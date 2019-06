تماشا کنید: تریلر جدید بازی Ori and the Will of the Wisps منتشر شد + اعلام تاریخ انتشار بازی

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، در جریان کنفرانس مطبوعاتی Microsoft از تریلر جدید بازی Ori and the Will of the Wisps رونمایی و تاریخ عرضه‌ی بازی مشخص شد. به این ترتیب، این عنوان زیبا در تاریخ 11 فبریه 2020 (سه‌شنبه 22 بهمن 1398) بر روی Xbox One منتشر خواهد شد. در این تریلر، ما با برخی از دشمنان، باس‌ها و سیستم سکوبازی این عنوان آشنا می‌شویم. شما می‌توانید تریلر Ori and the Will of the Wisps در e3 2019 را در زیر تماشا کنید.





دانلود با کیفیت Full HD - دانلود با کیفیت HD - دانلود با کیفیت SD

تماشا به صورت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame