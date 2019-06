کم و بیش از نام بازی بعدی استودیوی «نینجا تئوری» مطمئن شده بودیم و انتظار داشتیم این بازی را در کنفرانس امسال مایکروسافت در E3 2019 ببینیم، ولی تریلر بازی زودتر از موعد به بیرون درز کرده است؛ طوری که متوجه شده‌ایم بازی Bleeding Edge یک بازی آنلاین چند نفره است.

تریلر بازی به ما می‌گوید که با یک بازی آنلاین طرف هستیم.

استودیوی بازی‌سازی «نینجا تئوری» (Ninja Theory) را به خاطر ساخت بازی‌های Heavenly Sword و DmC: Devil May Cry و هم‌چنین بازی تحسین شده‌ی Hellblade: Senua’s Sacrifice می‌شناسیم؛ بازی‌هایی که همگی تک نفره و داستان-محور بوده‌اند.

بازی جدید Bleeding Edge که قرار است تریلر آن در کنفرانس مایکروسافت پخش شود، چه از نظر بصری و چه از نظر روند، کاملا متفاوت از دیگر بازی‌های نینجا تئوری به نظر می‌رسد. تریلر بازی به ما می‌گوید که با یک بازی آنلاین طرف هستیم که دو گروه چهار نفره را مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. شخصیت‌ها هر کدام توانایی‌ها و سلاح‌های مختلف خودشان را دارند و مبارزات هم به صورت تن به تن و از نزدیک انجام می‌شوند.

طبق گفته‌ی شایعات و اطلاعاتی که به بیرون درز کرده‌اند، تیم کوچکی از سال ۲۰۱۴ در نینجا تئوری مشغول ساخت بازی Bleeding Edge بوده‌اند؛ طوری که نباید تصور کنیم مالک جدید نینجا تئوری، یعنی مایکروسافت، روی تغییر رویه‌ی بازی‌سازی آن‌ها تاثیر گذاشته است.

می‌توانید در ادامه تریلر بازی Bleeding Edge که به بیرون درز کرده است را ببینید.

کنفرانس مایکروسافت فردا شب، یعنی نیمه شب پس فردا صبح، برگزار خواهد شد.

دانلود mp4

منبع: Xboxer.sk

The post تریلر Bleeding Edge، بازی بعدی نینجا تئوری، به بیرون درز کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala