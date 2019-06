به نظر می‌رسد برخی از برنامه‌های شرکت باندای نامکو (Bandai Namco) که قرار بودند به عنوان سوپرایزی در جریان مراسم E3 معرفی شوند، یکی پس از دیگری در حال لو رفتن هستند. اوایل امروز، تصاویری از جدیدترین نسخه از سری Tales of با نام Tales of Arise منتشر شد. حالا با گذشت کمتر از چند […]

به نظر می‌رسد برخی از برنامه‌های شرکت باندای نامکو (Bandai Namco) که قرار بودند به عنوان سوپرایزی در جریان مراسم E3 معرفی شوند، یکی پس از دیگری در حال لو رفتن هستند. اوایل امروز، تصاویری از جدیدترین نسخه از سری Tales of با نام Tales of Arise منتشر شد. حالا با گذشت کمتر از چند ساعت، شاهد لو رفتن نسخه‌ی بازسازی شده‌‎ی بازی Ni No Kuni: Wrath of the White Witch هستیم.

نسخه‌ی بازسازی شده‌ی Ni No Kuni: Wrath of the White Witch برای لحظاتی برروی یکی از صفحات وب‎سایت ResetERA ظاهر شد ولی بلافاصله از روی سایت حذف شد. پس از این موضوع، Direct Feed Games با انتشار پیامی در حساب توییتر خود، لوگوی این بازی و برخی از تصاویر هنری آن را با هواداران به اشتراک گذاشت. منبع این شایعه کنسول‌های نینتندو سوییچ، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی را به عنوان پلتفرم‌های مقصد این بازی معرفی کرده بود ولی با این حال، باید تا مراسم E3 و رونمایی کامل از این عنوان منتظر بمانیم.

اگر با این بازی آشنا نیستید بد نیست بدانید که Ni No Kuni: Wrath of the White Witch توسط استودیوی لول ۵ (Level 5) توسعه یافته و در سال ۲۰۱۳ توسط شرکت باندای نامکو برای کنسول پلی‌استیشن ۳ منتشر شده بود. این بازی برای مدتی طولانی در انحصار این کنسول بود. این عنوان در کنار ارائه‌ی المان‌ها و مکانیک‌های نقش‌آفرینی بسیار موفق و خوش‌ساخت، میان‌پرده‌های هنری و زیبای بسیاری که توسط استودیوی Ghibli ساخته شده بودند را در اختیار کاربران قرار می‌داد. امیدواریم در نسخه‌ی بازسازی شده، کیفیت این میان‌پرده‌ها نیز در کنار کیفیت خود بازی بهبود یافته باشد.

منبع متن: gamefa