اغراق نکرده‌ایم اگر بگوییم اعلام تاریخ انتشار بازی «سایبرپانک ۲۰۷۷»، بهترین اتفاق کنفرانس دیشب مایکروسافت بود. تریلری شگفت‌انگیز از بازی به نمایش گذاشته شد و در پایان تریلر، با شخصیتی جدید در بازی روبرو شدیم؛ شخصیتی که «کیانو ریوز» نقش او را بازی می‌کند. این غافلگیری بزرگ به کنار، خود کیانو ریوز سپس روی سن آن کنفرانس مایکروسافت آمد تا تاریخ انتشار بازی Cyberpunk 2077 را اعلام کند. این بازی قرار است در روز ۱۶ آوریل سال ۲۰۲۰ روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی عرضه شود.

بازی Cyberpunk 2077 در روز ۱۶ آوریل سال ۲۰۲۰ عرضه می‌شود.

تریلر سینمایی جدید سایبرپانک ۲۰۷۷، طبق گفته‌ی سازندگان این بازی، در واقع بخشی از داستان خود را به تصویر کشیده است. اتفاقات تریلر به کنار، در این تریلر هم‌چنین با شخصیتی به اسم «جانی سیلورهند» (Johnny Silverhand) روبرو می‌شویم. این کاراکتر معروف دنیای بازی‌های سایبرپانک ۲۰۲۰ چهره و صدای کیانو ریوز را به یدک می‌کشد؛ بازیگری که به خاطر بازی در فیلم‌هایی مثل سه‌گانه‌ی ماتریکس و فیلم جانی نمانیک و هم‌چنین اخیرا به خاطر سری جان ویک شناخته می‌شود. کیانو ریوز برای اجرای نقش شخصیت جانی سیلورهند کاملا موشن کپچر شده است.

از همین حالا امکان پیش خرید نسخه‌های مختلف بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ ممکن شده است. نسخه‌ای که دیروز گزارش آن را دادیم به جای خود، شرکت بازی‌سازی سی‌دی پراجکت هم‌چنین از نسخه‌ی کلکسیونی بازی هم رونمایی کرده است که شامل یک مجسمه از شخصیت اصلی بازی یعنی «وی» است. این نسخه هم‌چنین یک قاب فلزی، کتابچه طراحی‌های هنری بازی و آیتم‌های متعدد دیگری را در خود جای داده است و در یک کیف بزرگ عرضه می‌شود که شبیه به ساختمان‌های شهر نایت سیتی طراحی شده است.

پیشنهاد می‌کنیم در ادامه تریلر جدید سایبرپانک ۲۰۷۷ را ببینید.

می‌توانید در روز ۱۶ آوریل ۲۰۲۰ منتظر عرضه‌ی بازی روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی باشید.

دانلود mp4

بیشتر بخوانید: همه‌ی آنچه باید درباره‌ی سایبرپانک و سایبرپانک ۲۰۷۷ بدانید.

منبع: Cyberpunk.net

The post تاریخ عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala