اطللاعات بازی‌های رونمایی نشده‌ی شرکت باندای نامکو به بیرون درز کرده‌اند و بازی بعدی استودیوی فرام سافتور هم یکی از آن‌هاست. اولین اطلاعات از همکاری جرج آرآر مارتین و استودیوی بازی‌سازی فرام سافتور از اسم این بازی و سبک آن گفته‌اند. این بازی یک نقش‌آفرینی فانتزی است و Elden Ring نام‌گذاری شده.

بازی Elden Ring محیط باز است و بزرگترین دنیایی که تا به حال استودیوی فرام سافتور ساخته را در خود جای داده.

در وب‌سایت رسمی باندای نامکو، که منبع اصلی اطلاعات است و می‌توانیم به آن اعتماد کنیم، کمی از بازی Elden Ring صحبت شده است. طبق گفته‌ی باندای نامکو، هیده‌تاکا میازاکی، کارگردان بازی‌هایی مثل بلادبورن و دارک سولز، ساخت بازی Elden Ring را هم برعهده دارد. با این حال، ساخت دنیای این بازی فانتزی با همکاری جرج آرآر مارتین صورت گرفته است. مطمئنا جرج آرآر مارتین را به عنوان نویسنده‌ی کتاب‌های معروف «نغمه‌ای از آتش و یخ» یا در واقع همان نویسنده‌ی مجموعه‌ی بازی تاج و تخت می‌شناسید.

در توضیحات هم‌چنین آمده است که بازی Elden Ring محیط باز است و بزرگترین دنیایی که تا به حال استودیوی فرام سافتور ساخته را در خود جای داده است.

همانطور که شنیده بودیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا بازی Elden Ring در کنفرانس مایکروسافت در E3 2019 رونمایی شود.

برخلاف دو بازی دیگر که اشتباها زودتر از موعد در وب‌سایت باندای نامکو قرار گرفته‌اند، یعنی بازی‌های Tales of Arise و هم‌چنین بازسازی Ni no Kuni، خبری از اسکرین‌شات نیست. در نتیجه می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که احتمالا بازی Elden Ring با نمایش یک تریلر انیمیشنی رونمایی شود.

بازی Elden Ring برای سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر ساخته می‌شود.

منبع: Gematsu

The post اولین اطلاعات از بازی جرج آرآر مارتین منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala