اطلاعات جدیدی از سرویس Xbox Game Pass بر روی PC مشخص شد

چند وقت پیش بود که Microsoft تایید کرد سرویس Xbox Game Pass به زودی به PC می‌آید و به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت Gamespot، حال اطلاعات جدیدی از این سرویس و نحوه‌ی قیمت گذاری آن بر روی PC مشخص شده است. یکی از صفحات وب سایت رسمی Microsoft این اطلاعات را درست چند ساعت قبل از شروع کنفرانس Microsoft در E3 منتشر کرد که طبق این اطلاعات منتشر شده، قرار است اشتراک هر ماه این سرویس 5 دلار (4 پوند) باشد که این رقم در مقایسه با هزینه‌ی این سرویس بر روی Xbox One نصف شده است. در حال حاضر اما به نظر نمی‌رسد که کاربرانی که بر روی PC مشترک این سرویس شدند بتوانند به تمام بازی‌های حال حاضر این سرویس دسترسی داشته باشند و تنها بازی‌های زیر تایید شده است.

Halo: The Master Chief Collection

Gears 5

Forza Horizon 4

Hello Neighbor

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Sea of Thieves Anniversary Edition

State of Decay 2

Ori and the Will of the Wisps

We Happy Few

Ark: Survival Evolved

البته بازی‌های Gears 5، Halo: The Master Chief Collection، و Ori and the Will of the Wisps در آینده به این سرویس اضافه خواهند شد. همچنین Microsoft اعلام کرده است که بازی‌های این سرویس بر روی این دو پلتفرم متفاوت خواهند بود. حال چیزی تا آغاز کنفرانس Microsoft باقی نمانده و باید منتظر ماند و دید که Microsoft چه برنامه‌هایی برای توسعه‌ی این سرویس محبوب خود دارد و این که آیا Microsoft در این کنفرانس تاریخ عرضه‌ی سرویس Xbox Game Pass Ultimate را اعلام می‌کند یا خیر.

