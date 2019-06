قسمت بعدی مجموعه Tales of به بیرون درز کرد

بازی‌هایی که شرکت «باندای نامکو» برای رونمایی در E3 2019 در نظر داشت، همگی به بیرون درز کرده‌اند؛ طوری که توانسته‌ایم از وجود سه بازی جدید این شرکت با اطلاعاتی کافی خبردار شویم. بازی جدیدی در مجموعه‌ی Tales شرکت باندای، بازی بعدی فرام سافتور که با جرج آر آر مارتین ساخته می‌شود و بازسازی Ni no Kuni این سه بازی هستند. بازی جدید سری Tales of که Tales of Arise نام گرفته، در مقایسه با قسمت‌های قبلی این مجموعه، ظاهرا حسابی پیشرفت کرده است.

اطلاعات همگی از سایت رسمی باندای نامکو به بیرون درز کرده‌اند؛ طوری که فعلا و تا زمان رونمایی رسمی این بازی‌ها، باید به همین اطلاعات بسنده کنیم.

بازی Tales of Arise برای پلتفرم‌های کامپیوتر، ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

طبق گفته‌ی وب‌سایت رسمی باندای نامکو، بازی Tales of Arise قسمت بزرگ بعدی این مجموعه بازی‌هاست و بازی‌کننده‌ها کنترل دو شخصیت مختلف را برعهده می‌گیرند.

در سایت باندای نامکو درباره‌ی قصه‌ی بازی آمده است:

«سیاره‌ی Rena، بیش از ۳۰۰ سال است که روی سیاره‌ی Dahna حکومت می‌کند. مردم Dahna هم سیاره‌ی Rena را به عنوان قدرتی بزرگ و قدرتی آسمانی قبول دارند و در نتیجه در مقابل غارت منابع سرزمین‌شان، واکنشی نشان می‌دهد. بازی قصه‌ی دو شخصیت را تعریف می‌کند که هر کدام روی یکی از دو سیاره هستند و در راستای ساخت آینده‌ای بهتر، تلاش می‌کنند.»

اطلاعاتی از گیم‌پلی بازی در دست نداریم و باید تا نمایش آن صبر کنیم، و در توضیح رسمی بازی آمده است که با مکانیک‌های گیم‌پلی تازه‌ای برای Tales of Arise طراحی شده‌اند و هم‌چنین از نظر بصری بازی پیشرفت بزرگی کرده است. گفته شده که بازی سیستم‌ها و پایه‌ی اصلی مجموعه بازی‌های Tales of را حفظ کرده است، ولی در عین حال جدید و متفاوت است.

با این حال کاملا واضح است که از نظر گرافیکی بازی Tales of Arise یک سر و گردن از قسمت‌های قبلی این مجموعه بهتر است. البته می‌توان گفت سازندگان این مجموعه بازی‌ها بالاخره گرافیک دوره‌ی پلی‌استیشن ۲ خود را کنار گذاشته‌اند و تازه تصمیم گرفته‌اند به گرافیک دوره‌ی پلی‌استیشن ۳ روی بیاورند.

انیمیشن‌های بازی هم مثل قسمت‌های گذشته، توسط استودیوی انیمیشن‌سازی ufotable ساخته شده است.

احتمالا باید در کنفرانس مایکروسافت منتظر رونمایی رسمی بازی باشیم.

