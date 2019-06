E3 2019 و هر آنچه که در کنفرانس Devolver Digital گذشت

دقایقی پیش، کنفرانس Devolver Digital در E3 به پایان رسید. خوشبختانه دیوالور دیجیتال به وعده‌های خود وفا کرد و نه تنها در این کنفرانس جذاب به معرفی 4 عنوان کاملا جدید و از پیش معرفی نشده پرداخته شد، بلکه تعدادی از بزرگترین کمپانی‌های صنعت گیمینگ نیز مورد تمسخر و انتقاد قرار گرفتند. در ادامه نگاهی خواهیم داشت بر جزئیات این کنفرانس از پیش ضبط شده‌ی خونین و عناوین معرفی شده در طول آن. پس با ما همراه باشید!

معرفی بازی Fall Guys: Ultimate Knockout

اولین عنوان جدید معرفی شده توسط دیوالور دیجیتال، Fall Guys: Ultimate Knockout است. گیم پلی این بازی به ترکیبی از Gang Beasts با سبک بتل رویال شباهت دارد و 100 بازیکن به تلاش برای عبور از موانع پلتفرمینگ و کسب مقام نفر اول می‌پردازند. این عنوان در اوایل سال 2020 میلادی برای PC و PlayStation 4 عرضه خواهد شد.

معرفی عنوان Devolver Bootleg

متلک سنگین دیوالور دیجیتال به عناوین کپی شده از روی بازی‌هایشان! Devolver Bootleg از 8 بازی مختلف که نسخه‌هایی به شدت عجیب و غریب از عناوین پیشین دیوالور دیجیتال همانند Luftrausers و Downwell و Hotline Miami هستند، تشکیل شده است. این عنوان هم اکنون در فروشگاه استیم با میزان تخفیف سخاوتمندانه‌ی 1 درصد (!) قابل خرید است.

معرفی بازی Carrion

سومین عنوان جدید معرفی شده توسط این ناشر، Carrion است. این بازی تجربه‌ای معکوس شده از ترس را به بازیکنان القا خواهد کرد و آن‌ها را به جای انسان‌ها، در نقش یک هیولای وحشتناک که به شکار آنها می‌پردازد، قرار می‌دهد. این عنوان در زمانی نامعلوم در سال 2020 برای PC و کنسول‌ها عرضه خواهد شد.

معرفی عنوان آرکید Enter the Gungeon: House of the Gundead

سورپرایز بزرگ دیوالور دیجیتال در طول کنفرانسشان، چیزی نبود جز خبر انتشار یک دستگاه آرکید! Enter the Gungeon: House of the Gundead یک نسخه‌ی اول شخص از عنوان تحسین شده‌ی Enter the Gungeon است که تنها بر روی دستگاه‌های آرکید کابینتی مخصوص آن (همان دستگاه‌های ژتونی/سکه‌ای) و با استفاده از Light Gunها (اسلحه‌های نوری) قابل بازی خواهد بود. پیش خرید این دستگاه‌ها به زودی آغاز شده و در سال 2020 میلادی به خریداران تحویل داده خواهند شد.

اعلام تاریخ انتشار محتوای الحاقی Picnic Panic برای بازی The Messenger

مدت‌ها پیش، شاهد رونمایی محتوای الحاقی Picnic Panic برای عنوان تحسین شده‌ی The Messenger بودیم و اکنون تاریخ انتشار آن نیز در اختیارمان قرار گرفته است. این محتوای جدید در تاریخ 11 جولای 2019 به صورت کاملا رایگان در دسترس تمام دارندگان بازی بر روی پلتفرم‌های PC و Nintendo Switch و PlayStation 4 قرار خواهد گرفت و یک خط داستانی جدید با مراحلی جدید را به آن اضافه خواهد کرد.

اعلام مجدد تاریخ انتشار بازی My Friend Pedro

با این که تاریخ انتشار My Friend Pedro سابقا اعلام شده بود، ولی در این کنفرانس باز هم شاهد اشاره به آن بودیم تا افرادی که خبر نداشتند نیز از آن مطلع شوند. این عنوان مورد انتظار در تاریخ 20 ژوئن 2019 برای PC و Nintendo Switch در دسترس قرار خواهد گرفت و هم اکنون با 15 درصد تخفیف قابل پیش خرید است.

منبع متن: pardisgame