نگاهی به ۱۰ بازی مورد انتظار E3 امسال

تنها چند روز تا آغاز مراسم E3 2019 باقی مانده است و تقریبا در همه محافل صحبت از بازی‌هایی است که در کنفرانس‌های مختلف و توسط بازی‌سازان و توسعه دهندگان گوناگون معرفی خواهند شد. در این مجال اجازه دهید نگاهی بیاندازیم به تعدادی از مهم‌ترین و مورد انتظارترین بازی‌هایی که حضورشان در این مراسم قطعی است.

Cyberpunk 2077

«سایبرپانک ۲۰۷۷» شاید مورد انتظارترین بازی چند سال اخیر باشد. ماه می سال ۲۰۱۲ بود که استودیوی محبوب سی‌دی پراجکت از این پروژه پرده برداشت. البته بازی نیمی از هفت سال گذشته را در فرآیند پیش تولید به سر می‌برده است، چرا که استودیوی سی‌دی پراجکت مشغول ساخت بازی «ویچر ۳» بود. از زمان انتشار ویچر ۳ در سال ۲۰۱۵ اما سی‌دی پراجکت تمام توان خود را روی ساخت سایبرپانک گذاشته است، گرچه کماکان تاریخ انتشار آن را «هر وقت که آماده شود» اعلام می‌کند. با این حال شایعات حاکی از آن است که این بازی در سال ۲۰۲۰ منتشر خواهد شد. طبق برنامه‌ریزی‌ها، می‌توانیم انتظار یک تریلر سینمایی جدید را از بازی در مراسم امسال داشته باشیم. علاوه بر آن، روز چهارشنبه دوازدهم ژوئن، تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان صنعت به یک نمایش خصوصی از بازی پشت درهای بسته دعوت شده‌اند که احتمالا شامل یک گیم‌پلی محدود از آن خواهد بود.

Halo Infinite

بانی راس – سرپرست استودیوی ۳۴۳ اینداستریز – بازی Halo Infinite را بازنگری روی این مجموعه نامیده است. این منطقا به معنی بازگشتی به بازی‌های قدیمی و محبوب سری و آنچه هیلو را جذاب و دوست داشتنی کرده بود است. به نظر می‌رسد که تمرکز بازیِ جدید روی کاراکتر اصل مجموعه یعنی «مستر چیف» باشد و شاهد قوس شخصیتی جالبی در یک روایت پیچیده و جذاب باشیم که از تصمیمات بازی‌کننده‌ها اثر می‌پذیرد. جاستین رابی، مدیر روابط با بازیکنان – جایگاه جدیدی که تنها برای رساندن صدا و انتقادات بازیکنان به گروه توسعه دهندگان ایجاد شده است – داستان هیلوی جدید را برای بازیکنان جدید، قابل درک، و به قدر کفایت عمیق برای طرفداران قدیمی، توصیف کرده است. علاوه بر اینها، می‌توان انتظار یک بخش چند نفره‌ی پر و پیمان را هم داشت. هم‌چنین Halo Infinite احتمالا اولین بازی کنسول بعدی مایکروسافت باشد.

Gears 5

سریِ گیرز، به همراه هیلو و فورتزا، سه ستون اصلیِ انحصاری‌های ایکس‌باکس را تشکیل می‌دهند. گیرز ۵ – که استودیوس The Coalition روی آن مشغول به کار است – قصد دارد که این مجموعه بازی‌ها را به مراتب بالاتری برساند. داستان این قسمت ادامه دهنده وقایع قسمت قبلی و با تمرکز بر کاراکتر «کیت دیاز» و نسبت او با لوکاست‌ها، یعنی نژاد مخالف بازی، خواهد بود. به نظر می‌رسد که گیرز ۵، برخلاف نسخه‌های قبلی، طبیعتی جهان‌باز یا نیمه جهان‌باز داشته و علاوه بر درگیری‌های سنگین سنگر به سنگر، گشت و گذار در محیط بازی هم نقش مهمی در آن داشته باشد. طبق معمول انتظار می‌رود که بازی شامل یک بخش داستانیِ تک ‌نفره و یک بخش چند نفره و آنلاین باشد. با توجه به احتمال محیط باز بودن بازی، هنوز معلوم نیست که این قسمت هم حالت محبوب Split Screen را به همراه خواهد داشت، یا نه.

Marvel’s The Avengers

«اونجرز»، پروژه مشترک اسکوئر انیکس و مارول است که توسط استودیوی کریستال داینامیکس – سازنده سری جدید بازی‌های «توم ریدر» – و با همکاری ایداسِ مونترال در حال ساخت است. در حالیکه پروژه‌ی اونجرز در ژانویه ۲۰۱۷ اعلان شد، هنوز چیز زیادی از آن نمی‌دانیم. البته به لطف اطلاعاتی که به تازگی به بیرون درز کرده است، می‌دانیم که بازی شامل تمام شخصیت‌ها، محیط‌ها، و لحظات تعیین کننده مجموعه‌ی اونجرز خواهد بود و جهانی را پایه ریزی می‌کند که سال‌ها بازیکنان را درگیر خود خواهد کرد. به نظر می‌رسد که در ادامه بازی‌های بیشتری هم بر پایه همین جهان ساخته خواهد شد. چنان که ادعا شده است، این بازی داستان جدیدی را آغاز خواهد کرد که نسبتی با سری سینمایی اونجرز ندارد، و بازی‌کننده‌ها می‌توانند در انتظار تجربه‌ای کاملا جدید باشند.

Star Wars Jedi: Fallen Order

بازی Star Wars Jedi: Fallen Order ساخته‌ی جدید استودیوی خوشنام ریسپاون – سازنده بازی‌های «تایتان‌فال» و «ایپکس لجندز» – بر خلاف سایر بازی‌های شرکت الکترونیک آرتز مانند «انتم» و «بتلفیلد ۵»، به‌جای موتور پایه‌ی «فراست‌بایت» از «آنریل انجین ۴» استفاده می‌کند. چنانکه فعلا اعلام شده، بازی قرار است که در پانزدهم نوامبر سال ۲۰۱۹، برای کامپیوترهای شخصی و کنسول‌ها منتشر شود. داستان بازی در دوران پس از «انتقام سیت» و «فرمان ۶۶» روایت می‌شود – دوره‌ای که امپراتوری در اوج قدرت است و معدود جدای‌های باقیمانده، هر کدام در گوشه‌ای از جهان پنهان شده‌اند. قهرمان داستان جدای جوانی است در حال فرار از دست شکارچیان مخوف. طبق اعلام استودیوی ریسپاون، جنگ ستارگان جدید، یک بازی خطی و داستان-محور اکشن است که شامل گشت و گذار در محیط و حل معما هم می‌شود. ضمنا، بازی کاملا تک‌نفره بوده و فاقد هر گونه بخش آنلاین یا محتوای دانلودی و پولی خواهد بود.

Dying Light 2

قسمت قبلی بازی Dying Light با ادغام عناصر مختلفی در سبک‌هایی مثل بقا، زامبی‌کشی یا پارکور، نتیجه‌ی خوبی گرفته بود. استودیوی Techland در E3 پارسال تلویحا از انتشار دنباله‌ی این بازی در سال ۲۰۱۹ صحبت کرده بود، ولی به نظر می‌رسد که نباید زودتر از ۲۰۲۰ رویای انتشار Dying Light 2 را در سر بپروریم. قسمت جدید ما را به پانزده سال پس از وقایع قسمت اول خواهد برد. یک «عهد ظلمت» جدید که آخر الزمانی زامبی‌محور جامعه بشری را به سوی یک اجتماع هابزی «همه علیه همه» کشانده است. جهانی که در آن اگر به دست فوج زامبی‌ها کشته نشوید، بوسیله سایر آدم‌ها نابود خواهید شد. داستان بازی با همکاری کریس آولون – نویسنده بازی‌هایی چون «دیوینیتی: اوریجینال سین ۲» و «فال آوت: نیو وگاس» – نوشته شده است، که نوید داستانی به مراتب بهتر و عمیق‌تر از نسخه اول را می‌دهد.

Call of Duty: Modern Warfare

در چند سال اخیر و به دنبال روآوری به عناصر علمی تخیلی، سری بازی‌های «کال او دیوتی» انتقادات زیادی را به سمت خود جذب کرده بود. در پاسخ به این انتقادات، اکتیوژن در جدیدترین قسمت این سری – که به نوعی یک بازنگری بر قسمت چهارم، به همین نام است – به ریشه‌های این مجموعه بازگشته. چنان که مشخص است، بازی – بر خلاف «بلک آپس ۴» – کمپین تک‌نفره قابل اعتنایی خواهد داشت. این کمپین به دو بخش کلی تقسیم می‌شود که در اولی بازیکن در نقش یکی از سربازان نیروهای ویژه، و در دیگری در نقش یکی از نیروهای شورشی خواهد بود. بنا به گفته جیکوب مینکف – کارگردان بخش طراحی کمپین – این تصمیم برای نشان دادن واقعیت خاکستری جنگ از طریق نشان دادن دیدگاه هر یک از طرفین درگیر، گرفته شده است. در همین راستا، بازی هر از گاهی حاوی صحنه‌های خشن و تکان دهنده خواهد بود. ماه اکتبر سال جاری برای انتشار این بازی در نظر گرفته شده است.

Tom Clancy’s Ghost Recon Break Point

قسمت قبلی «گوست ریکان»، یعنی بازی‌ Wildlands در زمان انتشار با بازخورد نسبتا سرد منتقدین و بازی‌کننده‌ها روبرو شد، گرچه پس از آن یوبی‌سافت با پشتیبانی بلند مدت خود از طریق ارائه مقدار معتنابهی محتوای جدید و رویدادهای ویژه، تلاش کرد تا مخاطبان را راضی کند و تا حدی هم در این امر موفق بود. بازی جدید در «آروا» – مجمع الجزایری خیالی در اقیانوس آرام – رخ می‌دهد، که به مرکز عملیات شرکت تکنولوژیکیِ Skell، با تخصص در زمینه پهبادهای نظامی، بدل شده است. تمرکز بازی روی تقابل با گروه نظامی «گرگ‌ها» به رهبری «کل واکر» است که در قسمت قبلی معرفی شده بود. تاکید نسخه جدید بیشتر بر عناصر بقا و مخفی‌کاری خواهد بود. بازی Ghost Recon Breakpoint برای انتشار در چهارم اکتبر امسال برنامه ریزی شده است.

Doom Eternal

بازنگری سری بازی‌های Doom در سال ۲۰۱۶ با بازگشت به ریشه‌های سبک تیراندازی اول شخص، با استقبال پرشور مخاطبین روبرو شد. بازی Doom Eternal که همان داستان را ادامه می‌دهد نیز در مسیری یکسان حرکت خواهد کرد. البته مکانیک‌ها، ابزار، و تسلیحات جدید و جذابی هم قرار است به موارد قبلی اضافه شود. از جمله مکانیک جدیدی که به بازی‌کننده‌ها اجازه می‌دهد به بازی دیگران سفر کرده و در قالب شیاطین به آنها حمله کنند؛ چیزی شبیه مکانیکِ معروف سری دارک سولز. گرچه رسما تاریخ انتشاری اعلام نشده، نشریه Techradar خبر از انتشار بازی در تاریخ ۲۸ام دسامبر ۲۰۱۹ داده است. خوشبختانه بازی روی استیم قرار خواهد گرفت و هم‌چنین یکی از بازی‌هایی است که برای انتشار روی پلتفرم استیدیای گوگل در نظر گرفته شده است.

Watch Dogs: Legion

قسمت اول بازی Watch Dogs در شیکاگو جریان داشت، و قسمت دوم این مجموعه هم به سان‌فرانسیسکو نقل مکان کرد. حال در شماره‌ی سوم، به لندنِ پس از «برگزیت» سفر خواهیم کرد: شهری که سیاست و تکنولوژی آن را به مکانی دیستوپیایی، یا همان ویرانشهری، بدل کرده است. طبق گزارشات، بازی مکانیک جالب و جدیدی ابداع کرده است که مطابق آن، بازی‌کننده‌ها در هر لحظه می‌توانند کنترل هر کدام از شخصیت‌های داخل شهر را به دست گرفته و از زاویه دید ایشان بازی را ادامه دهند. بدین شکل، بسته به شهروندی که در لحظه توسط بازیکن کنترل می‌شود، بخش‌هایی از بازی تغییر خواهد کرد. طبق توضیحات یوبی‌سافت، هر شخصی را که در جهان بازی ملاقات کنید مجموعه‌ی کاملی از انیمیشن‌ها، صداگذاری‌ها و خصوصیات شخصیتی خواهد داشت که بوسیله‌ی سیستم گیم‌پلی در لحظه تولید و هدایت می‌شود. البته باید صبر کرد و دید که این مکانیک در عمل چه چیزی از آب در خواهد آمد.

Final Fantasy VII Remake

در مراسم E3 سال ۲۰۱۵ بود که شرکت اسکوئر انیکس از بازسازی «فاینال فانتزی ۷» – نسخه محبوب اکثر طرفداران این مجموعه – خبر داد. چنان که در انتهای تریلر این بازی در مراسم State of Play سونی اشاره شد، قرار است اطلاعات بیشتری در ماه ژوئن منتشر گردد؛ بنابراین می‌توان مطمئن بود که این بازی در نمایش امسال اسکوئر انیکس حاضر خواهد بود. فعلا آنچه می‌دانیم این است که بازی جدید یک بازسازی کامل از نسخه اصلی سال ۱۹۹۷ خواهد بود، با همان داستان، کاراکترها و مکان‌ها، ولی به شیوه‌ای نوین و مشابه بازی «فاینال فانتزی ۱۵». از آنجا که قرار است همه کاراکترها و محیط‌ها از ابتدا و با استانداردهای امروزی ساخته شود، بازی به مرور و طی چندین اپیزود – که تعداد آنها هنوز مشخص نیست – منتشر خواهد شد.

آیا هیچیک از این بازی‌ها کنجکاوی شما را برانگیخته است، شما در انتظار چه بازی‌هایی هستید؟

