گزارش: بسته الحاقی جدیدی برای اتصال Borderlands 2 به Borderlands 3 در مراسم E3 معرفی خواهد شد

بسته الحاقی Commander Lilith & The Fight for Sanctuary به عنوان پل ارتباطی میان بازی‌های Borderlands 2 و Borderlands 3، در جریان مراسم E3 معرفی خواهد شد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers وبسایت resetera گزارشی از اطلاعات بازی در Steam منتشر کرده است که به بسته الحاقی جدید بازی Borderlands 2 اشاره دارد:

"بازگشت به بازی شوتر-لوتر برای یک ماجراجویی جدید که صحنه را برای Borderlands 3 آماده می‌کند. Sanctuary محاصره شده، Vault را دزدیده‌اند و یک گاز سمی Pandora را آلوده کرده است. با باس‌های جدید مبارزه کنید، مناطق جدید را بررسی کنید، لوت‌ها را به دست بیاورید و برای حکمرانی دیوانه وار بر روی سیاره به Lilith و Crimson Raiders بپیوندید."

در کنار اضافه کردن باس‌ها و تجهیزات، ویژگی‌های دیگری نیز در این بسته به بازی اضافه خواهند شد. مطابق این گزارش بسته الحاقی جدید سقف سطوح بازی را به سطح 80 افزایش خواهد داد و کاربران جدید و یا آنهایی که مدت‌هاست بازی را تجربه نکرده اند امکان پرش به سطح 30 را به دست خواهند آورد.به نظر می‌رسد که زمان در نظر گرفته شده برای عرضه این بسته، 9 ژوئن (19 خرداد) باشد که از این رو می‌تواند سورپرایزی برای مراسم E3 2019 باشد. با نمایش احتمالی این بازی در کنفرانس Microsoft، این بسته به عنوان یکی از اعلان‌های "It`s Out Now" این شرکت می‌تواند در دسترس بازیکنان قرار بگیرد.

بازی Borderlands 3 روز 13 سپتامبر 2019 (22 شهریور 98)‌ برای پلتفرم‌های Xbox One، PS4، PC و Stadia عرضه خواهد شد.

