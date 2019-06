نیازی به گفتن نیست، موسیقی‌های ساخته شده‌ توسط "گوستاوو سانتائولیا"(Gustavo Santaolalla) یکی از بهترین جنبه‌های بازی The Last of Us بودند. موسیقی متنی که بسیار خاطره‌انگیز بوده و نت‌های آن باعث می‌شوند تا داستان، احساسات، روابط بین الی و جول و اتمسفر بازی را به خوبی درک کرده و با آن‌ها خو بگیرید.

این آهنگساز برنده‌ی جایزه‌ی اسکار برای ساخت موسیقی دنباله‌ی بازی نیز بازگشته است. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، گوستاوو سانتائولیا، کلیپی را بر روی صفحه‌ی اینستاگرام شخصی‌اش به اشتراک گذاشته است که یکی از قطعات موسیقی The Last of Us: Part 2 می‌باشد و در زیر می‌توانید به آن‌ گوش دهید.

The Last of Us: Part 2 توسط استودیوی محبوب ناتی‌داگ برای PS4 در دست توسعه می‌باشد و شایعات نشان می‌دهند که تریلر جدید بازی تا پایان ماه ژوئن منتشر می‌شود.

منبع متن: pardisgame