E3 2019 و هر آنچه که در کنفرانس مایکروسافت گذشت!

کنفرانس مایکروسافت در E3 2019 دقایقی پیش به پایان رسید. در طی این کنفرانس، حدود 60 بازی نمایش داشتند که چهارده تا از آن‌ها، بازی های انحصاری فرست پارتی بودند. همچنین 34 بازی جهت عرضه برروی سرویس Xbox Game Pass تایید شدند. در ادامه، به خلاصه‌ی تمام آنچه که در طی این کنفرانس دو ساعته رخ داد، با ما همراه باشید!

نمایش جدیدی از بازی The Outer Worlds پخش شد. این بازی در 25 اکتبر ماه منتشر می‌شود و در زمان انتشار برروی سرویس Xbox Game Pass قرار خواهد گرفت.

بازی Bleeding Edge اثر جدید استودیوی Ninja Theory معرفی شد. این بازی یک عنوان آنلاین چند نفره‌ی 4 به 4 با دوربین اول شخص و مبارزات تن به تن است و نسخه‌ی آلفای عمومی آن در تاریخ 27 ژوئن در دسترس قرار خواهد گرفت.

نمایش جدید از بازی Ori and the Will of the Wisps پخش شد. این بازی در تاریخ 11 فوریه 2020 منتشر می‌شود.

بازی Minecraft Dungeons برای عرضه در بهار 2020 معرفی شد.

نمایش جدیدی از بازی Star Wars Jedi: Fallen Order پخش شد.

عنوان ترسناک Blair Witch برای عرضه در 30 آگوست امسال معرفی شد.

بازی نقش آفرینی Dragon Ball Z: Kakarot برای عرضه در سال 2020 معرفی شد.

نمایش جدیدی از عنوان Cyberpunk 2077 پخش شد و حضور آقای Keanu Reeves (بازیگر معروف نقش جان ویک) در این بازی تایید شد! همچنین اعلام شد که این بازی در 16 آوریل 2020 (معادل 27 فروردین سال 99) منتشر می‌شود.

بازی Age of Empires II: Definitive Edition با گرافیک 4K برای PC معرفی شد.

سرویس Xbox Game Pass هم اکنون با قیمت 10 دلار برروی PC موجود است.

سرویس Xbox Game Pass Ultimate با یک مزیت جدید معرفی شد. شما با خرید این اشتراک می‌توانید هم از سرویس گلد استفاده کنید و هم از Xbox Game Pass را هم برروی PC و هم بروی کنسول داشته باشید!

چهار بازی Batman: Arkham Knight و Borderlands: Handsome Collection و Metro Exodus و Hollow Knight از امروز به سرویس گیم پس اضافه شدند.

عنوان Microsoft Flight Simulator بازگشت! این بازی برای PC و Xbox One در دست ساخت است.

نمایش جدیدی از بازی Battletoads پخش شد. این بازی یک تجربه دوبعدی سه نفره است که متاسفانه درمورد زمان تاریخ انتشار آن صحبتی نشد.

نمایش جدیدی از بازی Gears of War 5 پخش شد. این بازی در تاریخ 10 سپتامبر می‌شود اما کسانی که نسخه ویژه‌ی این بازی را خریداری کنند و یا از مشترکین Xbox Game Pass Ultimate باشند، می‌توانند آن را چهار روز زودتر تجربه کنند.

بتای بخش چند نفره‌ی این بازی در ماه جولای در دسترس قرار می گیرد و حالت Horde Mode در طی مراسم گیمزکام نمایش داده خواهد شد. همچنین یک بسته‌ی جالب Terminator: Dark Fate برای بازی در نظر گرفته شده که مختص پیش خرید کنندگان است!

بخش جدید Escape نیز که با محوریت همکاری بین بازیکنان طراحی شده، برای بازی Gears of War 5 معرفی شد. در این مد، هر کدام از اعضای جوخه Swarm Busters قابلیت ها و سلاح منحصر به فرد خود را دارند.

نمایش جدیدی از بازی Dying Light 2 پخش شد. این بازی تا بهار 2020 تاخیر خورد.

استودیوی Double Fine به لیست فرست پارتی های Xbox Game Studios پیوست! در ادامه، نمایش جدیدی از بازی Psychonauts 2 پخش شد.

کنترلر Elite 2 که پیشرفته ترین کنترلر جهان است، معرفی شد. این کنترلر بسیار بیشتر از شماره‌ی قبلی خود، قابل شخصی سازی است. البته باید کنترلر گران قیمتی هم باشد!

بسته الحاقی جدید Forza Horizon 4 با نام Lego Speed Champions معرفی شد که در همین هفته منتشر می‌شود.

افزونه‌ی جدید Stage of Decay 2: Heartland معرفی شد. این DLC دو داستان جدید از دید دو شخصیت را روایت می‌کند.

عنوان Phantasy Star Online 2 از شرکت سگا، در غرب در دسترس قرار خواهد گرفت. این بازی در بهار سال 2020 به صورت رایگان برای Xbox One منتشر خواهد شد و دارای قابلیت کراس پلی با PC می‌باشد.

بازی بعدی استودیوی FromSoftware به کارگردانی "هیدتاکا میازاکی" با نام Elden Ring معرفی شد.

عنوان Cross Fire X جهت عرضه در سال 2020 برای PC و Xbox One معرفی شد.

بازی Tales of Arise برای عرضه در سال 2020 توسط Bandai Namco معرفی شد.

نمایش جدیدی از بازی Borderlands 3 پخش شد. این بازی در 13 سپتامبر منتشر می‌شود.

عنوان Smilegate جهت عرضه در سال 2020 برروی Xbox One معرفی شد.

از بازی Spiritfarer با پخش یک نمایش رونمایی شد.

همچنین عناوین دیگری نظیر Spiritfarer ، عنوان نقش آفرینی The Legend of Wright برای عرضه در سال 2020 معرفی شد.

تریلر جدیدی از عنوان Wasteland 3 پخش شد.

بازی 12Minutes و Way to the Woods برای عرضه در 2020 معرفی شد.

بازی LEGO Star Wars: The Skywalker Saga که شامل 9 بازی است، برای عرضه در سال 2020 معرفی شد.

در انتها، از جزئیات سخت افزاری Xbox Scarlett رونمایی شد. پردازنده‌ی این کنسول چهار برابر قوی تر از Xbox One X است و تیم مایکروسافت در ساخت این کنسول، تمرکز ویژه‌ای برروی کاهش زمان‌های بارگزاری بازی‌ها (لودینگ‌ها) داشته است.

در این کنسول از RAM پهنای باند بالا استفاده شده که نسل بعدی اکس باکس را قادر می‌سازد از رزولوشن 8K و نرخ فریم 120 پشتیبانی کند! این کنسول دارای حافظه SSD می‌باشد و در طول تعطیلات سال 2020 وارد بازار خواهد شد.

در ادامه، نمایشی از بازی Halo Infinite پخش شد. این بازی که جدیدترین نسخه از محبوب ترین فرنچایز اکس باکس است، به صورت یکی از عناوین لانچ تایتل Xbox Scarlett در پاییز 2020 منتشر خواهد شد.

با تشکر از همراهی تمامی شما عزیزان.

نویسنده: متین نصیری

منبع متن: pardisgame