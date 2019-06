Star Wars: Jedi Fallen Order جدیدترین پروژه‌ی استودیوی Respawn می‌باشد که پیش از این، فرنچایز Titanfall را منتشر کرده بودند. حال به گزارش پردیس‌گیم، تریلر گیم‌پلی این بازی در جریان رویداد EA Play به اشتراک گذاشته شد که در زیر می‌توانید آن را تماشا کنید. در این ویدئو، شاهد سیستم مبارزات بازی و مکانیزم‌های گیم‌پلی مانند آهسته کردن زمان، به عقب راندن دشمنان، کشیدن دشمنان به سمت خود، راه رفتن بر روی دیوار، سیستم پلتفرمینگ، دفع گلوله به وسیله‌ی شمشیر لیزری، مبارزه با یک مینی باس و... هستیم. همچنین، یک روبات همراه در بازی وجود دارد که به Cal در حل برخی معما و پازل‌ها کمک می‌کند.

بر اساس گفته‌های کارگردان بازی آقای "استیگ آسموسن"(کارگردان God of War 3) این تریلر گیم‌پلی در منطقه‌ی Kashyyyk(زیستگاه گونه‌ی Wookie) جریان دارد و حدود 3 ساعت از آغاز بازی گذشته است. در این ویدئو، کارکتر Cal(شخصیت اصلی بازی) به این ماموریت پیوسته است تا قدرت‌های خود به عنوان یک Jedi را پرورش داده و مهارت‌های خود را امتحان کند. در این تریلر، Cal به دنبال این است تا جمعیت گونه‌ی Wookie را که اسیر شده‌اند، نجات دهد. همچنین در ابتدای تریلر، ما چهره‌های آشنایی مانند شخصیت Saw Gerrera از نسخه‌ی Rouge One را می‌بینیم.

دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت SD

تماشا به صورت تمام صفحه

Star Wars Jedi: Fallen Order در تاریخ 15 نوامبر (جمعه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸) بر روی PS4 ،Xbox One و PC در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: pardisgame