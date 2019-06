برخلاف بسیاری از شرکت‌های حاضر در مراسم E3 امسال، شرکت نینتندو از بیان برنامه‌های خود برای این نمایشگاه خودداری کرده است. ما از حضور این شرکت در مراسم و عدم رونمایی از یک سخت‌افزار جدید مطمئن هستیم و می‌دانیم که برنامه‌های شرکت نینتندو شامل یک دایرکت ویژه می‌شود. با این حال، فارغ از موارد یاد […]

برخلاف بسیاری از شرکت‌های حاضر در مراسم E3 امسال، شرکت نینتندو از بیان برنامه‌های خود برای این نمایشگاه خودداری کرده است. ما از حضور این شرکت در مراسم و عدم رونمایی از یک سخت‌افزار جدید مطمئن هستیم و می‌دانیم که برنامه‌های شرکت نینتندو شامل یک دایرکت ویژه می‌شود. با این حال، فارغ از موارد یاد شده، شرکت نینتندو از به اشتراک گذاشتن اطلاعات بیشتر درباره‌ی برنامه‌های خود برای مراسم E3 خودداری کرده است که بسیار عجیب به نظر می‌رسد. شرکت نینتندو در سال‌های گذشته، نام مهم‌ترین عنوانی که در مراسم E3 حضور داشت را پیش از شروع مراسم اعلام می‌کرد. در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، بازی‌های The Legend of Zelda: Breath of Wild، Super Mario Odyssey و Super Smash Bros. Ultimate به ترتیب در مرکز توجه کنفرانس شرکت نینتندو در جریان مراسم E3 قرار داشتند.

اما سوال این‌جا است که ستاره‌ی نمایش امسال شرکت نینتندو چه عنوانی خواهد بود؟ متاسفانه تا به این لحظه مشخص نیست که قرار است با چه چیزهایی در مراسم امسال روبه‌رو شویم. توضیحات رسمی شرکت نینتندو درباره‌ی برنامه‌های خود برای E3 امسال بسیار گنگ و محدود بوده‌اند.

همیشه این احتمال وجود دارد که شرکت نینتندو در نهایت یک مراسم رضایت‌بخش ولی بدون حاشیه و حتی بدون یک اتفاق غافل‌گیر کننده را برگزار کند. شرکت نینتندو تا به این لحظه موفق شده است مجموعه‌ای بزرگ و بسیار باکیفیت از عناوین مورد انتظار را برای کنسول نینتندو سوییچ جمع‌آوری کند که تا پایان سال در دسترس کاربران قرار می‌گیرند. با وجود بازی‌هایی مانند Astral Chain، Super Mario Maker 2، Luigi’s Mansion 3، Marvel Ultimate Alliance 3، Fire Emblem: Three Houses، Daemon X Machina، Pokemon Sword and Shield و The Legend of Zelda: Link’s Awakening و بسیاری عناوین ترد پارتی دیگر که در کنار این بازی‌های تا پایان سال جاری میلادی برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه می‌شوند، شرکت نینتندو دلیلی برای نگرانی ندارد. این شرکت می‌تواند تنها با تمرکز برروی بازی‌های معرفی شده‌ی خود و نمایش برخی از عناوین ترد پارتی در نظر گرفته شده برای کنسول نینتندو سوییچ، کنفرانسی قابل قبول را به هواداران ارائه کند. چنین مراسمی به طور حتم توانایی تبدیل شدن به بهترین کنفرانس سال را نخواهد داشت ولی به احتمال بسیار زیاد می‌تواند هواداران را راضی نگه دارد.

اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد شرکت نینتندو هیچ رونمایی بزرگی را برای این مراسم آماده نکرده است ولی برخی از شواهد به نادرست بودن این موضوع اشاره دارند.

اولین مدرک موجود، توضیح رسمی مطرح شده درباره‌ی دایرکت امسال شرکت نینتندو است. در توضیح رسمی این دایرکت از عبارت «بازی‌های آینده‌ی (کنسول نینتندو سوییچ)» استفاده شده است. برخلاف سال گذشته که شرکت نینتندو به صراحت بیان کرده بود که مراسم تنها به بازی‌های مربوط به سال ۲۰۱۸ خلاصه می‌شود، توضیحات امسال، دایرکت این شرکت را به هیچ بازه‌ی زمانی خاصی محدود نکرده است. عدم اشاره‌ی دقیق به بازه‌ی زمانی انتشار بازی‌های حاضر در مراسم امسال، شاید گواهی بر این موضوع باشد که شرکت نینتندو قصد دارد قانون خود درباره‌ی «معرفی عناوین در یک بازه‌ی زمانی نزدیک به انتشار» را کنار بگذارد. ممکن است در جریان مراسم امسال شرکت نینتندو، شاهد معرفی بازی‌هایی باشیم که در سال‌های آینده برای این کنسول هیبریدی عرضه می‌شوند.

این موضوع راه را برای غافل‌گیر کردن هواداران و معرفی چند عنوان غیرمنتظره باز می‌گذارد. این موضوع که شرکت نینتندو در ماه‌های گذشته و پیش از برگزاری مراسم E3 اطلاعات مختلفی از بازی‌های بزرگ خود مانند Super Mario Maker 2، Fire Emblem: Three Houses، and Pokemon Sword and Shield و Marvel Ultimate Alliance 3 را با هواداران به اشتراک گذاشته است نشان می‌دهد که به احتمال بسیار زیاد، این عناوین زمان زیادی از دایرکت این شرکت را به خود اختصاص نخواهند داد. حال این سوال مطرح می‌شود که دلیل این تصمیم چه بوده است؟ واضح است که شرکت نینتندو برنامه‌های دیگری را برای مراسم امسال در نظر گرفته است و قصد دارد درباره‌ی چیزهای دیگری صحبت کند. با این حال، سوال این‌جا است که باید منتظر چه چیزهای باشیم؟

زمانی که صحبت از معرفی و رونمایی از بازی‌های بزرگ و مورد انتظار می‌شود، شرکت نینتندو هنوز گزینه‌های زیادی را در اختیار دارد. واضح‌ترین آن‌ها، نسخه‌ی بعدی دو سری بزرگ Mario و Zelda هستند. عرضه‌ی دو بازی Breath of the Wild و Super Mario Odyssey در سال ۲۰۱۷، سال آینده را به سومین سال متوالی پس از انتشار آن‌ها تبدیل می‌کند. سه سال زمانی مناسب و قابل قبول برای توسعه‌ی یک نسخه‌ی جدید از این سری‌ها به شمار می‌رود. معرفی شدن بازی Super Mario Odyssey 2 و یا یک نسخه‌ی جدید از سری Zelda که از همان قالب و فرمول Breath of the Wild استفاده می‌کند، آن‌قدر دور از انتظار نیست.

حتی معرفی تنها یکی از این دو بازی در جریان مراسم امسال برای هیجان‌زده کردن هواداران کافی خواهد بود. البته با توجه به این که مدت زمان زیادی از معرفی بازی The Legend of Zelda: Link’s Awakening نمی‌گذرد، این احتمال وجود دارد که شرکت نینتندو معرفی نسخه‌ی بعدی این سری را به مراسم‌هایی مانند The Game Awards یا یک دایرکت اختصاصی که در آینده برگزار می‌شوند، موکول کند. البته طرفداران نسخه‌های دوبعدی و سه‌بعدی سری Zelda آن‌قدر زیاد و متفاوت هستند که به شرکت نینتندو اعتماد به نفس لازم برای معرفی نسخه‌ی جدید این سری را بدهد.

در کنار عناوین فرست پارتی و انحصاری، شرکت نینتندو در زمینه‌ی معرفی و رونمایی از یک محصول مورد انتظار ترد پارتی نیز هیچ کمبودی ندارد. در ماه‌های گذشته، شایعه‌های مختلفی مبنی بر عرضه‌ی بازی The Witcher 3: Wild Hunt برروی کنسول نیننتندو سوییچ منتشر شده بود. اگر این شایعه‌ها را درست فرض کنیم، معرفی یکی از محبوب‌ترین و موفق‌ترین عناوین ساخته شده در نسل فعلی برای کنسول نینتندو سوییچ، به طور حتم هیجان‌انگیز خواهد بود. اگرچه چند سال از زمان انتشار این بازی برروی دیگر پلتفرم‌ها می‌گذرد ولی با این حال، امکان تجربه‌ی یکی از بازی‌های باکیفیت نسل فعلی که به عنوان معیاری برای سنجش قدرت پلتفرم‌های مختلف استفاده می‌شود، آن هم برروی یک کنسول قابل حمل، با بازخوردهای بسیار خوبی از سوی هواداران روبه‌رو خواهد شد. البته The Witcher 3 تنها عنوانی نیست که نام آن در شایعات اخیر به عنوان یکی از محصولات آینده‌ی کنسول نینتندو سوییچ ذکر شده است. اگر سری به شایعه‌های مختلف بزنید، نام عناوین پرطرفدار و موفقی مانند Spyro: Reignited Trilogy، Apex Legends و حتی Ori and the Blind Forest نظر شما را به خود جلب خواهند کرد. معرفی هر یک از این عناوین برای کنسول هیبریدی نینتندو سوییچ در جریان مراسم E3، می‌تواند هیجان و لذت این مراسم را چند برابر کند.

اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، تمامی بازی‌های یاد شده در گذشته برروی دیگر پلتفرم‌ها عرضه شده‌اند و معرفی نسخه‌ی نینتندو سوییچ آن‌ها، تنها به معنی عرضه‌ی یک پورت از این عناوین برروی کنسول شرکت نینتندو خواهد بود. اگرچه امکان تجربه‌ی هر یک از این بازی‌ها برروی یک کنسول قابل حمل بسیار جذاب به نظر می‌رسد ولی معرفی یک بازی قدیمی برای کنسول نینتندو سوییچ توانایی تبدیل کردن کنفرانس شرکت نینتندو به بهترین مراسم امسال را ندارد. البته اگر احتمال معرفی نسخه‌ی نینتندو سوییچ این بازی‌ها، عناوین بزرگی که ممکن است در جریان این مراسم معرفی شوند و لاین‌آپ قدرتمند این شرکت برای سال جاری میلادی را در کنار هم قرار دهیم، مراسم این شرکت توانایی تبدیل شدن به یکی از خبرسازترین کنفرانس‌های امسال و بهترین کنفرانس تاریخ شرکت نینتندو در جریان نمایشگاه E3 را دارد. رونمایی از چند بازی بزرگ و معرفی نشده، چندین خبر غافل‌گیر کننده و تعدادی نمایش کوتاه از بازی‌های مورد انتظار می‌تواند یک مراسم ایده‌آل را برای هواداران رقم بزند.

البته باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که تمامی موارد ذکر شده، می‌توانند در نهایت در حد یک خواب و رویای شیرین باقی بمانند. همیشه این احتمال وجود دارد که شرکت نینتندو مراسم امسال را به انتشار اطلاعاتی جدید از بازی‌هایی که انتشارشان برای امسال قطعی شده‌اند و معرفی پورت چند بازی ترد پارتی خلاصه کند. با این حال، حتی با همین شرایط نیز مراسم امسال بسیار بهتر از کنفرانس سال گذشته‌ی این شرکت خواهد بود. سال گذشته، شرکت نینتندو بیشتر وقت خود در مراسم را به بازی Super Smash. Bros Ultimate و کنسول Wii U اختصاص داد. اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم و معیار خود را مراسم سال گذشته‌ی این شرکت قرار دهیم، سطح انتظار از مراسم امسال شرکت نینتندو آن‌قدر بالا نخواهد بود.

با این حال، با وجود سطح پایین انتظارها از مراسم شرکت نینتندو نمی‌توانیم این موضوع را کتمان کنیم که حتی برگزاری یک کنفرانس عادی و امن از سوی این شرکت، می‌تواند بسیار پربار و هیجان‌انگیز باشد. دلیل این موضوع این است که حتی اگر شرکت نینتندو هیچ خبر غافل‌گیر کننده و بزرگی را با خود به همراه نداشته باشد، آینده‌ی کنسول نینتندو سوییچ و لاین‌آپ آن به قدری روشن است که از همین حالا می‌توانیم انتظار یک کنفرانس خبری جذاب را در جریان مراسم E3 داشته باشیم.

دایرکت ویژه‌ی شرکت نینتندو در مراسم امسال روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ (۱۱ ژوئن سال ۲۰۱۹ میلادی) راس ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه به وقت تهران آغاز خواهد شد. همانند همیشه، وب‌سایت گیمفا با پوشش خبری و زنده‌ی این مراسم همراه شما خواهد بود. شما بازی‌بازان و هواداران شرکت نینتندو و کنسول نینتندو سوییچ چه انتظاراتی از مراسم این شرکت در E3 امسال دارید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

