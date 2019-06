رویداد EA Play مراسمی دو روزه است که همین آخر هفته در لس‌آنجلس برگزار می‌گردد، ولی بخش استریم زنده که به اخبار و تریلرهای جدید مربوط می‌شود، دیروز برگزار شد و به اتمام رسید.

این رویداد سه ساعته با پرده برداری از بازی جدید جنگ ستارگان ساخته ریسپاون آغاز شد که با نمایشی ۱۵ دقیقه‌ای از گیم‌پلی بازی همراه بود. در این بخش در باب داستان و مکانیک کامبت سخن به میان آمد. جالب است بدانید که طبق گزارش گیم‌اسپات، این بازی در ابتدا قرار نبوده جنگ ستارگان بعدی باشد.

مراسم با معرفی فصل دوم ایپکس لجندز ادامه پیدا کرد، و «واتسون»، کاراکتر جدید بازی و اسلحه‌های جدید به نمایش درآمدند. پس از آن نوبت به بتلفیلد ۵ رسید، نقشه‌های جدید آن و خصوصیات هر کدام از آنها. اطلاعات دیگری هم در مورد Madden NFL 20، Sims 4، و FIFA 20 ارائه شد. بازی جدیدی ارائه نشد، گرچه بعد از اتمام مراسم EA از عرضه چندین بازی مستقل خبر داد.

Star Wars: Jedi Fallen Order

مراسم با معرفی Star Wars: Jedi, Fallen Order، بازی جدید استودیوی ریسپاون – سازنده مجموعه تایتان فال و ایپکس لجندز – آغاز شد. وینس زامپلا ، رئیس ریسپاون، با حضور روی صحنه اطلاعاتی کلی از بازی را با مخاطبان در میان گذاشت، از جمله اینکه بازی جدید تک‌نفره، و اکشن ماجرایی است که بعد از وقایع اپیزود سوم جنگ ستارگان و «فرمان ۶۶» رخ می‌دهد. زمانیکه امپراتوری در اوج قدرت است و در حال شکار تک‌تک جدای‌ها. بازی داستان جدای جوان و کم‌تجربه‌ای را روایت می‌کند.

مراسم با نمایش یک گیم‌پلی پانزده دقیقه‌ای از بازی ادامه پیدا کرد که موجب تحسین مخاطبین حاضر در رویداد شد. در ادامه زامپلا توضیح داد که مکانیک بتل بسیار عمیق طراحی شده است. در نهایت در پاسخ به این سوال که آیا مانند دیگر بازی‌های مجموعه جنگ ستارگان، بازی کنندگان امکان انتخاب بین پیوستن به نیروهای «روشنایی» یا «تاریکی» را دارند یا خیر، تاکید کرد که به دلایل داستانی این امکان وجود ندارد.

به نظر می‌رسد که اطلاعات بیشتر در نمایش این بازی در کنفرانس مایکروسافت در دسترس قرار خواهد گرفت.

Apex Legends

مراسم با رونمایی از فصل دوم بازی ایپکس لجندز توسط سایر اعضای استودیوی ریسپاون دنبال شد. ابتدا توضیحاتی در مورد فصل اول – که هم‌اکنون در حال اجراست – داده شد، از جمله رویداد Legendry Hunt که بر خلاف رویدادهای زمان‌محور قبلی، چالش‌محور است. در این رویداد، علاوه بر جوایز معمول، لجندهایی که جزو پنج نفر اول هر مسابقه قرار گیرند می‌توانند به صف Legends Elite بپیوندند. علاوه بر اینها، همین هفته – هفتم تا نهم ژوئن – امتیازات XP دو برابر منظور می‌گردد.

اما فصل دوم Battle Charge نام دارد و در تاریخ دوم جولای عرضه خواهد شد. این فصل شامل لجندی جدید، سلاحی جدید، و شیوه‌ای جدید برای بازی کردن خواهد بود.

با شروع فصل، بالانس اسلحه‌ها تغییر خواهد کرد و تعدادی از سلاح‌های ضعیف بازی قدرتمندتر خواهند شد. اسلحه‌های جدیدی به بازی اضافه می‌شود، از جمله، مسلسل اتوماتیک L-Star، که یکی از سلاح‌های محبوب مجموعه تایتان‌فال بود.

فصل دوم چالش‌محور خواهد بود بدین معنی که کل فصل حاوی چالش‌های روزانه و هفتگی است که بازی کنندگان می‌توانند بدون نگرانی از منقضی شدن آنها، و با هر ترتیب و سرعتی که مد نظر دارند در آنها پیشروی کنند. مدال‌های زیادی برای این فصل در نظر گرفته شده، و خصوصا کسانی که به سطح ۱۰۰ برسند می‌توانند مدال خاص خود را درست کنند. این فصل شامل چهار اسکین لجندری است، دو عدد برای کاراکترها و دو عدد هم برای اسلحه‌ها.

اما فصل دوم شیوه جدیدی را برای بازی کردن ارائه می‌کند که عبارتست از بازی بر اساس سطح (Ranking Mode)، چیزی که به دلیل پیچیده کردن فرآیند Match Making چندان در بازی‌های سبک بتل رویال دیده نمی‌شود. شش سطح مختلف به بازی اضافه خواهد شد که از سطح برنزی آغاز، و به Legend Predator ختم می‌گردد. بازی کنندگان می‌توانند در طول فصل خود را به سطوح بالاتر برسانند و در انتهای فصل بسته به سطحشان پاداش بگیرند.

در انتهای نمایش، ویدیوی معرفی لجند (کاراکتر) جدید بازی به نمایش درآمد. این لجند جدید که «واتسون» (Wattson) نام دارد، کاراکتری تاکتیکی است که بیشتر توانایی‌هایش دفاعی خواهد بود. در طول ویدیو واتسون از زبان پدرش – که مبدع آوردگاه ایپکس است – معرفی شد. طیق توضیحاتی که در ادامه آمد، واتسون توان کارگذاری مجموعه‌ای از موانع الکتریکی و از همه مهتر یک سامانه دفاع موشکی به نام Pylon را خواهد داشت.

فصل دوم ایپکس لجندز روز دوم جولای عرضه خواهد شد.

Battlefield 5

معرفی فصل چهارم بازی بتلفیلد ۵ با نمایش دمویی از نقشه جدید بازی آغاز شد. این نقشه جدید که «ماریتا» نام دارد، روایتگر نبرد یونان است که در آن نیروهای متفقین باید از یک دهکده کوهستانی و استراتژیک در مقابل حمله همه جانبه دول محور محافظت کنند. تمرکز این نقشه بر پیاده نظام و نبردهای رو در رو است، و با توجه به طبیعت آن باید انتظار شرایط پر هرج و مرجی را کشید.

پس از پخش دمو، رایان مک آرتور از استودیوی دایس روی صحنه آمد تا توضیحات لازم را در مورد برنامه‌های این استودیو برای فصل جدید ارائه کند. طبق گفته‌های او، نبرد شمال آفریقا، طی نقشه «السندان» روایت می‌شود. نقشه‌ای بزرگ که نقاط حساس آن در فواصل طولانی از هم قرار گرفته‌اند، که استفاده از وسایل نقلیه را ناگزیر می‌سازد. در این منطقه صحرایی – که در اختیار متحدین است – سه هدف اصلی وجود دارد که عبارتند از: کمپ متحدین، برج رادار، و پایگاه هوایی. این نقشه روز ۲۷ام ژوئن عرضه می‌شود.

نقشه بعدی – که ماه اکتبر منتشر می‌شود – «عملیات زیرزمینی» (Operation Underground) نام دارد، که جنگ را به محوطه اصلی و تونل‌های مترو می‌آورد. در نهایت پاییز امسال جبهه اقیانوس آرام (Pacific Theater) معرفی می‌گردد که روایتگر حمله نیروهای آمریکایی به جزایر ایووجیمای ژاپن در اقیانوس آرام است. مجموعه جدیدی از اسلحه‌ها و وسایل نقلیه به همراه این نقشه به بازی اضافه خواهد شد.

در ادامه اعضای استودیوی دایس اعلام کردند که حداکثر سطح بازیکنان که پیش از این ۵۰ بود به ۵۰۰ افزایش خواهد یافت.

فصل جهارم بازی بتلفیلد ۵ روز هفتم ژوئن عرضه خواهد شد.

FIFA 20

در ادامه EA نمایش را به لندن برد تا در کنار «ریو فردیناند» – بازیکن سابق منچستر یونایتد و تیم ملی انگلستان – «ولتا» (Volta)، یا همان فوتبال خیابانی را معرفی کند. بنا به طبیعت تکنیکی این سبک از فوتبال، مهارت‌های گوناگون و نمایشی بسیاری در بازی تعبیه شده است. بازی ما را به نقاط مختلف دنیا می‌برد، از پشت بام برجی در توکیو تا حصاری در لندن. طبق گفته‌های طراح بازی، مسابقات را می‌توان در قالب سه به سه، چهار به چهار، پنج به پنج، با یا بدون دروازبان، و نیز به شکل متعارف‌تر فوتسال برگزار کرد. امکان انتخاب جنسیت بازیکنان وجود دارد و می‌توان مسابقات مختلط را هم برنامه ریزی کرد. علاوه بر اینها، امکان دستکاری ظاهر بازکنان وجود دارد و مجموعه گوناگونی از لباس‌های مختلف موجود است.

در قسمت دوم نمایش، تمرکز به هسته اصلی فیفا برمی‌گردد. سم ریویرا – طراح اصلی گیم‌پلی – ضمن صحبت از بازخوردهای سازندگان از جامعه طرفداران فیفا، توضیح می‌دهد که برای طراحی مکانیک‌های جدید بازی، از نظرات بیش از سه هزار نفر از بازیکنان فیفا در رده‌های مختلف استفاده شده است. ماحصلِ کار تغییراتی بوده است که روی تعامل با توپ، تعاملات بدون توپ، و نیز فیزیک توپ انجام پذیرفته است. این تغییرات – که بطور کامل در کنترل بازی کننده است – در مجموع به کنترل بهتر و دقیق‌تر توپ در هنگام حمله و دریبل زنی، بهبود توانایی تکل زدن، و تمام کنندگی بهتر – مثلا در شرایط تک به تک با دروازه‌بان- انجامیده است. مکانیک پنالتی و ضربات آزاد نیز به کل تغییر کرده، و این موارد را تا حدی قابل دسترس‌تر ساخته است.

بازی فیفا ۲۰ در روز ۱۹ سپتامبر برای دارندگان EA Access، و ۲۷ سمپتامبر برای سایرین عرضه می‌گردد.

Anthem

بعد از نمایش فیفا، «انتم» هم حضور کوتاه مدتی را تجربه کرد. بن اروینگ – تهیه کننده اصلی بازی – ضمن مصاحبه‌ای از بسته الحاقی Cataclysm صحبت کرد، درس‌هایی که در چهار ماه گذشته آموخته‌اند، تعهد استودیوی بایوور در شنیدن نظرات و انتقادات بازیکنان، و تلاش این تیم در عمل کردن به این بازخوردها. او در انتها آینده روشنی را برای بازی پیشبینی کرد.

Madden NFL 20

در ادامه نوبت به معرفی بازی شبیه ساز فوتبال آمریکاییِ Madden NFL 20 رسید. چنانکه از صحبت‌ها برمی‌آمد بخش career بهبود یافته است. علاوه بر آن یک موتور داخلی برای بخش سناریو تعبیه شده که به شکلی پویا چالش‌هایی را برای بازیکنان ایجاد می‌کند. این چالش‌های هفتگی به بهتر شدن بازیکنان و بالاتر رفتن سطح ایشان کمک خواهد کرد.

ترکیب بندی‌های جدیدی به بازی اضافه شده است، و هر هفته نیز با توجه به شرایط بازی‌ها به آنها افزوده خواهد شد. اما شاید مهمترین ویژگی جدید بازی، Super Star X-Factor باشد. بواسطه این ویژگی ستارگان تیم‌های مختلف تکنیک‌ها و توانایی‌هایی بدست می‌آورند که آنها را با سایر بازیکنان متفاوت می‌کند. در عین حال، از آنجا که این توانایی‌ها با الهام از توانایی‌های واقعی ایشان در جهان خارج ایجاد می‌شود، به واقعگرایی بیشتر بازی کمک خواهد کرد..

نسخه بتای بازی بین چهاردهم تا شانزدهم ژوئن برای کسانی که کدِ بتا را داشته باشند قابل دسترسی است.

The Sims 4

در انتها نوبت به Sims 4 و بسته الحاقی جدید آن رسید. این بسته که Island Living نام دارد بازیکنان را به جزیره‌ای در اقیانوس آرام و شبیه به جزایر هاوایی می‌برد. برای این بسته الحاقی، مجموعه بزرگی از لباس‌ها متناسب با اقلیم جزیره طراحی شده است. در این بسته بازیکنان می‌توانند برای اولین باز وارد آب‌های آزاد شده، به تفریحاتی چون شنا، قایق سواری و ماهی گیری بپردازند.

شما قرار است در این جزیره زندگی کنید. جزیره مانند یک اکوسیستم واقعی به اعمال ساکنان واکنش نشان می‌دهد، مثلا بعد از یک مهمانی بزرگ، ساحل به زباله‌دانی از بطری‌های پلاستیکی و پیتزای نیم‌خورده بدل می‌شود. اینجاست که می‌توان یه یک دوستدار محیط زیست تبدیل شد و با جمع کردن آشغال‌ها از آلودگی محیط جلوگیری کرد.

در ساحل و داخل جزیره برنامه‌های تفریحی گوناگونی در جریان است. برای انجام تفریحات البته به پول احتیاج خواهید داشت و در نتیجه شغل‌های زیادی در سطح جزیره وجود دارد، از ماهیگیری تا نجات غریق. ساکنان بومی جزیره بسیار خوش‌برخورداند و شما را به مناسک خود راه می‌دهند. ارواحی باستانی ساکن جزیره‌اند که رفتار شما را زیر نظر خواهند داشت. در آبهای جزیره پریان دریایی زندگی می‌کنند که می‌توان آنها را از سر تا دم طراحی نمود. گویا این پریان قدرتهای جادویی دارند.

در انتها اعلام شد که بسته الحاقی بعدی Real of Magic نام داشته، پاییز امسال منتشر می‌شود.

بازی‌های مستقل جدید

بعد از اتمام مراسم، EA از انتشار سه بازی مستقل خبر داد. Lost in Random ساخته استودیوی Zoink، بازی RustHeart یک بازی نقش آفرینی علمی تخیلی با تمرکز بر همکاری دو نفره، و نهایتا بازی اعلان نشده‌ای که استودیوی Hazelight – سازنده A Way Out – روی آن مشغول به کار است.

The post همه‌‌ی آنچه در کنفرانس EA Play 2019 گذشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala