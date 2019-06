بعد از عرضه‌ی بازی Travis Strikes Again: No More Heroes، خالق این فرنچایز و یکی از کهنه‌کاران صنعت گیم آقای "گوئیچی سودا" اعلام کرد که احتمالا برای E3 2019 یک رونمایی داشته باشد. حال به نظر می‌رسد که این رونمایی برای E3 امسال قطعی شده و احتمال معرفی نسخه‌ی جدید No More Heroes قوت گرفته است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، گوئیچی سودا پستی(تصویر زیر) بر روی صفحه‌ی اینستاگرام خود با کپشن "به سوی E3" قرار داده است. چیزی که موضوع را جالب‌تر می‌کند، اضافه شدن نام این بازیساز ژاپنی به بخش خبری کانال توئیچ E3 2019 با عنوان "حضور Suda 51" است.

البته، این احتمال نیز وجود دارد تا سودا 51 از عنوانی کاملا جدید رونمایی کند، اما بیشتر حدس و گمان‌ها به معرفی No More Heroes 3 ختم می‌شوند.

منبع متن: pardisgame