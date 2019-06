این روزها و با توجه به این که چیزی تا شروع رویداد E3 باقی نمانده، هر روز شاهد این هستیم که اخبار و اطلاعات جدیدی از این رویداد به گوش می‌رسد. به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت Gamespot، حال به تازگی و در جدیدترین اخبار منتشر شده، امروز خبری منتشر شد مبنی بر این که قرار است نسخه‌ی بازسازی شده‌ی بازی Ni No Kuni: Wrath of the White Witch در پاییز سال جاری و برای دو پلتفرم PS4 و Xbox One عرضه شود.

این خبر توسط کاربری با نام Direct Feed Games در توییتر منتشر شد و همچنین این کاربر مدعی شد که این بازی بر روی Switch نیز عرضه خواهد شد. این بازی در سال 2010 و توسط استودیوی Level-5 ساخته شد و Namco Bandai هم این بازی را بر روی کنسول PS3 منتشر کرد و این بازی برای مدت زمان نسبتا طولانی هم در انحصار این کنسول بود. داستان این بازی عمدتا پیرامون ماجراجویی های شخصیتی به نام "آلیور" (Oliver) در سفر به دنیایی جدید برای نجات جان مادرش و جلوگیری از شر روایت می شود. حال می‌توان این انتظار را داشت که در این نسخه‌ی بازسازی شده شاهد افزایش کلی گرافیک محیط بازی و میان پرده‌های آن باشیم. البته هنوز این خبر تایید نشده و به نظر می‌رسد که باید برای اطمینان از صحت این خبر تا شروع E3 صبر کرد.

منبع متن: pardisgame