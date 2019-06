تاریخ انتشار عنوان مورد انتظار و پرطرفدار FIFA 20 که تنها ساعتی قبل از شروع کنفرانس شرکت الکترونیک آرتس به صورت رسمی معرفی شد، مشخص شد. بازی FIFA 20 در تاریخ ۵ مهر ماه سال جاری (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. همچنین نسخه‌ای از […]

تاریخ انتشار عنوان مورد انتظار و پرطرفدار FIFA 20 که تنها ساعتی قبل از شروع کنفرانس شرکت الکترونیک آرتس به صورت رسمی معرفی شد، مشخص شد.

بازی FIFA 20 در تاریخ ۵ مهر ماه سال جاری (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. همچنین نسخه‌ای از آن با نام FIFA 20 Legacy Edition برای نینتندو سوییچ عرضه می‌شود که در حال حاضر اطلاعات خاصی از تفاوت آن با نسخه‌ی معمول وجود ندارد. در ادامه به بررسی اجمالی سری جدید از مجموعه FIFA می‌پردازیم.

بازی به صورت کلی به دو بخش تقسیم شده است، در یک سمت همان فوتبال سابق و کلاسیک در سمت دیگر سبک جدید EA Sports Volta را شاهد هستیم. واژه‌ی Volta که در زبان پرتغالی به معنی «بازگشت» است که در اصل شما را به سبک فوتبال خیابانی می‌برد، فوتبالی که شما را به یک زمین کوچک استاندارد برای بازی محدود می‌کند. این سبک بازی شما را از غوغای فوتبال در استادیوم به ریتم فوتبال خیابانی در زمین‌های کوچک دعوت می‌کند و شما را قادر می‌سازد تا گیم‌پلی خاص خود را داشته باشید. در زمینه‌ی شخصی‌سازی نیز در ان سبک دست شما کاملا باز است از لباس بازیکن گرفته تا مدل مو! در این مسیر بازی ابزار متفاوتی را برای خاص‌تر کردن بازیکن برای شما مهیا کرده است که از این موارد می‌توان به لباس، کفش ورزشی، مدل مو و تتوهای مختلف اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است که مکان‌های مختلفی در سراسر دنیا برای این سبک از بازی مهیا شده‌اند که بازی‌باز بتواند در آن‌ها به بازی بپردازد.

نسخه‌های مختلفی که از این عنوان در دسترس قرار می‌گیرند به شرح زیر است:

Standard Edition ($59.99) – September 27

Pre-order the FIFA 20 Standard Edition and you’ll receive:

Up to three FIFA 20 Ultimate Team Rare Gold Packs (1 Per Week For 3 Weeks)

Choose one of five mid-version ICON Items for 5 FUT matches

Special Edition FUT Kits

Champions Edition ($79.99) – September 24

Pre-order the FIFA 20 Champions Edition and you’ll receive:

Three days early access (play from September 24)

Up to 12 FIFA 20 Ultimate Team Rare Gold Packs (one per week for 12 weeks)

Choose one of five mid-version ICON Items for 5 FUT matches

Special Edition FUT Kits

Ultimate Edition ($99.99) – September 24

Pre-order the FIFA 20 Ultimate Edition before August 5th and you’ll receive:

Untradeable FUT 20 Ones to Watch Player Item

Three days early access (play from September 24)

Up to 24 FIFA 20 Ultimate Team Rare Gold Packs (two per week for 12 weeks)

Choose one of five mid-version ICON Items for 5 FUT matches

Special Edition FUT Kits

برای پیگیری اخبار بیشتر در رابطه با کنفرانس شرکت الکترونیک آرتس با ما همراه باشید.

منبع متن: gamefa