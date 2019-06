همان‌طور که دیروز در کنفرانس Microsoft در E3 2019 مشاهده کردید، سرانجام پس از چندین شایعه‌ی مختلف دو تن از بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین افراد ژانر فانتزی در زمان حال، از بازی Elden Ring رونمایی کردند. این بازی که با همکاری خالق سری بزرگ Dark Souls یعنی "هیدتاکا میازاکی" و خالق سری کتاب‌های فانتزی The Song of Ice and Fire (نغمه یخ و آتش) یعنی "جورج آر.آر مارتین" در دست توسعه است، در زمانی نامعلوم برروی کنسول‌های PS4 و Xbox One و پلتفرم PC عرضه خواهد شد.

به گزارش پردیس‌‌گیم، پس از معرفی رسمی این بازی "هیداتاکا میازاکی" در مصاحبه‌ای خواندنی اطلاعاتی جالب از این بازی را به اشتراک گذاشته که مطمئنا خواندن آن خالی از لطف نیست.

سم ویلکینسون: اول از همه لطفا به من بگویید که توسعه Elden Ring چگونه آغاز شد؟

هدتاکا میازاکی: توسعه Elden Ring درست پس از اتمام توسعه DLC بازی Dark Souls 3 آغاز شد؛ در آن زمان برنامه داشتیم تا Elden Ring نسبت به دیگر ایده‌ها و عناوینی که در مراحل اولیه توسعه بودند یک عنوان کلاسیک‌تر باشد. ما می‌خواستیم یک دنیای فانتری تاریکِ جدید در سبک اکشن نقش‌آفرینی خلق کنیم که مملو از چیزهایی مختلف باشد؛ کاری که هیچ‌گاه نتوانستیم با سری Dark Souls انجام دهیم.

ویلکینسون: به نظر می‌رسد Elden Ring هم‌زمان با Sekiro: Shadows Die Twice در دست توسعه بوده است؛ روند توسعه این دو را چگونه پیش بردید؟

میازاکی: روند توسعه کلی بازی تقریبا با Sekiro یکسان بود. در حالی که برای هر پروژه چندین کارگردان کمکی نیز داشتیم، من در زمینه‌هایی مختلف نظیر جنبه‌های طراحی هنری، طراحی بازی و موسیقی برروی این عناوین نظارت می‌کردم.

ما قصد داشتیم تا روند توسعه پروژه‌های‌مان را به خوبی مدیریت کنیم تا بتوانیم از زمان کم خود حداکثر استفاده را ببریم. اگرچه، به اشتراک‌گذاشتن دیدگاه‌ها و صحبت با کارگردان‌های کمکی و کارکنان سبب ایحاد رابطه‌ای صمیمی و دوستانه میان ما شد که همین به ما در عملی‌کردن روند توسعه‌ای این چنینی کمک شایانی کرد. من واقعا از تمامی آن‌ها به خاطر تلاش و سخت‌کوشی‌شان متشکرم.

(با خنده) البته، هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.

ویلکینسون: به نظرتان Elden Ring دقیقا در چه ژانر و سبکی قرار می‌گیرد؟

میازاکی: Elden Ring یک بازی سوم‌شخص اکشنِ نقش‌آفرینی است. برخلاف Sekiro که تمرکز بیشتری برروی اکشن داشت، Elden Ring بیشتر برروی المان‌های نقش‌آفرینی تمرکز دارد. البته، ما از سبک گیم‌پلی مبتنی بر مبارزات نزدیک خجالت نمی‌کشیم و بدون شک چنین المان‌هایی نیز در بازی حاضر خواهند بود.

ویلکینسون: آیا این بازی همانند دیگر عناوین From Software تبدیل به اثری چالش‌برانگیز خواهد شد؟

میازاکی: بله به این مورد باور دارم. لذتی که بازیکن پس از موفق‌شدن و شکست‌دادن چالش‌های این بازی تجربه می‌کند با دیگر بازی‌های ما برابر خواهد بود. به نظرم وقتی بازی را تجربه کنید متوجه می‌شوید که واقعا با تجربه‌ای لذتبخش سروکار دارید.

من پیش از این گفتم که این بازی بیشتر برروی المان‌های نقش‌آفرینی تمرکز دارد. این عنوان شامل انواع مختلفی از اسلحه‌ها، جادو و راه‌هایی گوناگون برای نزدیک‌شدن و مقابله با دشمنان است که به بازیکنان اجازه می‌دهد استراتژی و سبک گیم‌پلی دلخواه خود را در بازی پیاده کنند.

به نظرم Elden Ring حتی بیشتر از سری Dark Souls به بازیکنان روش‌هایی برای غلبه بر چالش‌ها می‌دهد؛ بازیکنان می‌توانند از تاکتیک‌ها و شیوه‌ی بازیِ خاص خود برای رویارویی با دشمنان استفاده کنند.

ویلکینسون: آیا Elden Ring همانند سری Dark Souls به بازیکنان اجازه می‌دهد تا شخصیت خود را طراحی و شخصی‌سازی کنند و یا همانند Sekiro با پروتاگونیستی از پیش طراحی‌شده روبرو هستیم؟

میازاکی: بله بازی دارای المان‌های شخصی‌سازی خواهد بود. همانند سری Dark Souls، بازی Elden Ring نیز به بازیکنان اجازه می‌دهد تا شخصیت خاص و منحصربه‌فرد خود را طراحی و کنترل کنند. همان‌طور که پیش از این گفتم، این بازی به شدت برروی المان‌های سبک نقش‌آفرینی تاکید دارد و خب از همین رو با خود فکر کردیم که پیش‌گرفتن چنین رویکردی مناسب خواهد بود.

ویلکینسون: با توجه به همکاری با "جورج آر.آر مارتین"، آیا می‌توانید بیشتر توضیح دهید که این همکاری چگونه شکل گرفت و او دقیقا در چه بخش‌هایی از پروژه کمک می‌کند؟

میازاکی: گمان می‌کنم شروع این مشارکت از اینجا شروع شد که من خودم شخصا یکی از طرفدارهای بزرگ کار‌های آقای مارتین هستم.

من عاشق سری کتاب‌های " Tuf Voyaging" و "The Song of Ice and Fire" هستم؛ اگرچه رمان مورد علاقه‌ام کتاب " Fevre Dream" است.

به نظرم " Fevre Dream" واقعا در میان داستان‌های فانتزی با محوریت خون‌آشام‌ها یک شاهکار است و به همین دلیل تا به حال آن را به بسیاری از کارکنانم پیشنهاد کرده‌ام.

تقریبا همه می‌دانستند من به شدت طرفدار آقای مارتین هستم و همین سبب شد تا مدیر اجرایی کسب‌وکار ما یعنی "ایچی ناکاجیما" با این انتظار که او درخواست ما را رد خواهد کرد، با "جورج آر.آر مارتین" تماس بگیرد.

اگرچه، ما این موقعیت فوق‌العاده را داشتیم که به صورت تک‌به‌تک با آقای مارتین صحبت کنیم؛ این مکالمه تجربه‌ای به شدت سرگرم‌کننده و مهیج بود و از اینجا بود که متوجه شدم واقعا دوست دارم با وی کار کرده و پروژه‌ای جدید را شروع کنم. هنوز نمی‌توانم در قالب کلمات بگویم که چقدر از آقای مارتین به خاطر موافقت با پیشنهاد ما متشکرم.

اما مشارکت واقعی ما با آقای مارتین زمانی شکل گرفت که وی در کمال احترام درباره تم‌ها و ایده‌هایی که مورد نظرش بود صحبت کرد؛ برخی از گفته‌های او کاملا با چیزهایی که من تصور کرده بودن مطابقت داشتند.

این به ما اجازه داد تا گفت‌و‌گوهایی آزادانه و خلاقانه درباره این بازی داشته باشیم؛ و وی بعدا از همین صحبت‌ها برای نوشتن بطن داستانی و افسانه‌های کهن Elden Ring استفاده کرد. این افسانه‌ها مملو از شخصیت‌هایی جالب، درام و عناصر عرفانی و اسرارآمیز هستند که برای من و تیم توسعه‌ی بازی تبدیل به منبع و محرکی برای فعالیت بیشتر شدند.

دنیای Elden Ring با استفاده از همین افسانه‌ها و اسطوره‌ها بنا شده است. حتی خود من نیز گاهی اوقات نمی‌توانستم هیجان‌زدگی و اشتیاقم را پنهان کنم. ما امیدواریم که بقیه نیز به همین اندازه مشتاق تجربه‌ این دنیا و داستان‌های آن باشند.

ویلکینسون: تفاوت این بازی با عناوین قبلی شما مخصوصا سری Dark Souls در چیست؟

میازاکی: اگر بخواهم دنیای پر از محرک و افسانه‌ای را که به لطف آقای مارتین به وجود آمده کنار بگذارم، می‌توانم بگویم که بزرگ‌ترین تفاوت این 2 جهان‌باز بودن Elden Ring است. از این رو، مقیاس دنیا و روایت آن درست همانند عمق و آزادیِ بازیکن به صورت چشم‌گیری افزایش داشته‌اند. بدون شک این بازی بزرگ‌ترین عنوان ما از نظر خاص‌بودن است.

معانی و تعاریف بسیاری برای عبارت "جهان‌باز" وجود دارد و شاید در ادامه آن را به درستی بیان و تعریف نکنم ولی ما در کل تلاش کرده‌ایم تا رویکرد خاص خود را در یک بازی با محیطی بزرگ برای بازی‌کردن پیاده‌سازی کرده‌ایم. دنیای بازی مملو از خطر و تهدیدات مختلف و به همین اندازه پر از راه‌هایی برای اکتشاف است. در میان این نواحی نیز شما با قلعه‌هایی پیچیده و چند لایه و مکان‌هایی از این قبیل روبرو خواهید شد.

ویلکینسون: معنی اسم بازی چیست؟

Elden Ring نام معنا و مفهوم مرموزیست که به دنیای بازی معنا می‌دهد. همان‌طور که در تریلر E3 نیز مشخص شد، Elden Ring شکسته است. اهمیت این موضوع یکی از مهم‌ترین تم‌ها و بحث‌های بازی خواهد بود. این تمام چیزیست که اکنون می‌توانم بگویم.

ویلکینسون: آیا در Elden Ring نیز همانند دیگر بازی‌های From Software شاهد باس‌هایی خشن و عحیب خواهیم بود؟

میازاکی: بله مطمئنا. باس‌فایت‌ها یکی از چیزهایی هستند که ما از خلق وطراحی‌شان لذت می‌بریم؛ مخصوصا زمانی که در حال ساخت عنوانی بزرگ و مهم همانند این بازی هستیم. به نظرم تعدا زیادی باس منحصر‌به‌فرد و ترسناک در انتظار بازیکنان خواهند بود.

ویلکینسون: درباره شخصیتی که در طرح هنری منتشرشده از بازی حضور دارد چه چیزی می‌توانید بگویید؟

میازاکی: ما این شخصیت را به خاطر جنبه‌های غیرعادی و هم‌جنین نمادی برای نشان‌دادن تارکی نهفته در داستان و حهان بازی انتخاب کردیم. در حالی که شاید در نگاه اول Elden Ring یک کلاسیک فانتزی دارک و تاریک باشد، اما رگه‌هایی فراتر از آن نیز در خود دارد.

جدا از چیزی که بالاتر گفتم، این شخصیت نمایانگر یک و ایده دیگر از بازی نیز می‌باشد؛ و آن اراده یا جاه‌طلبی بشریت است.

نظر شما چیست؟ فکر می‌کنید در این ساخته‌ی استودیو From Software باید منتظر چه چیزهایی باشیم؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame