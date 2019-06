شرکت باندای نامکو می‌خواهد یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های نسل قبل را دوباره عرضه کند. در حالی که این رونمایی قرار بود یکی از غافلگیری‌های نمایشگاه E3 2019 باشد، زودتر از موعد به بیرون درز کرده است. بازی Ni no Kuni: Wrath of the White Witch قرار است بازسازی روی کامپیوتر و پلی‌استیشن ۴ عرضه شود. نسخه‌ای بازسازی نشده از این بازی هم برای کنسول نینتندو سوییچ در نظر گرفته شده است.

مجموعه بازی‌های Ni no Kuni در واقع در سال ۲۰۱۰ با یک بازی برای کنسول دستی DS کار خود را آغاز کردند. با این حال، این بازی کنسول DS که Ni no Kuni: Dominion of the Dark Djinn نام داشت، یک سال بعد گسترش یافت و نسخه‌ای بسیار بزرگ‌تر و بهتر از آن برای پلی‌استیشن ۳ عرضه شد. این بازی که Ni no Kuni: Wrath of the White Witch نام دارد، از بهترین نقش‌آفرینی‌های کنسول پلی‌استیشن ۳ محسوب می‌شود.

قسمت دوم بازی Ni no Kuni سال گذشته برای پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر عرضه شد و بازی‌کننده‌هایی که قسمت قبلی را روی پلی‌استیشن ۳ بازی نکرده بودند، از مدت‌ها قبل از باندای نامکو درخواست داشتند تا نسخه‌ای از آن را روی کنسول‌های امروزی امروزی عرضه کند.

نسخه‌ی بازسازی شده، طبق آنچه روی وب‌سایت رسمی باندای نامکو نوشته شده، از نظر گرافیکی پیشرفت کرده است و هم‌چنین با میزان فریم بالاتری اجرا می‌شود. این نسخه Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered نام گرفته است.

از طرفی، نسخه‌ی دیگری هم برای کنسول سوییچ در نظر گرفته شده است. این نسخه، کلمه‌ی Remastered را در اسم خود ندارد و به نظر نمی‌رسد که پیشرفتی در مقایسه با بازی اصلی کرده باشد.

تا شروع نمایشگاه E3 2019 و کنفرانس‌های پیش از آن صبر می‌کنیم.

عرضه‌ی نسخه‌ی بازسازی شده‌ی Ni no Kuni برای پاییز امسال در نظر گرفته شده است.

منبع: Gematsu

