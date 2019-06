پروژه «اسکارلت» (Scarlett)، اسم رمز کنسول بازی نسل بعدی مایکروسافت خواهد بود. فیل اسپنسر، رئیس ایکس‌باکس، در کنفرانس مایکروسافت در مراسم E3 دیشب، مشخصات کلی این پروژه را اعلام کرد. او تاکید کرد که «کنسول باید فقط و فقط برای یک چیز بهینه شود: بازی». بنا به گفته اسپنسر، پروژه اسکارلت توسط همان تیم سازنده ایکس‌باکس وان ایکس در حال توسعه است.

نسل بعدی کنسول‌های مایکروسافت در پایان سال ۲۰۲۰ عرضه می‌شود.

یک ویدیوی تبلیغاتی – که از تعدادی از کارکنان ایکس‌باکس تشکیل شده بود – خبر از ری‌تریسینگ سخت‌افزاری، رزلوشن ۸K، نرخ فریمی تا ۱۲۰ فریم در ثانیه، و نوعی SSD جدید – که عملکردی تا ۴۰ برابر بهتر نسبت به نسل جاری دارد – داد. پردازنده مرکزی کنسول اسکارلت – که مایکروسافت مدعی است که چهار بار از نسخه ایکس‌باکس وان ایکس قوی‌تر است – یک تراشه سفارشی بر مبنای نسل Zen 2 و تکنولوژی Navi از شرکت AMD خواهد بود.

پارسال، بواسطه رویدادهای خبری و نیز مجموعه‌ای از اطلاعات درز کرده، مشخص شد که مایکروسافت مشغول طراحی سخت افزار نسل بعدی کنسول خود تحت نام رمزی «اسکارلت» است. طبق اطلاعات موجود، این شرکت قصد دارد که حداقل دو کنسول مختلف را روانه بازار کند؛ یک نمونه سطح بالا تحت نام رمزی «آناکوندا» (Anaconda)، و یک نمونه ارزان قیمت – و با تمرکز بر استریمینگ – تحت نام رمزی «لاکهارت» (Lockhart). البته بسیاری بر این باورند که هیچ یک از عناوین آناکوندا و لاکهارت، کنسول استریم مایکروسافت نبوده، نمونه سومی بدین جهت در دست ساخت است.

به هر حال به نظر می‌رسد که مایکروسافت سیاست ارائه کنسول میان نسلی را به کل به اول نسل منتقل کرده است. بدین شکل کنسول لاکهارت معادل ایکس‌باکس وان اس، و آناکوندا معادل ایکس‌باکس وان ایکس، خواهد بود. نسل بعدی کنسول‌های مایکروسافت در پایان سال ۲۰۲۰ عرضه می‌شود.

