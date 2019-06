بازه زمانی عرضه عنوان Children of Morta مشخص شد

در یک سال گذشته ناشر و سازنده بازی Children of Morta یعنی Dead Mage و 11BitStudios در رابطه با این عنوان اطلاعاتی منتشر نکردند و به سختی مشغول توسعه آن هستند. خوشبختانه سرانجام دقایقی پیش در پست جدید صفحه استیم بازی متوجه شدیم که Children of Morta در سه ماهه تابستان سال جاری برای پلتفرم‌های PC،PS4،Xbox One و Nintendo Switch در دسترس قرار خواهد گرفت.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از GamingBolt، شما می‌توانید بازی را با قیمت 21.99 دلار به صورت دیجیتالی خریداری کنید اما نسخه فیزیکی آن نیز در دسترس طرفداران قرار خواهد گرفت. گرچه بازی به صورت فیزیکی بر روی پلتفرم Xbox One منتشر نمی‌شود اما دارندگان سایر کنسول‌ها قادر خواهند بود این عنوان را به کالکشن خود اضافه کنند. لیست قیمت‌ها بر روی پلتفرم‌های مختلف را در ادامه مشاهده می‌کنید:

PS4 / 29.99$

Nintendo Switch / 34.99$

PC / 39.95$

Children of Morta یک نقش آفرینی Roguelite است که در آن خانواده برگسون با یکدیگر متحد می‌شوند تا با فسادی که در سرزمین آن‌ها گسترش می‌یابد، مبارزه کنند. در این عنوان 6 شخصیت منحصر به فرد وجود دارد که هر یک از آن‌ها سلاح مخصوص و پیش‌زمینه داستانی غنی دارند و در نبردها از شیوه خاص مبارزه خود استفاده خواهند کرد. دنیای بازی نیز به طور مداوم با توجه به فسادی که در حال گسترش است تغییر خواهد کرد، بنابراین جنگل‌ها و سیاه‌چال‌ها در هر فصل از بازی متفاوت هستند.

