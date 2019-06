Apex Legends میزبان کاراکتر جدیدی خواهد بود

امسال استودیوی ریسپاون با دستانی پر به کنفرانس EA Play آمده بود. این استودیو دیروز علاوه بر معرفی نسخه جدید جنگ ستارگان، اخبار و اطلاعات قابل توجهی هم در باب فصل دوم بازی ایپکس مطرح کرد، از جمله نقشه‌های جدید، اسلحه‌های جدید، و از همه مهم‌تر، کاراکتری جدید به نام «واتسون» (Wattson)، که شاید جذاب‌ترین کاراکتر بازی تا به امروز باشد.

طبق گفته گروه طراحی استودیو، هدف از طراحی واتسون ارائه شخصیتی بود متفاوت با شخصیت‌های سریع و بزن بهادر سنتی بازی. واتسون می‌تواند با استفاده از مجموعه‌ای از ربات‌ها و سایر ابزارهای تکنولوژیک، برتری‌های دفاعی قابل توجهی برای تیم خود فراهم آورد.

یکی از توانایی‌های او کارگذاری موانع الکتریکی است که به بازکنان حریف – در صورت عبور از آنها – آسیب می‌زند. این موانع در هنگام عبور هم‌تیمی‌ها، کنار می‌روند. مهم‌ترین سلاح واتسون اما سپر دفاعی Pylon نام دارد که توانایی رهگیری و نابود کردن بمب‌ها، موشک‌ها، حملات هوایی و حتی نارنجک‌های دستی را دارد. علاوه بر آن، این سامانه انرژی لازم برای شارژ سریع ابزارآلات تاکتیکیِ واتسون را مهیا می‌کند که بواسطه آن می‌تواند موانع بیشتری را در مدت کمتری کار بگذارد.

اعضای ریسپاون ویدیویی هم برای معرفی واتسون به مخاطبین ارائه کردند. در این ویدیو سرگذشت واتسون توسط پدرش روایت می‌شود؛ مخترعی که خالق آوردگاه ایپکس لجندز است. طبق گفته اعضای ریسپاون، از آنجا که واتسون به همراه پدرش این آوردگاه را طراحی کرده است، تمام سوراخ سنبه‌های آن را می‌شناسد، و دقیقا می‌داند که کی و کجا از ابزار و توانایی‌های خود استفاده کند.

واتسون، دومین کاراکتری است که از زمان عرضه بازی در ماه فوریه، به بازی اضافه شده است. اولین کاراکتر «اوکتان» (Octane) نام داشت که در فصل اول بازی معرفی شد. قرار است که کاراکتر واتسون روز دوم جولای و همزمان با عرضه فصل دوم به بازی اضافه شود.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی شخصیت Wattson را ببینید.

