فیفا ۲۰ رسما معرفی شد؛ فیفا استریت بخشی از بازی امسال است

الکترونیک آرتز در قالب مراسم EA Play 2019 خود که دیشب برگزار شده بود، از شماره‌ی امسال فیفا رونمایی کرد. بازی FIFA 20 روند سه قسمت اخیر را در افزودن یک بخش داستانی دنبال نمی‌کند و امسال خبری از آلکس هانتر و ادامه‌ی بخش The Journey نخواهد بود. اتفاق جالب و هیجان‌انگیز بازی FIFA 20 افزودن یک حالت جدید به اسم Volta است. حالت «ولتا» در واقع نوع جدیدی از حالتی است که به اسم «فیفا استریت» آن را می‌شناسیم.

با این حال، بخش جدید ولتا تنها پیشرفت بازی امسال هم نخواهد بود و می‌توانیم انتظار تغییرات گیم‌پلی را هم داشته باشیم؛ قرار است امسال ضربات آزاد و پنالتی‌ها کاملا تغییر پیدا کنند و هوش مصنوعی کلی بازی‌کنان هم پیشرفت کرده است. بازی‌کنان در فیفا ۲۰ هوش مصنوعی بسیار بهتری دارند و نه تنها سرعت و جایگیری‌شان بسیار بهتر از بازی قبلی شده، بلکه بهتر دفاع و به بازی‌کننده‌ای هم که خودش مشغول دفاع کردن است، کمک مضاعف می‌کنند.

امسال نسخه‌ی سوییچ بازی هم سر جای خود است، که طبق گفته‌ی الکترونیک آرتز هیچ فرقی نسبت به بازی سال گذشته نکرده است. البته منوها را تغییر داده‌اند و لباس بازی‌کنان و تیم‌ها هم با توجه به امروز، آپدیت شده است. ولی هیچ تغییر دیگری در نسخه‌ی سوییچ ایجاد نشده و این نسخه با اسم Legacy Edition عرضه می‌شود.

بگذارید به بخش‌های جدید FIFA 20 نگاهی کامل بیاندازیم.

حالت جدید EA Sports Volta

الکترونیک آرتز می‌گوید که بخش جدید ولتا، به زیباترین شکل و واقعی‌ترین شکل ممکن سعی می‌کند تا فوتبال خیابانی را بازسازی کند. کلمه‌ی ولتا (Volta) در زبان اسپانیایی به معنای «بازگشتن» است و طبق گفته‌ی سازندگان FIFA 20، آن‌ها با این بخش جدید می‌خواهند به ریشه‌های بازی‌کنان فوتبال، یعنی زمین‌های کوچک بازگردند.

در بخش ولتا، بازی‌کننده‌ها خودشان یک بازی‌کن فوتبال می‌سازند و در زمین‌های کوچک مختلف شروع به بازی کردن می‌کنند. ساخت شخصیت و انتخاب حالت بازی او، بخش مهمی از حالت ولتا خواهد بود؛ طوری که طبق گفته‌ی سازندگان این بخش، ولتا به بازی‌کنندگان اجازه می‌دهد تا هر طور که می‌خواهند سبک و سیاق بازی کردن‌شان را شکل دهند.

از نظر گیم‌پلی، حالت ولتا روند بازی متفاوتی را نسبت به بازی اصلی فیفا دنبال می‌کند. گیم‌پلی این بخش با الهام از بازی‌های خیابانی که در کوچه و خیابان و قفس‌ها بازی می‌شوند، طراحی شده است. سالن‌های فوتسال هم در بخش ولتا حضور دارند. گیم‌پلی حالت ولتا ساده‌تر از بازی اصلی است و با جهت دادن به آنالوگ می‌توان حرکات جالبی را اجرا کرد. انیمیشن‌های این بخش متفاوت از فیفا اصلی هستند و حتی می‌توان با کمک گرفتن از دیوار، حرکات مختلفی اجرا کرد.

بخش ولتا به بازی‌کننده‌ها اجازه می‌دهد تا بازی‌کن خود را با انتخاب‌های زیادی شخصی‌سازی کنند؛ از لباس گرفته تا مدل مو و خالکوبی‌های مختلف و حتی شادی‌های پس از گل، می‌توان به بازیکن شخصیت داد و آن را در بخش‌های مخلتف ولتا به تصویر کشید. با پیشرفت در بخش‌های مختلف ولتا و انجام چالش‌های بازی، لباس‌ها و کفش‌ها و مدل‌های موی بیشتری آنلاک می‌کنید.

زمین‌های مختلفی در بخش ولتا وجود دارند. زیر یکی از پل‌های آمستردام، یک قفس در لندن یا پشت بام خانه‌ای در توکیو، تعدادی از زمین‌های بخش ولتا هستند و به بازی‌کننده‌ها اجازه می‌دهند تا حالت‌های بازی مختلفی را تجربه کنند.

حالت ولتا را می‌توان هر طور که دوست داشت، تجربه کرد. حالت ۳ به ۳ بدون دروازه بان، حالت چهار به چهار، حالت چهار به چهار بدون دروازه، حالت پنج به پنج و هم‌چنین فوتسال حرفه‌ای.

می‌توان بخش ولتا را در چهار حالت مخلتف بازی کرد.

بخش VOLTA Kick-off:

در این بخش تیم‌های معروف به صورت خیابانی بازسازی شده‌اند و می‌توانید آن‌ها را انتخاب کنید و به سرعت شروع به بازی کردن کنید. برای مثال داربی مادرید را در خیابان‌های اسپانیا برگزار کنید یا اینکه یک مسابقه بین چلسی و تاتنهام در یک قفس در لندن راه بیاندازید.

بخش VOLTA World:

یک تیم برای خود در ولتا می‌سازید و این تیم را به صورت تک نفره، در مقابل تیم‌های دیگری که بازی‌کننده‌ها ساخته‌اند محک می‌زنید. حالت‌های بازی مختلف و لوکیشن‌های متنوع یکی پس از دیگری مقابل‌تان قرار داده می‌شوند. پس از هر بار پیروزی، یک بازیکن از تیم مقابل را انتخاب می‌کنید که به تیم شما بیاید و با این کار، مهارت و کمیستری (هماهنگی بازی‌کنان) تیم خود را بالا می‌برید.

بخش VOLTA Story:

حالت ولتا یک بخش داستانی هم دارد که در آن، با بازی‌کنان معروف و بزرگ دنیا در شهرهای مختلف ملاقات می‌کنید. در این بخش بازی‌کن خود را می‌سازید، با بازی کردن پاداش‌های مختلف می‌گیرید و او را شخصی‌سازی می‌کنید. پس از ملاقات با بازی‌کنان مختلف، این شانس را دارید که آن‌ها را به تیم خود بیاورید. پایان این بخش یک تورنمنت بزرگ به اسم VOLTA World Championship است که در بوینس آیرس برگزار می‌شود.

بخش VOLTA League:

در این بخش آنلاین، در مقابل دیگر بازی‌کننده‌ها رقابت می‌کنید و تلاش می‌کنید تا تیم خود را در لیگ بالاتر ببرید. با پیروزی در لیگ، به سطوح و ترازهای بالاتر صعود می‌کنید و تیم شما در رده‌بندی جهانی بالا می‌رود.

گیم‌پلی FIFA 20

تغییر بزرگ روند بازی فیفا امسال، از سوی الکترونیک آرتز در یک عبارت خلاصه شده است: هوش فوتبال. الکترونیک آرتز می‌گوید که «هوش فوتبال» (Football Intelligence) بازنگری کاملی بر گیم‌پلی بازی‌های فیفا است و در واقع به لطف مجموعه‌ای از سیستم‌ها و مکانیک‌هایی تازه، با واقع‌گرایی هر چه بیشتری در فوتبال روبرو خواهیم شد.

جریان واقعی بازی:

جریان واقعی بازی یا Authentic Game Flow اتفاقی است که در پی استفاده از همان سیستم هوش فوتبال در فیفا ۲۰ اجرا شده است. به کمک سیستم «جریان واقعی بازی»، بازی‌کنان یک تیم، یعنی آن‌هایی که توسط هوش مصنوعی کنترل می‌شوند، درک بسیار بالاتری از زمان، فضا و موقعیت مکانی‌شان روی زمین بازی دارند. این سیستم، خود به سه بخش تقسیم می‌شود:

درگیری‌های دینامیک:

با بررسی سرعت و جریان بازی‌های بهترین لیگ‌های دنیا، به طور کلی جریان بازی در فیفا ۲۰ تغییر کرده است و نحوه‌ی جایگیری بازی‌کنان روی زمین و سرعت حرکت آن‌ها در طول بازی، بسیار واقعی‌تر بازسازی شده است؛ طوری که در نتیجه‌ی این سیستم، برخوردها و درگیری‌های تک به تک بیشتری بین بازی‌کنان شکل می‌گیرد و تصمیم‌گیری در این لحظات بسیار مهم‌تر می‌شود.

بازنگری کامل سیستم جایگیری بازی‌کنان و چگونگی تکل کردن آن‌ها، محیط بسیار بهتری برای مانور هوش مصنوعی به وجود آورده است که کاملا در راستای رفتار بازی‌کننده عمل می‌کند. هوش مصنوعی بازی به بهترین شکل ممکن پشتیبانی دفاعی می‌کند و هم‌چنین به بازی‌کننده‌ای که خودش دفاع می‌کند هم پاداش می‌دهد و دفاع خود را بهتر می‌کند.

با پیشرفت سیستم‌های حرکتی بازی‌کنان و هوش مصنوعی بازی، آن‌ها بسیار طبیعی‌تر از گذشته روی زمین حرکت می‌کنند و این موضوع منجر به شکل‌گیری طبیعی‌ترین بازی ممکن از سوی همه‌ی بازی‌کنان روی زمین می‌شود.

تصمیم‌های لحظه‌ای:

سیستم تصمیم‌های لحظه‌ای یا Decisive Moments کنترل بیشتری به بازی‌کننده‌ها در لحظات مهم یک بازی می‌دهند. از تمام‌کننده‌های مختلف در محوطه‌ی جریمه گرفته تا تکل‌های کنترل شده و دریبل به سمت چپ و راست، به طور کلی کنترل بسیار بیشتری روی بازی خواهید داشت.

دریبل خطی:

مکانیک جدید دریبل خطی، بعد بیشتری به انتخاب‌های شما به هنگام حمله می‌دهد؛ طوری که می‌توانید با سرعت بیشتری حرکت کنید، حریف را گول بزنید و نهایتا با مهارت یا سرعت، از او عبور کنید.

به طور کلی زدن ضربات آزاد و پنالتی‌ها تغییر پیدا کرده‌اند و انتخاب‌های عمیق‌تر و بیشتری برای چگونگی برخورد با آن‌ها در بازی قرار گرفته‌ است. این مکانیک جدید ضربات آزاد، بیشتر نیازمند مهارت و یادگیری است.

به کمک سیستم برخورد لحظه‌ای بازی، دفاع کردن توسط خود بازی‌کننده بهبود پیدا کرده است و به لطف انیمیشن‌های بیشتر برای تک کردن، می‌توان بهتر توپ را از حریف دریافت کرد. هر چه تکل تمیزتری بزنید، احتمال اینکه توپ را دریافت کنید بسیار بیشتر است.

از پایه و اساس مکانیک شوت کردن بازی تغییر داده شده است و به لطف سیستم جدید، می‌توان شوت‌های برنامه‌ریزی شده و پایدارتری داشت و این سیستم جدید، تجربه‌ای بسیار واقعی‌تر از شوت زدن را در بازی به وجود آورده است. سیستم شوت زدن جدید فیفا ۲۰ به ریسک کردن پاداش بیشتری می‌دهد؛ مخصوصا در موقعیت‌هایی که توپ سانتر شده باشد.

بازی FIFA 20 قرار است در روز ۲۷ سپتامبر سال جاری روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه شود. همانطور که گفتیم، نسخه‌ی نینتندو سوییچ، که در همان روز عرضه می‌شود، هیچ‌کدام از قابلیت‌ها و پیشرفت‌های بالا را ندارد. کسانی که نسخه‌ی Ultimate Edition یا Champions Edition بازی را خریداری کنند، سه روز زودتر می‌توانند به فیفا ۲۰ دسترسی داشته باشند.

می‌توانید در ادامه تریلر بازی FIFA 20 را ببینید.

