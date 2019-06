محتویات نسخه‌ی عادی بازی «سایبرپانک ۲۰۷۷» به بیرون درز کرده است و این موضوع، بدون شک از یک اتفاق خبر می‌دهد: اینکه قرار است به زودی تاریخ انتشار بازی اعلام شود.

احتمالا قرار است به زودی تاریخ انتشار بازی اعلام شود.

عکس روی جلد و محتویات بسته‌ی عادی بازی Cyberpunk 2077 دیروز توسط یکی از کاربران شبکه‌ی دیسکورد این بازی به بیرون درز کرد. با اینکه این بسته، نسخه‌ی لهستانی بازی را نشان می‌دهد و همه چیز این تصویر هم به زبان لهستانی نوشته شده، ولی می‌توانیم مطمئن باشیم که دیگر نسخه‌های بازی هم با همین محتویات عرضه شوند؛ مخصوصا که بسته بندی بازی قبلی استودیوی CD Projekt RED یعنی The Witcher 3 را به خاطر داریم.

می‌دانیم که بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ قرار است در نمایشگاه E3 2019 حضور داشته باشد. پوستر این بازی سر در محل نمایشگاه به بزرگترین شکل ممکن نصب شده است و هم‌چنین شرکت CD Projekt رسما گفته است که در E3 2019 می‌توانیم انتظار نمایش بازی را داشته باشیم.

این طور که به نظر می‌رسد، تاریخ عرضه‌ی بازی Cyberpunk 2077 با نمایش تریلری اعلام خواهد شد و می‌توانیم این نسخه‌ی جدید را پیش‌خرید کنیم. با این حال، مطمئن نیستیم که آیا با یک تاریخ انتشار در سال جاری میلادی طرف می‌شویم، یا اینکه بازی برای عرضه در اوایل سال ۲۰۲۰ یعنی زمستان امسال برنامه ریزی شده است.

با تمام این اوصاف، تا کنفرانس مایکروسافت در E3 2019 یعنی پس فردا صبر می‌کنیم. احتمالا در کنفرانس مایکروسافت همه چیز مشخص خواهد شد.

