایه‌ی دستینی ۲ و تمام محتوای دانلودی سال اول را در خود جای داده است و در روز ۱۷ سپتامبر در اختیار بازی‌کننده‌های تمام پلتفرم‌ها قرار خواهد گرفت. نسخه‌ی کامپیوتر Destiny 2

از روز ۱۷ سپتامبر، دستینی ۲ از لانچر بازی بلیزارد یعنی بتل‌نت خارج خواهد شد و به استیم کوچ خواهد کرد. داده‌های فعلی تمام بازی‌کننده‌های کامپیوتر هم به استیم انتقال داده خواهد شد. بانجی قول داده است مشکلی در انتقال بازی از بتل‌نت به استیم وجود نیاید و بازی‌کننده‌های کامپیوتر در چند حرکت ساده، بازی‌شان را به استیم انتقال دهند.

از روز ۱۷ سپتامبر، دستینی ۲ از لانچر بازی بلیزارد یعنی بتل‌نت خارج خواهد شد و به استیم کوچ خواهد کرد. داده‌های فعلی تمام بازی‌کننده‌های کامپیوتر هم به استیم انتقال داده خواهد شد. بانجی قول داده است مشکلی در انتقال بازی از بتل‌نت به استیم وجود نیاید و بازی‌کننده‌های کامپیوتر در چند حرکت ساده، بازی‌شان را به استیم انتقال دهند. نسخه‌ی گوگل استیدیا Destiny 2

پاییز امسال، دستینی ۲ روی پلتفرم بازی جدید گوگل یعنی استیدیا عرضه خواهد شد؛ طوری که امکان تجربه‌ی این بازی روی هر صفحه‌ی نمایشی ممکن می‌شود. خریداران اشتراک ماهیانه‌ی استیدیا پرو هم‌چنین دستینی ۲ و تمام محتوای دانلودی آن را به صورت رایگان دریافت خواهند کرد.

پاییز امسال، دستینی ۲ روی پلتفرم بازی جدید گوگل یعنی استیدیا عرضه خواهد شد؛ طوری که امکان تجربه‌ی این بازی روی هر صفحه‌ی نمایشی ممکن می‌شود. خریداران اشتراک ماهیانه‌ی استیدیا پرو هم‌چنین دستینی ۲ و تمام محتوای دانلودی آن را به صورت رایگان دریافت خواهند کرد. تجربه‌ای یکسان روی تمام پلتفرم‌ها برای Destiny 2

دستینی ۲ روی پلتفرم‌های مختلفی عرضه شده است و نسخه‌های مختلفی دارد، ولی از پاییز امسال، تمام پلتفرم‌های مختلف این بازی در قالب یک اکانت واحد فعالیت خواهند کرد؛ یعنی بازی‌کننده‌ها یک اکانت خواهند داشت و از این اکانت روی تمام پلتفرم‌ها استفاده خواهند کرد. در نتیجه دسترسی به تمام شخصیت‌ها و پیشرفت‌ها روی هر پلتفرمی ممکن خواهد شد.

در ادامه تریلر منتشر شده از بسته‌ی الحاقی Shadowkeep بازی Destiny 2 را برای‌تان قرار داده‌ایم.

بانجی هم‌چنین ویدیویی منتشر کرده است که در آن، از برنامه‌های آینده‌شان برای دستینی ۲ توضیح می‌دهد که آن را هم می‌توانید در ادامه ببینید.

تریلر Shadowkeep:

دانلود mp4

ویدیوی بانجی:

منبع: Bungie

The post دستینی ۲ رایگان می‌شود؛ بسته‌ی الحاقی جدید بازی معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala